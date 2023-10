Fujirebio et Sysmex concluent un accord de base sur une collaboration commerciale dans le domaine des immunoessais

TOKYO & KOBE, Japon--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Holdings, Inc. (siège social : Minato-ku, Tokyo ; président-directeur général : Goki Ishikawa) et Sysmex Corporation (siège social : Kobe, Japon ; président : Kaoru Asano) viennent d’annoncer qu’ils ont conclu un accord de base de collaboration commerciale afin d’approfondir leur collaboration à multiples facettes, notamment en matière de recherche et de développement, de production, de développement clinique et de vente-marketing, dans le domaine des immunoessais.

Sysmex a construit une base technologique solide et un réseau mondial dans le domaine du diagnostic in vitro en développant ses activités dans ce domaine depuis plus de 50 ans. Afin de renforcer ses activités de diagnostic, l’entreprise vise à accélérer l’expansion de ses activités d’immunochimie sur les marchés mondiaux, notamment aux États-Unis et en Europe. Ces dernières années, Sysmex a privilégié les activités visant à développer et à fournir des tests uniques qui créent une nouvelle valeur, comme le lancement de réactifs pour identifier l’accumulation de bêta-amyloïde (Aβ) dans le cerveau, une cause de la maladie d’Alzheimer, à partir d’échantillons sanguins sur les marchés japonais et américain des LDT1.

Fujirebio détient une large gamme de matières premières réactives et de portefeuilles de produits grâce à son activité de longue date dans le domaine des immunoessais. Ces dernières années, parallèlement au développement de ses propres produits, Fujirebio a renforcé la stratégie des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) afin de promouvoir le développement mondial de tests uniques. Conformément à cette initiative, depuis 2020, Fujirebio, par l’intermédiaire de ses filiales, développe des réactifs dédiés au système d’immunoessais automatisé HISCL™-Series de Sysmex.

Les deux sociétés ont décidé d’approfondir leur collaboration, sur la base d’une conviction commune que la combinaison de leur expertise et de leurs forces respectives en matière d’immunoessais accélérera leur expansion mondiale, et peut contribuer au développement et à l’avancement de l’immunoessai. Pour la suite, nous souhaitons sélectionner des thèmes parmi un large éventail de collaborations potentielles, telles que la recherche et le développement, la production, le développement clinique et la vente-marketing, et passer à la phase d’exécution d’ici la fin du mois de mars 2024.

Fujirebio et Sysmex ont pour objectif de fournir des tests à haute valeur ajoutée aux clients mondiaux dès que possible, grâce à un partenariat renforcé dans le domaine des immunoessais.

Terminologie

Un test développé en laboratoire (LDT) désigne un type de test de diagnostic in vitro conçu, fabriqué et utilisé au sein d’un seul et même laboratoire.

À propos de Sysmex Corporation

Sysmex Corporation, qui a son siège à Kobe, au Japon, est un des leaders mondiaux dans le domaine du diagnosticin vitro . Dès sa création en 1968, Sysmex a fait du diagnostic le cœur de son activité. Aujourd’hui, la société contribue à la santé des populations dans plus de 190 pays et régions du monde. Sysmex innove toujours dans le domaine du diagnostic et collabore à la création de valeurs uniques dans les domaines de la médecine personnalisée et des nouveaux traitements, dans le cadre de sa vision à long terme « Together for a better healthcare journey » (Ensemble pour un meilleur parcours de santé). Pour réaliser cette vision, Sysmex recense et vérifie les objectifs de développement durable (ODD) et la matérialité (questions prioritaires) classés par ordre de priorité, maintenant ainsi sa croissance en tant qu’entreprise générant une valeur à la fois sociale et économique. Grâce à sa technologie unique, à ses solutions et à la co-création avec divers partenaires, Sysmex apporte une nouvelle valeur et répond au désir universel des gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pour plus d’informations sur Sysmex, veuillez consulter le sitewww.sysmex.co.jp/en/.

À propos de Fujirebio

Fujirebio, membre de H.U. Group Holdings Inc, s’appuie sur la recherche et le développement pour mettre au point de nouvelles technologies de diagnostic in vitro et des biomarqueurs uniques à haute valeur clinique. La mission de notre groupe est de créer une nouvelle valeur dans le domaine des soins de santé et de contribuer ainsi à la santé humaine et à l’avenir des soins médicaux.

Nos équipes internationales implantées au Japon, en Asie, en Europe et aux États-Unis s’attachent à fournir à nos clients et partenaires des produits répondant aux normes de qualité les plus strictes. Nous apprécions les partenariats avec d’autres entreprises leaders de l’industrie, partageant les connaissances, les capacités et les matériaux critiques pour fournir, développer ou fabriquer des solutions de diagnostic sur une grande variété de plateformes.

Pour plus d’informations sur Fujirebio, veuillez consulter le site www.fujirebio.com.

L’objectif de ce communiqué de presse est de communiquer nos activités commerciales à nos parties prenantes. Il peut ou non inclure des informations sur les produits de Sysmex ou sur leur recherche et développement, mais il n’est pas destiné à la promotion, à la publicité ou au conseil médical. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date de l’annonce, mais peuvent être modifiées sans préavis.

