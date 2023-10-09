沙烏地發展基金簽署一項新的2000萬美元發展貸款協議，用於在塔吉克新建學校及配套設施

SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下與塔吉克共和國財政部長Kahhorzoda Fayziddin Sattor閣下簽署了一項新的發展貸款協議。（照片：AETOSWire）

SFD執行長Sultan Al-Marshad閣下與塔吉克共和國財政部長Kahhorzoda Fayziddin Sattor閣下簽署了一項新的發展貸款協議。（照片：AETOSWire）

塔吉克杜尚貝--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地發展基金(SFD)執行長Sultan Al-Marshad閣下今日與塔吉克共和國財政部長Kahhorzoda Fayziddin Sattor閣下簽署了一項新的發展貸款協議。根據該協議，SFD將出資2000萬美元，用於塔吉克「中學建設和配套設施」專案的第五階段。出席簽字儀式的還有塔吉克共和國財政部副部長Majidi Yusuf Khayrullo、沙烏地阿拉伯駐塔吉克大使Waleed Al-Reshiad閣下，以及兩國的其他官員。

根據今天簽署的貸款協議，將在塔吉克多個地區建設19所學校並提供配套設施，以滿足該國教育領域日益成長的需求。這些學校在建成後將改善塔吉克的教育現狀，惠及約3萬名學生。

此次簽約儀式標誌著SFD將繼續為發展和改善塔吉克的公共教育做出貢獻，並與SFD在全球開發中國家促進永續發展的工作相輔相成。此次簽約後，SFD對塔吉克教育部門的資助總額將達到9500萬美元。塔吉克將利用這些資金總計新建76所公立學校。

此外，新學校的建設還將為塔吉克創造大量直接和間接就業機會，並為學校所在的各個地區提供教師崗位，從而使塔吉克的經濟受惠。

該專案符合聯合國永續發展目標(SDG)，特別是永續發展目標4：「優質教育」和永續發展目標8：「體面工作和經濟成長」。該專案的另一個目標是確保塔吉克國內的更多兒童能夠接受優質教育。SFD與塔吉克之間擁有長達20多年的合作關係，此次簽約是雙方合作的又一重要里程碑。

簽約儀式前一天，SFD執行長出席了沙赫里納夫學校(Shahrinav School)的落成典禮。沙赫裡納夫學校的建設是該專案第四階段的成果，SFD為該階段出資3500萬美元，該校將擁有36間教室，620名學生。

自1974年成立以來，SFD已經累積了數十年的專業經驗，在全球90多個國家實施了700多個發展專案，總價值達187億美元。SFD已在塔吉克國內資助了12個發展專案，總價值超過1.9億美元，以支持該國關鍵領域的發展。

來源：AETOSWire

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