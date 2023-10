Fujirebio en Sysmex sluiten basisovereenkomst voor zakelijke samenwerking op het gebied van immunoassays

TOKYO & KOBE, Japan--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings, Inc. (hoofdkantoor: Minato-ku, Tokio; president & CEO: Goki Ishikawa) en Sysmex Corporation (hoofdkantoor: Kobe, Japan; president: Kaoru Asano) kondigen aan dat ze een zakelijke samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan om hun veelzijdige samenwerking in immunoassays uit te breiden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, productie, klinische ontwikkeling, verkoop en marketing.

Sysmex heeft een robuuste technologische basis en een wereldwijd netwerk opgebouwd op het gebied van in vitro -diagnostiek dankzij zijn activiteiten in dit domein gedurende meer dan 50 jaar. Om zijn diagnostisch onderzoek verder te versterken, wil het bedrijf de uitbreiding van zijn immunochemische activiteiten in de wereldwijde markten in de versnelling zetten, met name in de VS en Europa. In de afgelopen jaren heeft Sysmex zich gericht op het ontwikkelen en leveren van unieke tests die nieuwe waarde creëren, zoals de lancering van reagentia voor het bepalen van de ophoping van de eiwitten amyloïd-bèta (Aβ) in de hersenen, de oorzaak van de ziekte van Alzheimer, uit bloedmonsters in de Japanse en Amerikaanse LDT1 1 markten.

Fujirebio heeft een breed scala aan reagensgrondstoffen en productportfolio's door zijn jarenlange werk op het gebied van immuniteitstesten. In de afgelopen jaren heeft Fujirebio, naast het ontwikkelen van zijn eigen producten, de Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) strategie versterkt om de wereldwijde ontwikkeling van unieke tests te bevorderen. Als onderdeel van dit initiatief ontwikkelt Fujirebio sinds 2020, via zijn dochterondernemingen, specifieke reagentia voor de serie Automated Immunoassay System HISCL™ van Sysmex.

De twee bedrijven zijn overeengekomen om hun samenwerking te verdiepen, gebaseerd op de gemeenschappelijke overtuiging dat het combineren van hun respectieve expertise en sterke punten in immunoassays hun wereldwijde expansie zal versnellen en kan bijdragen aan de ontwikkeling en vooruitgang van immunoassays. In de toekomst willen we thema's selecteren uit een brede waaier van potentiële samenwerkingen, zoals onderzoek en ontwikkeling, productie, klinische ontwikkeling, verkoop en marketing, en tegen eind maart 2024 overgaan tot de uitvoeringsfase.

Fujirebio en Sysmex streven ernaar om in een zo vroeg mogelijk stadium hoogwaardige tests te leveren aan wereldwijde klanten dankzij een versterkte samenwerking op het gebied van immunoassays.

Terminologie

Een LDT (laboratory developed test) is een soort in vitro diagnostische test die wordt ontworpen, gefabriceerd en gebruikt in één laboratorium.

Over Sysmex Corporation

Sysmex Corporation, gevestigd in Japan, is een wereldleider op het gebied van in vitro -diagnostiek. Sinds de oprichting in 1968 stelt Sysmex diagnostiek centraal in zijn activiteiten, en vandaag ondersteunt het de gezondheid van mensen in meer dan 190 landen en regio's wereldwijd. Sysmex blijft innoveren op het gebied van diagnostiek en het samen creëren van unieke waarden voor een gepersonaliseerde geneeskunde en nieuwe behandelingen, onder de langetermijnvisie "Together for a better healthcare journey". Om deze visie te realiseren, bepaalt en verifieert Sysmex prioritaire Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) en materialiteit (prioritaire kwesties), waardoor het bedrijf blijft groeien als een bedrijf dat zowel sociale als economische waarde genereert. Door zijn unieke technologie, oplossingen en co-creaties met verschillende partners levert Sysmex nieuwe waarde en komt het tegemoet aan de universele wens van mensen om langer en gezonder te leven. Ga voor meer informatie over Sysmex naar www.sysmex.co.jp/en/.

Over Fujirebio

Fujirebio, een onderdeel van H.U. Group Holdings Inc, is een wereldwijd R&D-bedrijf op het gebied van in vitro-diagnostiek dat voortdurend nieuwe technologieën en unieke biomarkers met hoge klinische waarde ontwikkelt. Onze groepsmissie is om nieuwe waarde te creëren in de gezondheidszorg en daarmee bij te dragen aan de menselijke gezondheid en de toekomst van de medische zorg.

Onze wereldwijde teams in Japan, Azië, Europa en de VS richten zich op het leveren van producten met de hoogste kwaliteitsnormen aan onze klanten en partners. We waarderen partnerschappen met andere toonaangevende bedrijven in de branche, waarbij kennis, capaciteiten en kritieke materialen worden gedeeld om diagnostische oplossingen op een breed scala aan platforms te leveren, ontwikkelen of produceren.

Voor meer informatie over Fujirebio, ga naar www.fujirebio.com.

