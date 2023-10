Pinterest et Entravision concluent un accord de partenariat mondial

SANTA MONICA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Entravision, une société mondiale de solutions publicitaires, de médias et de technologie au service de clients dans plus de 40 pays, a conclu un partenariat commercial international avec Pinterest, la plateforme d’inspiration visuelle.

Grâce à ce partenariat, Entravision offrira aux annonceurs des services de proximité et de gestion de campagne dans divers pays d’Asie du Sud-Est, d’Amérique latine, d’Afrique, d’Europe et du Moyen-Orient, où Pinterest ne diffuse actuellement pas de publicités, et permettra à ces annonceurs d’atteindre des audiences où des publicités sont diffusées en Europe et aux États-Unis.

Chaque mois, des centaines de millions de personnes utilisent Pinterest pour découvrir des produits et des services pour leur garde-robe, leur nouvelle maison, un nouveau look beauté et bien plus encore. Les annonceurs veulent être découverts pendant ces moments de planification, et il y a un alignement naturel avec les utilisateurs qui recherchent des marques pour inspirer leur prochain achat. Sur Pinterest, les annonceurs peuvent atteindre les consommateurs qui leur tiennent à cœur et les faire passer de la découverte à la décision d’agir, le tout dans un cadre plus positif en ligne.

« De la prise de conscience à la considération et à la conversion, nous avons les solutions publicitaires idéales pour nos annonceurs, en amont et en aval de l’entonnoir. Nous générons plus de clics, de conversions et de meilleures performances pour nos annonceurs que jamais et nous sommes ravis de nous associer à Entravision pour étendre notre offre publicitaire à davantage de marques à travers le monde », déclare Bill Watkins, directeur des revenus chez Pinterest.

« Nous sommes ravis et impatients de voir Entravision et Pinterest s’unir pour offrir plus de valeur, d’engagement et de croissance aux annonceurs de Pinterest. Nos solutions servent plus de 8 000 marques chaque mois et permettront aux annonceurs d’accéder pleinement à l’audience mondiale de Pinterest », déclare Michael Christenson, PDG d’Entravision.

À propos d’Entravision

Entravision (NYSE : EVC) est une société internationale de solutions publicitaires, de médias et de technologies. Au cours des trois dernières décennies, nous avons évolué stratégiquement pour devenir une puissance numérique, connectant de manière experte les marques aux consommateurs aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Asie et en Afrique. Notre segment numérique, le plus important en termes de chiffre d’affaires, offre une gamme complète de services publicitaires de bout en bout dans 40 pays. Nous avons des partenariats commerciaux avec Meta, X Corp. (anciennement connu sous le nom de Twitter), TikTok et Spotify, et les spécialistes du marketing peuvent utiliser notre plateforme Smadex et d’autres plateformes pour diffuser des publicités ciblées à des audiences du monde entier. Aux États-Unis, nous disposons d’un portefeuille diversifié de chaînes de télévision et de stations de radio qui ciblent les publics hispaniques et complètent nos services numériques mondiaux. Entravision reste le plus grand groupe affilié aux réseaux de télévision Univision et UniMás. Les actions ordinaires de classe A d’Entravision sont cotées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole : EVC. Pour en savoir plus sur nos offres, rendez-vous sur entravision.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn et Facebook.

À propos de Pinterest

Pinterest est la plateforme d’inspiration visuelle où les gens viennent chercher, sauvegarder et acheter les meilleures idées du monde pour tous les moments de la vie. Qu’il s’agisse de planifier une tenue, d’essayer un nouveau rituel de beauté, de rénover une maison ou de découvrir une nouvelle recette, Pinterest est le meilleur endroit pour passer en toute confiance de l’inspiration à l’action. Basé à San Francisco, Pinterest a été lancé en 2010 et compte 465 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Disponible sur iOS et Android, et sur pinterest.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.