Infineon Technologies choisit LTIMindtree comme partenaire stratégique pour sa transformation SAP

MUNICH et MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques, a annoncé avoir été choisie comme partenaire stratégique pour des services SAP par Infineon Technologies AG, un leader mondial des semi-conducteurs pour les systèmes d'énergie et l’Internet des Objets. Dans le cadre de cet engagement, LTIMindtree jouera un rôle essentiel en soutenant les initiatives de transformation SAP d’Infineon, tout en permettant l’excellence opérationnelle et l'efficacité des processus.

Pendant une collaboration de longue date, LTIMindtree a été très impliquée en accompagnant l’initiative de transformation SAP d’Infineon, qui constitue un élément essentiel du parcours de transformation numérique d’Infineon. Via ce partenariat, LTIMindtree aide Infineon à moderniser son paysage applicatif SAP, à enrichir l’expérience utilisateur, à rationaliser les processus d’affaires et à permettre des opérations numériques modernes dans les solutions SAP S/4HANA et SAP Cloud. Cela sera rendu possible en tirant parti des accélérateurs et outils d’automatisation avancés du portefeuille d’offres de LTIMindtree.

Harsha Deshmukh, directeur des systèmes d'information chez Infineon Technologies, a déclaré : « LTIMindtree est un partenaire de confiance qui apporte l’approche et l’expérience avérée requises pour améliorer notre programme de numérisation dans le domaine des applications SAP. En mettant à profit les compétences étendues de LTIMindtree, nous sommes en mesure de moderniser nos opérations, d’exceller dans le paysage numérique dynamique et de débloquer des gains d'efficacité sans précédent dans les processus. »

Sudhir Chaturvedi, président et membre du comité de direction de LTIMindtree, a affirmé : « Nous nous réjouissons de nous associer avec Infineon dans le cadre de son parcours de transformation numérique et ce partenariat est un témoignage incontestable de notre expertise dans le secteur des semi-conducteurs. Avec notre approche fondée sur l’innovation et notre riche portefeuille d’offres basées sur l’automatisation, nous nous efforçons d’appuyer les ambitions d’Infineon et de nous aligner parfaitement avec sa mission consistant à mettre au point des solutions qui facilitent la décarbonisation et la numérisation, pour au final façonner un avenir plus vert et plus prometteur. »

LTIMindtree tirera profit de sa vaste expertise dans SAP S/4HANA et de ses vastes connaissances sectorielles pour offrir à Infineon la souplesse nécessaire pour s’adapter à un paysage numérique en évolution constate. L’objectif principal est de permettre à Infineon de maximiser le potentiel de SAP S/4HANA et ainsi exercer un impact substantiel sur l’activité.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société mondiale de conseils technologiques et de solutions numériques permettant aux entreprises de divers secteurs de repenser leurs modèles d’affaires, d’accélérer l’innovation et d’optimiser la croissance en s’appuyant sur des technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une expertise sectorielle et technologique approfondie pour renforcer la différenciation concurrentielle, les expériences client et les résultats commerciaux dans un monde convergent. Comptant plus de 82 000 professionnels talentueux et entrepreneuriaux dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du groupe Larsen & Toubro, allie les capacités éprouvées d’anciennement Larsen & Toubro Infotech et Mindtree afin de relever les défis commerciaux les plus complexes et de permettre une transformation à grande échelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

À propos d’Infineon

Infineon Technologies AG est un leader mondial des semi-conducteurs pour les systèmes d'énergie et l’Internet des Objets. Grâce à ses produits et solutions, Infineon favorise la décarbonisation et la numérisation. La société compte environ 56 200 employés à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 14,2 milliards de dollars durant son exercice 2022 (clos le 30 septembre). Infineon est cotée à la bourse de Francfort (symbole boursier : IFX) et aux États-Unis sur le marché hors cote OTCQX International (symbole boursier : IFNNY).

