Standard Power kiest voor goedgekeurde SMR-technologie van NuScale en ENTRA1 Energy om datacenters van energie te voorzien

NEW YORK & PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Standard Power, een leverancier van infrastructure-as-a-service aan geavanceerde gegevensverwerkingsbedrijven, heeft plannen aangekondigd om twee door kleine modulaire reactoren (SMR) aangedreven faciliteiten te ontwikkelen die samen bijna 2 GW aan schone, koolstofvrije energie zullen produceren. Standard Power heeft er hierbij voor gekozen om te werken met technologieleverancier NuScale Power Corporation (NuScale) (NYSE: SMR), de enige technologieleverancier en producent van SMR's die Amerikaanse goedkeuring door de regelgevende instanties heeft verkregen, en ENTRA1 Energy (ENTRA1), een onafhankelijk wereldwijd bedrijf in energieontwikkeling en -productie, om ondersteuning te bieden aan de twee projecten.

De faciliteiten zullen worden gevestigd in Ohio en Pennsylvania. Standard Power wil de koolstofvrije energie gebruiken om nabijgelegen datacenters van stroom te voorzien. Als technologieleverancier zal NuScale voor deze projecten de goedgekeurde NuScale SMR-technologie leveren, de enige SMR-technologie die ontwerpgoedkeuring heeft gekregen van de United States Nuclear Regulatory Commission – een toezichthouder van wereldklasse op het gebied van nucleaire veiligheid.

De ontwikkeling van een commerciële SMR-energiecentrale is een cruciale stap in de transitie naar een duurzame energietoekomst en zal niet alleen technologische datacenters helpen de CO2-reductiedoelstellingen te bereiken, maar zal ook de ontwikkeling ondersteunen van een nieuwe schone energiebron om te voldoen aan de diverse energietransitiebehoeften. Energiecentrales die de gecertificeerde SMR-technologie van NuScale gebruiken, kunnen ongeëvenaarde flexibiliteit bieden aan nutsbedrijven, industriële bedrijven en overheden die de CO2-uitstoot willen verminderen en tegelijkertijd een efficiënt basislastvermogen willen behouden.

“ We zien dat veel bestaande basislastnetwerkcapaciteit offline gaat, terwijl er op de markt een gebrek is aan nieuwe duurzame opties voor basislastgeneratie, vooral omdat de vraag naar stroom voor kunstmatige intelligentie (AI)-computing en datacenters groeit. We kijken ernaar uit om samen te werken met ENTRA1 en NuScale om de bewezen SMR-technologie van NuScale in te zetten om koolstofvrije basislastenergie te leveren om deze grote kloof in de opwekkingsmarkt aan te pakken,” aldus Maxim Serezhin, oprichter en Chief Executive Officer van Standard Power. “ Door de superieure krachten van ENTRA1 op het gebied van projectontwikkeling en investeringen samen te brengen met de bewezen SMR-technologie van NuScale, kunnen consumenten hun emissievoetafdruk verkleinen en helpen de decarbonisatiedoelstellingen te verwezenlijken, terwijl ze tegelijkertijd de betrouwbare 24/7 service aan energieconsumenten leveren.”

In 2022 vormde NuScale een exclusief wereldwijd partnerschap met ENTRA1 Energy om de NuScale SMR-technologie op de markt te brengen. Via dit partnerschap heeft ENTRA1 Energy de rechten om energieproductie-installaties te ontwikkelen, beheren, bezitten en exploiteren die worden aangedreven door de goedgekeurde SMR-technologie van NuScale.

“ ENTRA1 Energy heeft een sterke internationale pijplijn van energieproductieprojecten van meerdere gigawatt aan energieopwekking met de bewezen technologie van NuScale,” stelde Clayton Scott, Chief Commercial Officer van NuScale. “ Samen kunnen we effectiever voldoen aan de groeiende vraag naar hernieuwbare, koolstofvrije energieoplossingen. Nu de vraag naar energie groeit in de halfgeleider-, AI-, data- en andere technologiesectoren, bevinden ENTRA1 en NuScale zich in een unieke positie om basislastvermogen en betrouwbare energie te leveren.”

Het innovatieve en toch eenvoudige ontwerp van de SMR-technologie van NuScale biedt een kostenconcurrerende, veilige en schaalbare oplossing voor een breed scala aan energiebehoeften, waaronder energieopwekking, stadsverwarming, ontzilting, waterstofproductie op commerciële schaal en andere proceswarmtetoepassingen. NuScale Power Modules™ worden volledig in de fabriek vervaardigd, zonder constructie in het veld, en werken op conventionele nucleaire brandstof, die overal verkrijgbaar is en een gevestigd regelgevingskader heeft. Hierdoor blijven de kosten laag, consistent en voorspelbaar – en worden energiecentrales die gebruik maken van NuScale-technologie goedkoper in bouw, exploitatie en onderhoud.

“ NuScale is verheugd om samen te werken met onze strategische partner ENTRA1 om onze kostenconcurrerende en veilige SMR-technologie te helpen leveren teneinde te voldoen aan de koolstofvrije energiebehoeften van Standard Power,” verklaarde John Hopkins, President en Chief Executive Officer van NuScale. “ Door onze innovatieve NuScale SMR-technologie bij meer consumenten over de hele wereld te implementeren, zetten we een belangrijke stap in de richting van het aanpakken van de enorme behoeften op het gebied van decarbonisatie van de wereld.”

Op basis van de plannen van Standard Power voor de twee faciliteiten zal NuScale uiteindelijk 24 eenheden van 77 MWe-modules leveren die gezamenlijk 1.848 MWe aan schone energie produceren vanuit de locaties in Ohio en Pennsylvania. De twee projecten zullen een aanzienlijke economische impuls betekenen voor hun respectieve gemeenschappen. Standard Power schat dat voor elk voorgesteld SMR-aangedreven datacenterproject tijdens de bouwperiode een aanzienlijk aantal geschoolde werknemers in dienst zal worden genomen, met de nadruk op vakbondsarbeid. Standard Power gaat zijn lokale gemeenschapspartnerschappen inzetten om onderwijs- en werkgelegenheidsprogramma's te bevorderen die zich richten op lokale arbeid.

Over Standard Power

Standard Power is een toonaangevende hosting provider voor krachtige computerbedrijven die vanaf begin 2019 diensten levert. Standard Power maakt gebruik van zijn expertise op het gebied van infrastructuurbeheer om modulaire datacenters te ontwikkelen. Als onderdeel van de Tier III+ datacenterontwerpen richt Standard Power zich op technologieën die high-performance computing ondersteunen en is het een van de eerste bedrijven die vloeistofkoelingtechnologie toepast. Standard Power heeft robuuste ontwerpen en systemen ontwikkeld om institutionele klanten grootschalige, krachtige computerinfrastructuur te bieden.

Over NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) is de vooraanstaande leverancier van bedrijfseigen en innovatieve geavanceerde nucleaire technologie voor kleine modulaire reactoren (SMR), met een missie om de mondiale energietransitie te helpen stimuleren door veilige, schaalbare en betrouwbare koolstofvrije energie te leveren. De baanbrekende SMR-technologie van het bedrijf wordt aangedreven door de NuScale Power Module™, een kleine, veilige drukwaterreactor die elk 77 megawatt aan elektriciteit (MWe) of 250 megawatt aan thermische energie (bruto) kan genereren, en die kan worden opgeschaald om aan de behoeften van de klant te voldoen door middel van een reeks flexibele configuraties tot 924 MWe (12 modules) aan output.

Als eerste en enige SMR waarvan het ontwerp is gecertificeerd door de United States Nuclear Regulatory Commission is NuScale goed gepositioneerd om diverse klanten over de hele wereld te bedienen door kernenergie te leveren voor elektriciteitsopwekking, stadsverwarming, ontzilting, waterstofproductie op commerciële schaal en andere proceswarmtetoepassingen.

NuScale, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in Portland, Oregon. Ga voor meer informatie naar de website van NuScale Power of volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram, X en YouTube.

Over ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy LLC is een Amerikaans onafhankelijk wereldwijd energieproductiebedrijf dat installaties ontwikkelt, financiert en bezit, met een gediversifieerd portfolio voor de productie van elektriciteit, waterstof, proceswarmte en ontzilt water. ENTRA1 Energy is de exclusieve wereldwijde strategische partner van NuScale die de NuScale SMR-technologie op de markt brengt. Via dit partnerschap ontwikkelt, financiert, bezit en exploiteert ENTRA1 energieproductie-installaties die worden aangedreven door de NuScale SMR-technologie. Terwijl verschillende delen van de wereld nieuwe manieren aannemen met betrekking tot de energietransitie en duurzame infrastructuur, gelooft ENTRA1 Energy in het bijdragen van vaardigheden op het gebied van de ontwikkeling, het beheer, de uitvoering en de exploitatie van grootschalige centrales.

