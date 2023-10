Les FPGA de Lattice sont retenus pour assurer les expériences de conduite de prochaine génération de Mazda

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le leader des programmables à faible consommation d'énergie, annonce aujourd’hui que ses FPGA Lattice primés permettent désormais des expériences de conduite avancées sur les nouveaux modèles CX-60 et CX-90 de Mazda Motor Corporation. Les SUV crossover Mazda s’appuient sur une solution de passerelle d’interface de pointe basée sur plusieurs FPGA Lattice écoefficients pour fournir des applications radar latérales du système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) critiques pour la sécurité réalisées par Furukawa Electric, y compris une portée de détection plus large, une précision de détection améliorée et des performances de reconnaissance spatiale, sans compromettre les performances du véhicule.

« Nous sommes fiers de nous associer à Mazda, un innovateur de premier plan dans l’industrie automobile, dans le cadre de ces applications de sécurité importantes », déclare Jerry Xu, président pour l’APAC, Lattice Semiconductor. « C’est un excellent exemple des expériences passionnantes de nouveaux conducteurs et de passagers que nous permettons avec notre portefeuille de solutions FPGA de qualité automobile qui offrent la meilleure écoefficience, sécurité, fiabilité et performance. »

« Chez Mazda, nous nous engageons à poursuivre la joie de conduire pour la joie de vivre des clients et à contribuer à la société. En tirant parti des solutions FPGA innovantes de Lattice, nous sommes convaincus que nous améliorerons encore les capacités des véhicules avec les fonctionnalités ADAS les plus avancées et les plus fiables du secteur », déclare Michihiro Imada, directeur général en charge du développement du système de contrôle intégré, Mazda Motor Corporation. « Alors que nous continuons à rechercher l’excellence dans la création de véhicules qui protègent et autonomisent les conducteurs, nous sommes ravis de façonner l’avenir avec Lattice pour fournir à nos clients une conduite sûre et sécurisée. »

