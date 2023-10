Castles Technology soutient Worldline pour le déploiement international de solutions de paiement Android

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Castles Technology, fournisseur majeur et international d'outils et de solutions de paiement, annonce un partenariat avec Worldline (Euronext : WLN), un leader mondial des services de paiements, pour son premier déploiement à l’international d'une gamme complète de terminaux de paiement Android et des services associés, y compris leur fourniture et réparation.

Castles Technology, troisième producteur mondial, renforce sa position de leader dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et intensifie sa croissance dans les autres régions du globe en proposant une gamme complète de produits et de services de pointe pour le marché du paiement.

Forte de ses 30 ans d’expérience, Castles Technology s’engage à fournir des solutions de paiement sûres, fiables et innovantes qui permettent aux entreprises de se développer dans le monde entier.

"Nous sommes ravis d'avoir été choisis par Worldline. Cette collaboration marque une étape importante pour Castles Technology, car nous sommes une référence de confiance sur le marché depuis plus de 30 ans. Une fois de plus, nous démontrons à l'industrie que nous sommes un partenaire mondial inébranlable qui s'engage à offrir l'excellence. Nos produits sont non seulement deux fois plus rapides que ceux actuellement sur le marché, mais ils sont également reconnus comme les meilleurs terminaux Android disponibles." précise Jean-Philippe Niedergang, CCO / EMEA CEO de Castles Technology

Portée par son ambition d’une croissance forte à l’international et avec la volonté d’établir des partenariats forts solides et dynamiques, Worldline a choisi Castles Technology en raison de ses connaissances approfondies et de son expertise dans les systèmes de paiement internationaux et locaux. Castles Technology occupe la position de leader sur la technologie de paiement Android, dans plus de 150 pays.

Castles Technology se démarque sur un marché du paiement hautement concurrentiel par sa volonté indéfectible à être au plus près des attentes et des besoins de ses clients, par sa flexibilité et son agilité réputées et reconnues. En outre, l'accès direct de Castles Technology à l'industrie des semi-conducteurs à Taïwan renforce son image de fournisseur de produits fiables et de haute qualité. L'entreprise, qui possède et maîtrise l'ensemble des moyens et étapes de production, garantit ainsi les normes de qualité les plus élevées du marché et se préserve une grande souplesse dans la livraison des produits.

"Les solutions POS Android de Castles Technology renforceront les capacités de traitement des paiements de Worldline et étendront notre présence dans le monde dynamique du commerce international. Grâce à l'expertise et à l'engagement inébranlable de Castles Technology en matière d'innovation, les deux entreprises prévoient un partenariat de grande envergure qui redessinera le paysage des solutions de paiement sécurisées et innovantes. La technologie Android permettra à Worldline de déployer des applications commerciales encore plus personnalisées, conçues pour nos commerçants." souligne Marco Casagrande, Responsable des paiements In-Person de Worldline.

À propos de Castles Technology

Castles Technology est un leader mondial des solutions d'acceptation des paiements, fournissant des terminaux de pointe, des solutions innovantes et des services exceptionnels pour renforcer l'écosystème des paiements. Castles Technology travaille en partenariat avec plus de milliers de clients, dont des banques, des commerçants, des FinTechs, des acquéreurs, des ISV et des PSP, déployant des millions de terminaux de point de vente dans le monde entier pour des détaillants de toutes tailles.

En tant que leader de l'acceptation des paiements Android, Castles Technology offre des solutions sécurisées, fiables et transparentes avec une portée mondiale et locale. Avec plus de 30 ans d'expérience, la communauté d'experts dévoués de l'entreprise s'engage à anticiper et à façonner l'avenir du commerce dans le monde entier, tandis que ses appareils puissants, ses solutions de paiement sécurisées et ses services de premier ordre garantissent une qualité et des performances inégalées.

L'entreprise croit en l'importance de l'innovation et de la durabilité et s'engage à avoir un impact positif sur le monde à travers ses produits, ses services et ses opérations.

Plus d’informations : https://www.castlestechemea.com/

À propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] aide les entreprises de toutes formes et de toutes tailles à accélérer leur croissance - rapidement, simplement et en toute sécurité. Grâce à une technologie de paiement avancée, une expertise locale et des solutions personnalisées pour des centaines de marchés et d'industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un revenu de 4,4 milliards d'euros en 2022.

Plus d’informations : worldline.com