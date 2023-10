Fujirebio e Sysmex sottoscrivono un accordo di base per la collaborazione commerciale nel campo del dosaggio immunologico

TOKYO e KOBE, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings, Inc. (sede: Minato-ku, Tokyo; presidente e CEO: Goki Ishikawa) e Sysmex Corporation (sede: Kobe, Giappone; presidente: Kaoru Asano) annunciano di aver sottoscritto un accordo di base per la collaborazione commerciale volto ad approfondire la reciproca e poliedrica collaborazione in materia, ad esempio, di ricerca e sviluppo, produzione, sviluppo clinico e vendite-marketing, nel campo del dosaggio immunologico.

Sysmex ha creato una solida base tecnologica e una rete globale nel campo della diagnostica in vitro sviluppando la propria attività nel settore per più di 50 anni. Per rafforzare ulteriormente il business in campo diagnostico, l'azienda punta ad accelerare l'espansione della sua attività immunochimica nei mercati globali, tra cui Stati Uniti ed Europa. Di recente Sysmex si è focalizzata su attività volte a sviluppare e fornire test unici che creano nuovo valore, come il lancio di reagenti per l'identificazione, a partire da campioni ematici, dell'accumulo di beta amiloide (Aβ) nel cervello, una delle cause dell'Alzheimer, destinati al mercato LDT1 di Giappone e Stati Uniti.

Grazie alla sua storica attività nel dosaggio immunologico, Fujirebio vanta un'ampia gamma di materie prime per reagenti e portafogli di prodotti. Oltre a sviluppare prodotti internamente, di recente Fujirebio ha consolidato la propria strategia di sviluppo e prodotti a contratto (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization) per promuovere lo sviluppo globale di test esclusivi. Nel quadro di questa di questa iniziativa, tramite le sue controllate, dal 2020 l'azienda sviluppa reagenti dedicati al sistema automatizzato di dosaggio immunologico della linea HISCL™ di Sysmex.

Le due aziende hanno concordato di approfondire la reciproca collaborazione in base a una convinzione condivisa: la combinazione delle rispettive competenze e punti di forza nel dosaggio immunologico accelererà la loro espansione globale e potrà contribuire allo sviluppo e al progresso in questo ambito. L'obiettivo per il futuro è selezionare temi da un'ampia gamma di potenziali collaborazioni, come ricerca e sviluppo, produzione, sviluppo clinico, vendita e marketing, per arrivare alla fase esecutiva entro la fine di marzo 2024.

Consolidando questo partenariato nel dosaggio immunologico, Fujirebio e Sysmex puntano a offrire ai clienti globali test a valore elevato nel più breve tempo possibile.

Terminologia

Un test sviluppato in laboratorio (LDT, Laboratory Developed Test) è un tipo di test diagnostico in vitro progettato, prodotto e utilizzato nell'ambito di un unico laboratorio.

Informazioni su Sysmex Corporation

Sysmex Corporation, con sede a Kobe, Giappone, è un leader globale nella diagnostica in vitro . Dall'anno della sua fondazione, il 1968, Sysmex si concentra sulla diagnostica come fulcro della propria attività e attualmente supporta la salute delle persone in oltre 190 paesi e regioni del mondo. Sysmex continua a innovare nel campo diagnostico e a creare in modo collaborativo valori unici nelle aree della medicina personalizzata e dei trattamenti innovativi, all'insegna della sua visione a lungo termine "Insieme per un miglior percorso della salute"; per realizzare questa visione, l'azienda identifica e verifica gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e la materialità (questioni prioritarie) più urgenti, mantenendo così la propria crescita come azienda che genera valore sociale ed economico. Grazie alla sua tecnologia esclusiva, alle soluzioni proposte e alla creazione effettuata in collaborazione con diversi partner, Sysmex offre nuovo valore e affronta il desiderio universale delle persone di vivere una vita più lunga e sana. Per ulteriori informazioni su Sysmex visitare il sito www.sysmex.co.jp/en/.

Informazioni su Fujirebio

Fujirebio, parte di H.U. Group Holdings Inc., è un'azienda globale orientata all'R&D che sviluppa su base continua nuove tecnologie per test diagnostici in vitro e biomarcatori esclusivi dall'elevato valore clinico. La missione del gruppo è creare nuovo valore nel settore sanitario e contribuire così alla salute delle persone e al futuro delle cure mediche.

I nostri team globali che operano in Giappone, Asia, Europa e negli Stati Uniti sono focalizzati sulla fornitura di prodotti caratterizzati dagli standard qualitativi più elevati per i nostri clienti e partner. Consideriamo preziosi i partenariati con altre aziende leader del settore, con cui condividiamo conoscenze, capacità e materiali critici per fornire, sviluppare o produrre soluzioni diagnostiche su una vasta gamma di piattaforme.

Per ulteriori informazioni su Fujirebio visitare il sito www.fujirebio.com.

Scopo di questo comunicato stampa è riferire le attività della nostra azienda alle parti interessate. Potrebbero essere incluse informazioni sui prodotti Sysmex o sulla ricerca e sviluppo in questo ambito, ma non si tratta di un testo destinato all'uso promozionale, pubblicitario o di consulenza medica. Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data dell'annuncio, ma possono essere soggette a modifica senza preavviso.

