SLB、AWS和Shell將聯手加速OSDU®資料平台的採用

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SLB (NYSE: SLB)、Amazon Web Services (AWS)和Shell Global Solutions Nederland BV (Shell)已簽署一項為期多年的三方合作協議，他們將在AWS雲端基礎設施上運用SLB地下解決方案，以此為Shell提供數位化端到端工作流程。此次合作旨在提供具有成本效益的高效能地下數位解決方案，不僅供Shell使用，更提供給整個行業。數位化工作流程將使用OSDU®資料平台標準來改善企業用戶的積極客戶體驗，提高效率和協作，同時為Shell和能源行業提供更睿智的見解。此次合作建立在SLB和AWS之間現有策略合作協議的基礎上，並將加速SLB業界領先的軟體在AWS上的可用性，包括Petrel™地下解決方案和Techlog™井筒解決方案。

Shell開發和地下業務執行副總裁Edwin Verdonk表示：「以雲端為基礎的計算能力以及可靠、可用且符合OSDU®技術標準的資料將成為高效地下工作流程的基礎，並有助於將資料帶到我們工程師的手邊。Shell致力於為OSDU®論壇社群提供持續的支援和貢獻，並加速商業解決方案的可用性。透過與SLB和AWS簽署的合作備忘錄，我們的目標是加速雲端解決方案的到來，並實現OSDU®資料平台存取。」

SLB數位與整合總裁Rakesh Jaggi表示:「SLB、Shell和AWS在OSDU®資料平台的重要性和進一步部署方面保持一致。我們對開放性的長期承諾令我們能夠透過AWS部署SLB解決方案。這為客戶提供了更多的雲端廠商選擇，便於其存取AWS的重要服務產品和雲端計算能力，進而達成更廣泛的協作和更高的效率。」

三方對OSDU®資料平台擁有長期的承諾：社群標準化、開源、開放市場、能夠釋放行業資料潛能，以及盡可能擴大該技術在業界的應用範圍。擴展SLB的多平台策略以涵蓋AWS，這展示了平台開放性的潛力——SLB解決方案成功地與AWS雲端基礎設施整合，而無需對應用程式進行成本高昂且效率低下的調整。

AWS能源與公用事業總經理Howard Gefen表示：「與Shell和SLB的合作將為應用程式和資料互操作性樹立新的標準，以最低的營運成本提供最佳的用戶體驗。Shell、SLB和AWS的綜合能力不僅將確保大規模交付價值，而且將開啟創新領域，透過合作開發出新的方法和解決方案，以因應整個能源行業的地下工作流程所面臨的挑戰。」

許多營運商已計畫採用OSDU®技術標準，透過將資料驅動的決策構建到數位工作流程中，並在多個供應商的解決方案之間進行切換，從而縮短週期時間並降低成本。三方承諾共同努力並與其他合作伙伴一道，利用開放論壇平台的獨特功能而進一步達成這一宏偉目標。

關於SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。更多資訊請造訪slb.com。

OSDU®是The Open Group的註冊商標。

Petrel™和Techlog™是SLB的商標。

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