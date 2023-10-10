SLB、AWS和Shell合作加速OSDU®数据平台的采用

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SLB (NYSE: SLB)、Amazon Web Services (AWS)和Shell Global Solutions Nederland BV (Shell)签署了一项多年期三方合作协议，在AWS云基础设施上使用SLB地下解决方案为Shell提供数字化端到端工作流程。该合作旨在提供具有成本效益的高性能地下数字解决方案，供Shell使用并向业界提供。该数字工作流程将使用OSDU®数据平台标准以改善商业用户的积极客户体验，提高效率和协作，同时为Shell和能源行业提供更好的见解。此次合作建立在SLB与AWS现有战略合作协议的基础上，加快了SLB行业领先软件（包括Petrel™地下解决方案和Techlog™井筒解决方案）在AWS上的可用性。

Shell开发与地下业务执行副总裁Edwin Verdonk表示：“基于云的计算能力和可靠、可用的符合OSDU®技术标准的数据将构成高效地下工作流程的基础，并有助于让数据对我们的工程师触手可及。Shell致力于为OSDU®论坛社区提供持续支持和贡献，并加快商业解决方案的推出。通过与SLB和AWS签署谅解备忘录，我们旨在加快云解决方案的到来，并实现对OSDU®数据平台的访问。”

SLB数字与集成总裁Rakesh Jaggi表示：“SLB、Shell和AWS就OSDU®数据平台的重要性和进一步部署达成了一致。我们对开放性的长期承诺使我们能够利用AWS部署SLB解决方案。这扩大了客户对云服务提供商的选择范围，使他们能够获得AWS提供的重要服务和云计算能力，从而实现更广泛的合作并提高效率。”

三方共同致力于OSDU®数据平台的长期发展：社区标准化、开放源代码、开放市场、使行业数据摆脱束缚的能力，以及尽可能扩大该技术在行业内的应用范围。SLB的多平台战略扩展到AWS，彰显出平台开放性的潜力——SLB解决方案与AWS云基础设施成功集成，无需对应用程序进行成本高昂、效率低下的调整。

AWS能源与公用事业部总经理Howard Gefen表示：“此次与Shell和SLB的合作将为应用和数据互操作性树立新标准，从而以最低的运营成本提供最佳的用户体验。Shell、SLB和AWS强强联手，不仅将确保大规模交付价值，还将开启创新领域，通过合作开发出新的方法和解决方案，以应对整个能源行业在地下工作流程中面临的挑战。”

许多运营商的目标是采用OSDU®技术标准，通过在数字工作流程中建立数据驱动的决策，并在多个供应商的解决方案之间切换，以最小的工作量加快周期时间并降低成本。三方承诺携手合作，并与其他合作伙伴共同努力，利用开放论坛平台的独特功能，进一步实现这一宏伟目标。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家，员工来自全球200多个国家和地区。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。

OSDU®是The Open Group的注册商标。

Petrel™和Techlog™是SLB的商标。

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