Standard Power entscheidet sich für die bewährte SMR-Technologie von NuScale und ENTRA1 Energy zur Energieversorgung von Rechenzentren

NEW YORK & PORTLAND, Oregon, USA--(BUSINESS WIRE)--Standard Power, ein Anbieter von Infrastruktur-as-a-Service für fortschrittliche Datenverarbeitungsunternehmen, hat seine Pläne zur Entwicklung von zwei mit kleinen modularen Reaktoren (SMR) betriebenen Anlagen bekannt gegeben, die zusammen fast 2 GW saubere, CO2-freie Energie erzeugen werden. Zur Unterstützung der beiden Projekte von Standard Power hat sich das Unternehmen für die Zusammenarbeit mit dem Technologieanbieter NuScale Power Corporation (NuScale) (NYSE: SMR), dem einzigen Technologieanbieter und Hersteller von SMRs, der die behördliche Zulassung in den USA erhalten hat, und ENTRA1 Energy (ENTRA1), einem unabhängigen globalen Unternehmen für die Entwicklung und Produktion von Energie, entschieden.

Die Standorte der Anlagen liegen in Ohio und Pennsylvania. Standard Power beabsichtigt, die CO2-freie Energie zur Versorgung nahe gelegener Rechenzentren zu nutzen. NuScale als Technologieanbieter wird für diese Projekte seine zugelassene NuScale-SMR-Technologie zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um die einzige SMR-Technologie, die von der United States Nuclear Regulatory Commission – einer weltweit anerkannten Aufsichtsbehörde für nukleare Sicherheit – zugelassen wurde.

Die Entwicklung eines kommerziellen SMR-Kraftwerks ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg in eine nachhaltige Energiezukunft. Sie wird nicht nur dazu beitragen, dass technologische Rechenzentren ihre CO2-Reduktionsziele erreichen, sondern auch die Entwicklung einer neuen sauberen Energiequelle unterstützen, die den vielfältigen Anforderungen der Energiewende gerecht wird. Kraftwerksanlagen, die die zertifizierte SMR-Technologie von NuScale nutzen, bieten Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen und Regierungen, die CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig eine effiziente Grundlastversorgung aufrechterhalten wollen, eine unübertroffene Flexibilität.

„ Wir sehen, dass viele alte Grundlastkapazitäten vom Netz genommen werden und dass es auf dem Markt an neuen nachhaltigen Optionen für die Grundlaststromerzeugung mangelt, zumal der Strombedarf für künstliche Intelligenz (KI) und Rechenzentren steigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ENTRA1 und NuScale, verbunden mit dem Ziel, die bewährte SMR-Technologie von NuScale einzusetzen, damit diese große Lücke im Stromerzeugungsmarkt mit CO2-freier, grundlastfähiger Energie geschlossen werden kann“, so Maxim Serezhin, Gründer und Chief Executive Officer von Standard Power. „ Durch die Kombination der überragenden Stärken von ENTRA1 bei der Projektentwicklung sowie der Projektinvestition mit der bewährten SMR-Technologie von NuScale können die Verbraucher ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und dazu beitragen, dass die Dekarbonisierungsziele erreicht werden. Gleichzeitig können wir den Energieverbrauchern einen zuverlässigen Service rund um die Uhr bieten.“

Im Jahr 2022 ging NuScale eine exklusive globale Partnerschaft mit ENTRA1 Energy zur Vermarktung der NuScale SMR-Technologie ein. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält ENTRA1 Energy die Rechte für die Entwicklung, das Management, den Besitz und den Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, die mit der zugelassenen SMR-Technologie von NuScale betrieben werden.

„ ENTRA1 Energy verfügt über eine starke globale Pipeline von Energieerzeugungsprojekten mit einer Leistung von mehreren Gigawatt, die mit der bewährten Technologie von NuScale erzeugt werden können", erklärte Clayton Scott, Chief Commercial Officer von NuScale. "Gemeinsam können wir die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren, CO2-freien Energielösungen besser befriedigen. Angesichts des wachsenden Strombedarfs in der Halbleiter-, KI-, Daten- und anderen Technologiesektoren sind ENTRA1 und NuScale hervorragend positioniert, um Grundlast und zuverlässige Energie zu liefern.“

Das innovative und doch einfache Design der SMR-Technologie von NuScale bietet eine kostengünstige, sichere und skalierbare Lösung für ein breites Spektrum von Energiebedürfnissen – einschließlich Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung, Wasserstofferzeugung im kommerziellen Maßstab und andere Prozesswärmeanwendungen. NuScale Power Modules™ werden vollständig im Werk hergestellt und arbeiten mit konventionellem Kernbrennstoff, der weithin verfügbar ist und für den es einen etablierten Rechtsrahmen gibt. Dies hält die Kosten niedrig, konsistent und vorhersehbar – und macht Kraftwerke, die NuScale-Technologie verwenden, weniger kostspielig in Bau, Betrieb und Wartung.

„ NuScale ist sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner ENTRA1, der uns bei der Bereitstellung unserer kostengünstigen und sicheren SMR-Technologie zur Deckung des CO2-freien Energiebedarfs von Standard Power unterstützt“, erläuterte John Hopkins, President und Chief Executive Officer von NuScale. „ Indem wir unsere innovative NuScale SMR-Technologie für mehr Verbraucher auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen, unternehmen wir einen wichtigen Schritt, um den enormen Dekarbonisierungsbedarf weltweit zu decken.“

Nach den Plänen von Standard Power für die beiden Anlagen wird NuScale am Ende 24 Einheiten mit 77-MWe-Modulen bereitstellen, die zusammen 1.848 MWe saubere Energie an den beiden Standorten in Ohio und Pennsylvania erzeugen. Die beiden Projekte bedeuten einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung für ihre jeweiligen Regionen. Standard Power schätzt, dass für jedes der geplanten SMR-Rechenzentrumsprojekte während der Bauphase eine beträchtliche Anzahl von Fachkräften beschäftigt werden wird, wobei der Schwerpunkt auf gewerkschaftlich organisierten Arbeitskräften liegt. Standard Power wird seine lokalen Partnerschaften dazu nutzen, Bildungsprogramme sowie Programme zur Schaffung von Arbeitsplätzen mit Schwerpunkt auf lokalen Arbeitskräften voranzutreiben.

Über Standard Power

Standard Power ist ein führender Hosting-Anbieter für leistungsstarke Computerunternehmen, der seit Anfang 2019 seine Dienste anbietet. Standard Power nutzt sein Know-how im Infrastrukturmanagement für die Entwicklung modularer Rechenzentren. Im Rahmen seiner Tier-III+-Rechenzentrumskonzepte konzentriert sich Standard Power auf Technologien zur Unterstützung von Hochleistungsrechnern und ist einer der ersten Anbieter von Flüssigkühlungstechnologie. Standard Power hat robuste Designs und Systeme entwickelt, um institutionellen Kunden eine groß angelegte Hochleistungs-Recheninfrastruktur zur Verfügung zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Standard Power.

Über NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) ist der branchenführende Anbieter von proprietärer und innovativer fortschrittlicher modularer Kleinreaktortechnologie (Small Modular Reactor, SMR) und verfolgt das Ziel, die globale Energiewende durch die Bereitstellung sicherer, skalierbarer und zuverlässiger CO2-freier Energie voranzutreiben. Die bahnbrechende SMR-Technologie des Unternehmens basiert auf dem NuScale Power Module™, einem kleinen, sicheren Druckwasserreaktor, der jeweils 77 Megawatt Strom (MWe) oder 250 Megawatt thermische Leistung (brutto) erzeugen kann und durch eine Reihe flexibler Konfigurationen mit einer Leistung von bis zu 924 MWe (12 Module) an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden kann.

Als erster und einziger Small Modular Reactor, dessen Konstruktion von der U.S. Nuclear Regulatory Commission zertifiziert wurde, ist NuScale sehr gut aufgestellt, um verschiedene Kunden auf der ganzen Welt mit Kernenergie für die Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung, kommerzielle Wasserstoffproduktion und andere Prozesswärmeanwendungen zu versorgen.

NuScale wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon, USA. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von NuScale Power oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Instagram, X und YouTube.

Über ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy LLC ist ein US-amerikanisches, unabhängiges, globales Energieerzeugungsunternehmen, das Anlagen entwickelt, finanziert und besitzt und über ein breit gefächertes Portfolio für die Erzeugung von Strom, Wasserstoff, Prozesswärme und entsalztem Wasser verfügt. ENTRA1 Energy ist NuScales exklusiver globaler strategischer Partner für die Vermarktung der NuScale SMR-Technologie. Im Rahmen dieser Partnerschaft entwickelt, finanziert, besitzt und betreibt ENTRA1 Energieerzeugungsanlagen, die mit der SMR-Technologie von NuScale betrieben werden. Während in verschiedenen Teilen der Welt neue Wege im Hinblick auf die Energiewende und eine nachhaltige Infrastruktur beschritten werden, ist ENTRA1 Energy bestrebt, seine Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Management, Ausführung und Betrieb von Großanlagen einzubringen.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Website von ENTRA1 Energy oder folgen Sie uns auf X.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (insbesondere Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder seine Geschäftsleitung „wird“, „glaubt“, „erwartet“, „antizipiert“, „plant“ oder andere ähnliche Ausdrücke). Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen zu strategischen und operativen Plänen, zum Kapitaleinsatz, zum künftigen Wachstum, zu neuen Aufträgen, zum Auftragsbestand, zu den Erträgen und zu den Aussichten für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, unter anderem aufgrund der Schwere und Dauer der COVID-19-Pandemie und der Maßnahmen von Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen als Reaktion auf die Pandemie, einschließlich der Dauer und des Ausmaßes wirtschaftlicher Störungen; der Tatsache, dass das Unternehmen keine neuen Aufträge erhält; aufgrund von Kostenüberschreitungen, Projektverzögerungen oder anderen Problemen, die sich aus der Projektdurchführung ergeben, einschließlich der Nichteinhaltung von Kosten- und Zeitplanschätzungen; des intensiven Wettbewerbs in den Branchen, in denen wir tätig sind; der Nichterfüllung der Verpflichtungen unserer Partner; der Verletzung der Cybersicherheit; ferner wirtschaftliche und politische Unwägbarkeiten im Ausland; Stornierungen von bestehenden Verträgen durch Kunden oder Anpassungen des Vertragsumfangs; das Versäumnis, sichere Baustellen und internationale Sicherheitsrisiken aufrechtzuerhalten; Risiken oder Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Ereignissen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, einschließlich Wetterbedingungen, Pandemien, Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, politische Krisen oder andere Katastrophenereignisse; die Verwendung von Schätzungen und Annahmen bei der Erstellung unserer Jahresabschlüsse; Zahlungsverzögerungen oder -ausfälle von Kunden; das Versagen unserer Zulieferer, Subunternehmer und sonstiger Dritter, die vertraglich vereinbarten Leistungen angemessen zu erbringen; des Weiteren Ungewissheiten, Einschränkungen und Vorschriften, die sich auf unsere staatlichen Aufträge auswirken; die Unfähigkeit, qualifiziertes Personal einzustellen und zu halten; die potenziellen Auswirkungen bestimmter Steuerangelegenheiten; mögliche Unterbrechungen der Informationstechnologie; die Fähigkeit des Unternehmens, sich angemessen zu versichern; Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen im Nuklearsektor; Fremdwährungsrisiken; der Verlust eines oder einiger weniger Kunden, die einen bedeutenden Teil der Einnahmen des Unternehmens ausmachen; die Schädigung unseres Rufs; das Versäumnis, Rechte an geistigem Eigentum angemessen zu schützen; Wertminderungen von Vermögenswerten; Klimawandel und damit verbundene Umweltprobleme; die zunehmende Kontrolle im Hinblick auf Nachhaltigkeitspraktiken; die Verfügbarkeit von Krediten und Beschränkungen, die durch Kreditfazilitäten für unsere Kunden, Lieferanten, Subunternehmer oder andere Partner auferlegt werden; das Versäumnis, günstige Ergebnisse in bestehenden oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Verfahren, Streitbeilegungsverfahren oder Ansprüchen, einschließlich Forderungen nach zusätzlichen Kosten, zu erzielen; überdies das Versäumnis von uns oder unseren Mitarbeitern, Vertretern oder Partnern, Gesetze einzuhalten; ferner neue oder sich ändernde gesetzliche Anforderungen, einschließlich solcher, die sich auf Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsangelegenheiten beziehen; das Versäumnis, unsere strategischen und betrieblichen Initiativen erfolgreich umzusetzen; Risiken im Zusammenhang mit den Bestimmungen unserer wandelbaren Vorzugsaktien; und Beschränkungen möglicher Transaktionen, die durch unsere Gründungsdokumente und das Recht von Delaware auferlegt werden. Bei der Verwendung dieser und weiterer zukunftsgerichteter Aussagen ist Vorsicht geboten. Aufgrund bekannter und unbekannter Risiken können die Ergebnisse des Unternehmens erheblich von seinen Erwartungen und Prognosen abweichen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren finden sich in den öffentlichen, regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und sonstiger Risiken, Unwägbarkeiten und Faktoren, die (a) im Abschnitt „Risikofaktoren“ und „Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements“ im Prospekt des Unternehmens, der am 1. Juli 2022 datiert und bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde und Teil der von der SEC am 30. Juni 2022 für wirksam erklärten Registrierungserklärung auf Formblatt S-1 ist, dargelegt sind, und zwar im Abschnitt „Risikofaktoren“, (b) ferner im Abschnitt „Risikofaktoren“ und „Special Note Regarding Forward-Looking Statements“ im Jahresbericht des Unternehmens, der auf Formblatt 10-K bei der SEC am 15. März 2023 eingereicht wurde, und unter ähnlichen Überschriften in früheren Einreichungen bei der SEC, und (c) in Verbindung mit Unternehmen wie dem Unternehmen, die in der Energiebranche tätig sind. Die genannten SEC-Berichte sind entweder öffentlich oder auf Anfrage bei der Investor Relations-Abteilung von NuScale erhältlich unter ir@nuscalepower.com. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, seine zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren, es sei denn, dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.