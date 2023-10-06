Pinterest與Entravision達成全球合作協議

加州聖莫尼卡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Entravision是一家全球性廣告解決方案、媒體和科技公司，為40多個國家的客戶提供服務。該公司與視覺靈感平台Pinterest建立了國際銷售合作夥伴關係。

透過此次合作，Entravision將在東南亞、拉丁美洲、非洲、歐洲和中東等Pinterest目前尚未提供廣告服務的國家為廣告客戶提供推廣和行銷活動管理服務，並使這些廣告客戶能夠在提供廣告服務的歐洲和美國接觸到受眾。

每個月都有數億人使用Pinterest發現衣櫥、新居、新美妝造型等方面的產品和服務。在消費者做規劃的時候，廣告商希望被發現，這與那些藉由尋找品牌為下一次購買獲得靈感的用戶有著天然的契合。在Pinterest上，廣告商可以接觸到他們所關注的消費者，並引導他們完成從發現到決策再到行動的全過程——所有這一切都在一個更積極的網路環境中完成。

Pinterest營收長Bill Watkins表示：「從認知到考慮再到轉化，我們為廣告客戶提供了理想的廣告解決方案，貫穿銷售漏斗的上下游。我們正在為廣告客戶帶來更多的點擊次數、更高的轉化率和更好的表現，很高興能與Entravision合作，將我們的廣告服務延伸到全球更多的品牌。」

Entravision執行長Michael Christenson表示：「我們很高興並期待Entravision和Pinterest攜手為Pinterest的廣告客戶帶來更多價值、參與度和成長。我們的解決方案每月為8000多個品牌提供服務，將使廣告商能夠充分接觸到Pinterest的全球受眾。」

關於Entravision

Entravision (NYSE: EVC)是一家全球性廣告解決方案、媒體和科技公司。在過去的三十年中，我們已經策略性地發展成為一家數位龍頭企業，以專業的方式將品牌與美國、拉丁美洲、歐洲、亞洲和非洲的消費者連結起來。我們的數位業務部門是公司收入最高的部門，在40個國家提供全套端對端廣告服務。我們與Meta、X Corp.（前身為Twitter）、TikTok和Spotify建立了商業合作夥伴關係，行銷人員可以使用我們的Smadex和其他平台向全球受眾投放定向廣告。在美國，我們擁有針對西班牙裔受眾的多元化電視和廣播電臺組合，與我們的全球數位服務相輔相成。Entravision一直是Univision和UniMás電視網路最大的聯盟集團。Entravision A類普通股在紐約證券交易所交易，股票代碼為EVC。如欲瞭解有關我們產品的更多資訊，請造訪entravision.com或在LinkedIn和Facebook上與我們聯絡。

關於Pinterest

Pinterest是一個視覺靈感平台，人們在這裡搜索、保存和購買世界上最好的創意，享受生活的點點滴滴。無論是計畫購買一件衣服、嘗試一種新的美妝方式、裝修房屋，還是發現一種新食譜，Pinterest都是自信地將靈感付諸行動的最佳平台。Pinterest總部位於舊金山，於2010年上線，全球月活躍用戶達4.65億。用戶可在iOS、Android和pinterest.com上體驗這項服務。

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