沙特发展基金签署一项新的2000万美元发展贷款协议，用于在塔吉克斯坦新建学校及配套设施

SFD首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与塔吉克斯坦共和国财政部长Kahhorzoda Fayziddin Sattor阁下签署了一项新的发展贷款协议。（照片：AETOSWire）

SFD首席执行官Sultan Al-Marshad阁下与塔吉克斯坦共和国财政部长Kahhorzoda Fayziddin Sattor阁下签署了一项新的发展贷款协议。（照片：AETOSWire）

塔吉克斯坦杜尚别--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特发展基金(SFD)首席执行官Sultan Al-Marshad阁下今日与塔吉克斯坦共和国财政部长Kahhorzoda Fayziddin Sattor阁下签署了一项新的发展贷款协议。根据该协议，SFD将出资2000万美元，用于塔吉克斯坦“中学建设和配套设施”项目的第五阶段。出席签字仪式的还有塔吉克斯坦共和国财政部副部长Majidi Yusuf Khayrullo、沙特驻塔吉克斯坦大使Waleed Al-Reshiad阁下，以及两国的其他官员。

根据今天签署的贷款协议，将在塔吉克斯坦多个地区建设19所学校并提供配套设施，以满足该国教育领域日益增长的需求。这些学校在建成后将改善塔吉克斯坦的教育现状，惠及约3万名学生。

此次签约仪式标志着SFD将继续为发展和改善塔吉克斯坦的公共教育做出贡献，并与SFD在全球发展中国家促进可持续发展的工作相辅相成。此次签约后，SFD对塔吉克斯坦教育部门的资助总额将达到9500万美元。塔吉克斯坦将利用这些资金总计新建76所公立学校。

此外，新学校的建设还将为塔吉克斯坦创造大量直接和间接就业机会，并为学校所在的各个地区提供教师岗位，从而使塔吉克斯坦的经济受益。

该项目符合联合国可持续发展目标(SDG)，特别是可持续发展目标4：“优质教育”和可持续发展目标8：“体面工作和经济增长”。该项目的另一个目标是确保塔吉克斯坦国内的更多儿童能够接受优质教育。SFD与塔吉克斯坦之间拥有长达20多年的合作关系，此次签约是双方合作的又一重要里程碑。

签约仪式前一天，SFD首席执行官出席了沙里纳夫学校(Shahrinav School)的落成典礼。沙里纳夫学校的建设是该项目第四阶段的成果，SFD为该阶段出资3500万美元，该校将拥有36间教室，620名学生。

自1974年成立以来，SFD已经积累了数十年的专业经验，在全球90多个国家实施了700多个发展项目，总价值达187亿美元。SFD已在塔吉克斯坦国内资助了12个发展项目，总价值超过1.9亿美元，旨在支持该国关键领域的发展。

来源：AETOSWire

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