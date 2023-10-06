Pinterest与Entravision达成全球合作协议

加州圣莫尼卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Entravision是一家全球性广告解决方案、媒体和技术公司，服务于40多个国家的客户。该公司与视觉灵感平台Pinterest建立了国际销售合作伙伴关系。

通过此次合作，Entravision将在东南亚、拉丁美洲、非洲、欧洲和中东等Pinterest目前尚未提供广告服务的国家为广告客户提供推广和营销活动管理服务，并使这些广告客户能够在提供广告服务的欧洲和美国接触到受众。

每个月都有数亿人使用Pinterest发现衣橱、新居、新美容造型等方面的产品和服务。在消费者做规划的时候，广告商希望被发现，这与那些通过寻找品牌为下一次购买获得灵感的用户有着天然的契合。在Pinterest上，广告商可以接触到他们所关注的消费者，并引导他们完成从发现到决策再到行动的全过程——所有这一切都在一个更积极的网络环境中完成。

Pinterest首席营收官Bill Watkins表示：“从认知到考虑再到转化，我们为广告客户提供了理想的广告解决方案，贯穿销售漏斗的上下游。我们正在为广告客户带来更多的点击量、更高的转化率和更好的表现，很高兴能与Entravision合作，将我们的广告服务扩展到全球更多的品牌。”

Entravision首席执行官Michael Christenson表示：“我们很高兴并期待Entravision和Pinterest携手为Pinterest的广告客户带来更多价值、参与度和增长。我们的解决方案每月为8000多个品牌提供服务，将使广告商能够充分接触到Pinterest的全球受众。”

关于Entravision

Entravision (NYSE: EVC)是一家全球性广告解决方案、媒体和技术公司。在过去的三十年里，我们已经战略性地发展成为一家数字强企，以专业的方式将品牌与美国、拉丁美洲、欧洲、亚洲和非洲的消费者联系起来。我们的数字业务部门是公司收入最高的部门，在40个国家提供全套端到端广告服务。我们与Meta、X Corp.（前身为Twitter）、TikTok和Spotify建立了商业合作伙伴关系，营销人员可以使用我们的Smadex和其他平台向全球受众投放定向广告。在美国，我们拥有针对西班牙裔受众的多元化电视和广播电台组合，与我们的全球数字服务相辅相成。Entravision一直是Univision和UniMás电视网络最大的联盟集团。Entravision A类普通股在纽约证券交易所交易，股票代码为EVC。如需了解有关我们产品的更多信息，请访问entravision.com或在LinkedIn和Facebook上与我们联系。

关于Pinterest

Pinterest是一个视觉灵感平台，人们在这里搜索、保存和购买世界上最好的创意，享受生活的点点滴滴。无论是计划购买一件衣服、尝试一种新的美容方式、装修房屋，还是发现一种新食谱，Pinterest都是自信地将灵感付诸行动的最佳平台。Pinterest总部位于旧金山，于2010年上线，全球月活跃用户达4.65亿。用户可在iOS、Android和pinterest.com上体验这项服务。

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