Saudi Fund for Development tekent een nieuwe ontwikkelingslening van $ 20 miljoen om scholen in Tadzjikistan te bouwen en van middelen te voorzien

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, signing a new development loan agreement with the Minister of Finance of the Republic of Tajikistan, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor. (Photo: AETOSWire)

Dushanbe, Tadzjikistan--(BUSINESS WIRE)--De Chief Executive Officer van het Saudi Fund for Development (SFD), Zijne Excellentie Sultan Al-Marshad, ondertekende vandaag een nieuwe ontwikkelingsleningovereenkomst met de minister van Financiën van de Republiek Tadzjikistan, Zijne Excellentie Kahhorzoda Fayziddin Sattor, waardoor SFD $ 20 miljoen USD bijdraagt om de vijfde fase van het project "Constructing and Equipping of Secondary Schools" in Tadzjikistan te financieren. De ondertekeningsceremonie werd bijgewoond door de vice-minister van Financiën van de Republiek Tadzjikistan, Majidi Yusuf Khayrullo, en de Saoedische ambassadeur in Tadzjikistan, Zijne Excellentie Waleed Al-Reshiadan, naast andere functionarissen van beide kanten.

De ondertekening van de leningsovereenkomst van vandaag zal 19 scholen in verschillende regio's van Tadzjikistan bouwen en uitrusten om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar onderwijs. Eenmaal voltooid, zal het het onderwijslandschap van het land verbeteren, wat ongeveer 30.000 studenten ten goede zal komen.

Dit markeert een voortzetting van de bijdragen van de SFD aan de ontwikkeling en verbetering van het openbaar onderwijs in Tadzjikistan, en sluit aan bij haar inspanningen om duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden over de hele wereld te bevorderen. De ondertekening brengt de totale bijdrage van het Fonds aan de onderwijssector in Tadzjikistan op $ 95 miljoen USD, waardoor het in totaal 76 openbare scholen zal oprichten.

Bovendien zal het de economie van Tadzjikistan ten goede komen door directe en indirecte banen te creëren, zowel tijdens de bouwfase als door leraren in dienst te nemen in de verschillende regio's waar de scholen zullen worden gevestigd.

Het project sluit aan bij de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, met name SDG 4, Quality Education en SDG 8, Decent Work and Economic Growth. Bovendien, en wil ervoor zorgen dat meer kinderen in het hele land toegang hebben tot hoogwaardig onderwijs. Het vertegenwoordigt nog een belangrijke mijlpaal in de langdurige relatie tussen SFD en Tadzjikistan, die meer dan 20 jaar duurt.

De ondertekeningsceremonie volgde op de deelname van de CEO van de SFD aan de inauguratie van de Shahrinav School. Gebouwd tijdens de vierde fase van hetzelfde project, waarvoor SFD $ 35 miljoen USD had bijgedragen, zal Shahrinav School 36 klaslokalen en 620 studenten huisvesten.

De SFD heeft tientallen jaren expertise sinds de oprichting in 1974 en heeft meer dan 700 ontwikkelingsprojecten uitgevoerd ter waarde van $ 18,7 miljard USD in meer dan 90 landen wereldwijd. In Tadzjikistan heeft SFD 12 ontwikkelingsprojecten gefinancierd ter waarde van meer dan $ 190 miljoen USD om ontwikkelingsprojecten in belangrijke sectoren te ondersteunen.

Bron: AETOSWire