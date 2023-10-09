Elliptic Labs 与 PC OEM签署多设备互操作性合同，扩大产品范围

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球人工智能软件公司，Elliptic Labs（OSE：ELABS）全球人工智能软件公司， AI Virtual Smart Sensors™ 领域的全球领导者 Elliptic Labs（OSE：ELABS）的技术目前已在超过5亿台设备上得到应用。日前，该公司宣布了其在PC行业上的一个里程碑式突破。 该公司的最新突破旨在重塑设备间的互操作性，并重新定义跨系统和设备的无缝用户体验。 该合同是在之前为这家PC客户成功完成 PoC后签署的，并且是一项开拓性的功能许可协议。

这一突破的核心在于 Elliptic Labs 的纯软件 AI Virtual Smart Sensor Platform™，它利用了公司在人工智能/机器学习、超声波和传感器融合方面的技术领先地位。 设备互操作性是该平台一系列变革性功能中的最新进展，将使笔记本电脑、智能手机和其他设备能够无缝地查找、识别和自动连接。 该功能将使 Elliptic Labs的始设备制造商客户能够基于设备和外围设备之间简单易用的通信交互去创造新的用户体验，从而使用户体验更简易、更具吸引力。 由此，原始设备制造商将能够更好地获得客户忠诚度、增加其生态系统的粘性并推动创新。

Elliptic Labs 首席执行官 Laila Danielsen 表示：“这项开创性的协议标志着 Elliptic Labs历史上的一个关键里程碑。我们过去的积累正在推动智能手机和个人电脑等主要行业的创新。 迄今为止，我们开创性的纯软件接近传感平台已部署在超过 5 亿台设备上。 我们继这一成功之后推出了AI虚拟人体存在传感器，这是世界上第一个面向 PC 和笔记本电脑制造商的基于软件的人体存在检测解决方案。”

“现在，随着创新的设备互操作性功能的推出，我们再次突破了基于软件的人工智能虚拟智能传感器为市场服务的界限。 真正的多设备互操作性将彻底改变用户在工作和日常生活中与技术交互的方式。 该功能是推动 Elliptic Labs 实现其既定目标的又一块敲门砖。 我们感到自豪的是，我们对技术进步的贡献是创造更环保、更智能、更便捷的体验和产品。”

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机, 笔记本电脑, 物联网和汽车市场的国际企业. 公司成立于2006年, 衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构. 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法, 提供直观的3D无接触手势交互, 接近感应，存在检测，呼吸及心跳检测功能. 其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的, 生态友好的纯软件传感器, 并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯一一家使用AI软件, 超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司. 2022年3月, 该公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 主板上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国, 中国, 韩国, 中国台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发, 归属公司专有.