Marlink signe un accord pluriannuel portant sur la connectivité maritime à bord du satellite EUTELSAT 10B en couverture de la zone EMEA

Eutelsat Communications (Euronext Paris, London Stock Exchange, ETL) annonce la signature par Marlink d'un engagement pluriannuel de plusieurs millions d'euros portant sur de la capacité haut débit GEO en bande Ku à bord du satellite EUTELSAT 10B, en couverture de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique (EMEA), sans oublier les principales liaisons maritimes du globe. Ce nouvel accord vient s'ajouter aux partenariats en cours entre Marlink et Eutelsat Group pour des services de connectivité maritime partout dans le monde.

Ce nouvel accord permet à Marlink de disposer de capacités satellitaires à la fois ciblées, denses et particulièrement flexibles sur de vastes zones de navigation et de sites offshore couverts par le puissant satellite multi-missions EUTELSAT 10B. Entré en service en juillet 2023 à la position orbitale 10° Est, le satellite embarque deux charges utiles multifaisceaux HTS (High-Throughput Satellite) en bande Ku : une charge utile en couverture du corridor nord-atlantique, de l’Europe, du Bassin méditerranéen et du Moyen-Orient permettant d’assurer des débits importants sur les zones de trafic aérien et maritime les plus denses, ainsi qu’une seconde charge utile permettant d’élargir la couverture de l’Océan atlantique à l’Océan indien, en passant par l’Afrique.

L’un des principaux fournisseurs indépendants de réseaux hybrides et de solutions digitales dans le monde, Marlink dispose d’un réseau mondial de solutions hybrides de connectivité et d’un accès privilégié à tous les segments de marché du secteur maritime (transport maritime, offshore, croisière/ferry, navigation de plaisance et navires de pêche). Dans le cadre de son partenariat avec Eutelsat Group, Marlink entend accroître les capacités et la couverture de son réseau hybride en mer, offrant à ses clients des solutions de connectivité véritablement différenciées, fiables, sécurisées et de grande qualité, partout dans le monde.

Cet accord permet également à Marlink d'accéder aux infrastructures terrestres d'Eutelsat Group, et de bénéficier ainsi de capacités en liaison montante à la fois performantes et sécurisées.

Tous les segments de marché de la connectivité maritime à haut débit sont en plein essor, sous l'effet conjugué du nombre croissant de navires connectés et de la croissance exponentielle des usages, qu'il s'agisse de l'accès à distance aux applications d'entreprise, en passant par les données opérationnelles et les services destinés au bien-être des membres de l'équipage. L'accord signé ouvre la voie à un nombre accru d'opportunités et de solutions de connectivité pour les clients maritimes dans l'ensemble de la zone EMEA.

Erik Ceuppens, PDG du Groupe Marlink, a déclaré : « Marlink est ravi de renforcer son réseau maritime mondial, parmi les meilleurs de sa catégorie, en y associant les capacités et les fonctionnalités d'EUTELSAT 10B. Le contrat qui vient d’être signé témoigne de notre vocation à proposer des services offrant des débits garantis aux clients dont les activités les plus importantes se déroulent dans les différents segments de marché maritimes. Nous espérons intensifier et renforcer davantage encore notre partenariat de longue date avec Eutelsat Group. »

Cyril Dujardin, Co-directeur général de la branche Connectivité d’Eutelsat Group, a ajouté : « Nous sommes ravis de renforcer notre coopération avec Marlink, confirmant par la même la place d'Eutelsat Group comme partenaire de confiance des opérateurs de réseaux satellitaires dans le domaine de la connectivité maritime. EUTELSAT 10B est un nouveau satellite puissant qui apportera à Marlink des solutions de connectivité mobile couvrant davantage encore d'océans et de mers aux quatre coins de la planète. Nous nous réjouissons de continuer à accompagner Marlink dans le déploiement de sa gamme de services de pointe à destination des professionnels de la mer, sur tous les segments de marché du secteur maritime. »

A propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement de la Société et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 37 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.

Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements.

L'incomparable richesse de ses ressources en orbite permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes dans plus de 50 pays. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le code mnémonique ETL, et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.