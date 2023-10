Standard Power on valinud andmekeskuste energiaga varustamiseks NuScale'i heakskiidetud SMR-tehnoloogia ja ENTRA1 Energy

NEW YORK & PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Kõrgetasemelistele andmetöötlusettevõtetele taristut pakkuv Standard Power teatas oma plaanist arendada välja kaks väikest moodulreaktoriga (SMR) rajatist, mis toodavad ühiselt ligi 2 GW puhast süsinikuvaba energiat, ning on otsustanud teha Standard Poweri kahe projekti toetamiseks koostööd tehnoloogiapakkujaga NuScale Power Corporation (NuScale) (NYSE: SMR), ainsa tehnoloogiapakkuja ja SMR-ide tootjaga, kes on saanud USA-s regulatiivse loa, ning sõltumatu ülemaailmse energiaarendus- ja -tootmisettevõttega ENTRA1 Energy (ENTRA1).

Rajatised asuvad Ohios ja Pennsylvanias. Standard Poweri eesmärk on kasutada lähedalasuvate andmekeskuste vooluga varustamiseks süsinikuvaba energiat. Tehnoloogiapakkujana pakub NuScale nende projektide jaoks heakskiidetud NuScale SMR-tehnoloogiat – ainsat SMR-tehnoloogia, mis on saanud USA tuumaenergia reguleerimise komisjonilt (maailmatasemel tuumaohutuse regulaatorilt) heakskiidu.

Kommerts SMR-elektrijaama väljatöötamine on ülioluline samm säästvale energiatulevikule üleminekul ning see mitte ainult ei aita andmetehnoloogiakeskustel saavutada süsinikdioksiidi vähendamise eesmärke, vaid toetab ka mitmekesisele energiale ülemineku vajaduste jaoks uue puhta energiaallika väljatöötamist. NuScale'i sertifitseeritud SMR-tehnoloogiat kasutavad elektrijaamad suudavad pakkuda süsinikdioksiidi heitkoguseid vähendada soovivatele kommunaalettevõtetele, tööstusettevõtetele ja valitsusasutustele võrreldamatut paindlikkust, säilitades samal ajal tõhusa baasvarustuse.

„Näeme suure hulga vooluvõrgu seniste põhivõimsuste lahkumist võrgust ja uute kestlike põhivõimsuste tootmise võimaluste puudumist ajal, kui tehisintellekti (AI) arvutus- ja andmekeskuste vooluvajadus hoopis kasvab. Soovime koostöös ENTRA1 ja NuScale’iga asuda kasutama NuScale’i järeleproovitud SMR-tehnoloogiat, et pakkuda energiatootmisturu suure puudujäägi kõrvaldamiseks süsinikuvaba põhivõimsust.,“ ütles Standard Poweri asutaja ja tegevjuht Maxim Serezhin. „Ühendades ENTRA1-e erakordse projektijuhtimis- ja investeerimissuutlikkuse NuScale’i järeleproovitud SMR-tehnoloogiaga, saavad tarbijad vähendada oma süsinikujalajälge, saavutada süsinikdioksiidi vähendamise eesmärke ja pakkuda samal ajal energiatarbijatele usaldusväärset ööpäevaringset teenust.“

2022. aastal sõlmis NuScale eksklusiivse ülemaailmse partnerlusleppe ettevõttega ENTRA1 Energy NuScale'i SMR-tehnoloogia kasutuselevõtmiseks. Selle partnerluse kaudu on ENTRA1 Energyl õigus arendada, hallata, omada ja käitada NuScale'i heakskiidetud SMR-tehnoloogial töötavaid energiatootmisjaamu.

„ENTRA1 Energyl on tugev ülemaailmne portfell töös olevaid mitme gigavatiseid energiatootmisprojekte, kus kasutatakse NuScale’i järeleproovitud energiatootmistehnoloogiat,“ ütles NuScale'i ärijuht Clayton Scott. „Ühiselt suudame tulemuslikult vastata üha kasvavale vajadusele taastuvate, süsinikuvabade energiaallikate järele. Pooljuhtide, AI, andmeside ja teiste tehnoloogiate üha kasvava energiatarbimuse tingimustes on ENTRA1 ja NuScale ainulaadne positsioon põhivõimsuste ja usaldusväärse vooluvarustuse tagamiseks.“

NuScale'i SMR-tehnoloogia uuenduslik, kuid lihtne lahendus pakub kulutõhusat, ohutut ja skaleeritavat lahendust paljudele energiavajadustele, nagu elektritootmine, kaugküte, magestamine, tööstuslik vesinikutootmine ja muud soojuse töötlemise rakendused. NuScale Power Modules™ on täielikult tehases valmistatud, ei vaja kohapealseid ehitustöid ja töötab tavapärase tuumakütusega, mis on laialdaselt saadaval ja millele on kehtestatud regulatiivne raamistik. See hoiab kulud madalad, ühelaadsed ja prognoositavad ning muudab NuScale’i tehnoloogiat kasutavate elektrijaamade ehitamise, käitamise ning hooldamise odavamaks.

„NuScale’il on hea meel teha koostööd strateegilise partneriga ENTRA1 pakkumaks kulude mõistes konkurentsivõimelist ja ohutut SMR-tehnoloogiat Standard Poweri süsinikuvaba energiavajaduse rahuldamiseks,“ ütles NuScale'i president ja tegevjuht John Hopkins. „Paigaldades uuenduslikku NuScale’i SMR-tehnoloogiat tarbijatele üle kogu maailma, astume olulise sammu maailma tohutu dekarboniseerimisvajadus rahuldamiseks.“

Tuginedes Standard Poweri plaanidele kahe rajatise osas, tarnib NuScale kokku 24 ühikut 77 MWe mooduleid, mis toodavad ühiselt 1848 MWe puhast energiat nii Ohio kui ka Pennsylvania piirkondades. Need kaks projekti annavad oma piirkonnale märkimisväärse majandusliku tõuke. Standard Poweri hinnangul annab iga kavandatav SMR-i toega andmekeskuseprojekt ehitusperioodil tööd märkimisväärse arvu oskustöölistele, millest põhiosa kuulub ametühingutesse. Standard Power kasutab oma häid suhteid kohalikus piirkonnas haridusprogrammide edendamiseks kui ka kohalikule tööjõule keskenduvate töökohtade loomise programmide edendamiseks.

Standard Poweri tutvustus

Standard Power on juhtiv suure jõudlusega arvutiettevõtetele hostimisteenust pakkuv ettevõtte, mis alustas oma teenuste pakkumist 2019. aasta alguses. Standard Power kasutab oma taristute haldamise alaseid teadmisi modulaarsete andmekeskuste väjatöötamiseks. Osana Tier III+ andmekeskuste tehnilisest lahendusest keskendub Standard Power tehnoloogiatele, mis toetavad suure jõudlusega andmetöötlust, ja on üks esimesi, kes on võtnud kasutusele vedelikjahutustehnoloogia. Standard Power on välja töötanud tugevad tehnilised lahendused ja süsteemid, mis pakuvad institutsionaalsetele klientidele suuremahulist ja suure jõudlusega arvutustaristut.

Lisateabe saamiseks külastage Standard Poweri veebisaiti.

NuScale Poweri tutvustus

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) on valdkonna juhtiv patenteeritud ja uuendusliku väikese moodulreaktori (SMR) täiustatud tuumatehnoloogia pakkuja. Ettevõtte eesmärgiks on aidata kaasa ülemaailmsele energiaüleminekule, pakkudes ohutut, skaleeritavat ja usaldusväärset süsinikuvaba energiat. Ettevõtte murrangulise SMR-tehnoloogia energiaallikaks on NuScale Power Module™ - väike ja turvaline surveveereaktor, millest suudab toota 77 megavatti elektrit (MWe) või 250 megavatti soojusenergiat (bruto) ja mida saab skaleerida vastavalt klientide vajadustele (paindlikud konfiguratsioonid kuni väljunvõimsusele 924 MWe (12 moodulit)).

Esimese ja ainsa SMR-ina, mille lahendus on USA tuumaenergiat reguleeriva komisjoni poolt sertifitseeritud, on NuScale’il hea positsioon erinevate klientide teenindamiseks kogu maailmas, pakkudes tuumaenergiat elektritootmiseks, kaugkütteks, magestamiseks, tööstuslikuks vesiniku tootmiseks ja muudeks protsessisoojusrakendusteks.

2007. aastal asutatud NuScale'i peakorter asub Oregoni osariigis Portlandis. Lisateabe saamiseks külastage NuScale Poweri veebisaiti või jälgige meid siin: LinkedIn, Facebook, Instagram, X ja YouTube.

ENTRA1 Energy tutvustus

ENTRA1 Energy LLC on Ameerika sõltumatu ülemaailmne energiatootmisettevõte, mis arendab, rahastab ja omab tootmisrajatisi ning millel on mitmekesine portfell elektri, vesiniku, protsessisoojuse ja magestatud vee tootmise valdkondades. ENTRA1 Energy on NuScale’i eksklusiivne globaalne strateegiline partner NuScale SMR-tehnoloogia turustamisel. Partnerluse kaudu arendab, rahastab, omab ja haldab NuScale SMR-tehnoloogial töötavaid energiatootmisjaamu. Kuna erinevates maailma osades võetakse kasutusele uued energiaülemineku ja säästva infrastruktuuriga seotud võimalused, usub ENTRA1 Energy oma oskuste panusesse suuremahuliste tehaste arendamisel, haldamisel, teostamisel ja käitamisel.

Lisateabe saamiseks külastage ENTRA1 Energy veebisaiti või jälgige meid siin: X.

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev pressiteade võib sisaldada tulevikku suunatud avaldusi (sealhulgas avaldusi, mille kohaselt äriühing või selle juhtkond "soovib", "usub", "ootab", "ennustab", "plaanib" jms). Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad avaldusi, mis on seotud strateegiliste ja tegevuskavade, kapitali kasutuselevõtu, tulevase kasvu, uute lepingute sõlmimise, kasumi, pooleliolevate projektide ja äriühingu tegevuse väljavaatega.

Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda mitmete tegurite tõttu, sealhulgas COVID-19 pandeemia tõsidusest ja kestusest ning valitsuste, ettevõtete ja üksikisikute tegevusest pandeemiale reageerimisel, sealhulgas pandeemia kestusest ja majandushäirete tõsidusest, Ettevõtte suutmatusest saada uusi lepinguid, kulude ületamisest, projekti viivitustest või muudest probleemidest, mis tulenevad projekti elluviimise tegevustest, sealhulgas kulude ja ajakava prognooside mittetäitmisest, tihedast konkurentsist tööstusharudes, kus me tegutseme, meie partnerite suutmatusest täita oma kohustusi, küberturbeprobleemidest, välismajanduslikust ja poliitilisest ebakindlusest, kliendi olemasolevate lepingute tühistamisest või ulatuse kohandamisest, töökohtade ohutuse mittetagamisest ja rahvusvahelistest turvariskidest, riskidest või ebakindlusest, mis on seotud sündmustega, mis ei ole meie kontrolli all, sealhulgas ilmastikutingimustest, pandeemiatest, rahvatervise kriisidest, poliitilistest kriisidest või muudest katastroofilistest sündmustest, hinnangute ja eelduste kasutamisest meie finantsaruannete koostamisel, kliendi maksetega viivitustest või maksejõuetusest, meie tarnijate, alltöövõtjate ja muude kolmandate isikute suutmatusest osutada meie lepingute alusel teenuseid nõuetekohaselt, ebakindlusest, piirangutest ja eeskirjadest, mis mõjutavad meie riigilepinguid, suutmatusest palgata ja säilitada kvalifitseeritud töötajaid, teatud maksuküsimuste võimalikust mõjust, võimalikest infotehnoloogia katkestustest, Ettevõtte võimest tagada asjakohane kindlustus, tuumateenuste osutamisega seotud kohustustest, valuutariskidest, ühe või mõne kliendi kaotusest, kes moodustavad olulise osa Ettevõtte tuludest, mainekahjust, suutmatusest piisavalt kaitsta intellektuaalomandi õigusi, varade allahindlustest, kliimamuutustest ja sellega seotud keskkonnaprobleemidest, jätkusuutlikkuse tavade kontrolli suurendamisest, krediidi kättesaadavusest ja krediidivõimalustega kehtestatud piirangutest meie klientidele, tarnijatele, alltöövõtjatele või teistele partneritele, soodsate tulemuste saavutamata jätmisest käimasolevates või tulevastes kohtu- ja regulatiivmenetlustes, vaidluste lahendamise menetlustest või nõuetest, sealhulgas lisakulude hüvitamise nõuetest, meie või meie töötajate, agentide või partnerite suutmatusest järgida seadusi, uutest või muutuvatest õiguslikest nõuetest, sealhulgas keskkonna-, tervise- ja ohutusküsimustega seotud nõuetest, suutmatusest rakendada edukalt meie strateegilisi ja operatiivseid algatusi, riskidest, mis on seotud meie konverteeritavate eelisaktsiate provisjonidega ja piirangutest võimalikele tehingutele, mis on kehtestatud meie harta dokumentide ja Delaware'i seadustega. Nendele ja teistele tulevikku suunatud avaldustele tuginedes tuleb olla ettevaatlik. Teadaolevate ja tundmatute riskide tõttu võivad Ettevõtte tulemused tema ootustest ja prognoosidest oluliselt erineda.

Täiendavat teavet nende ja muude tegurite kohta leiate ettevõtte avalikest perioodilistest Väärtpaberi- ja börsikomisjonile esitatavatest dokumentidest, sealhulgas üldistest majandustingimustest ja muudest riskidest, ebakindlusest ja teguritest, mis on (a) esitatud jaotises „Riskitegurid” ja „ Hoiatusavaldus tulevikku suunatud avalduste kohta” ettevõtte prospektis, mis on dateeritud ja esitatud USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile („SEC”) 1. juulil 2022, ja mis on osa SEC-i poolt kehtestatud vormil S-1 30. juunil 2022 esitatud registreerimisavaldusest jaotises „Riskitegurid”, (b) jaotises „Riskitegurid” ja „Erimärkus tulevikku suunatud avalduste kohta” ettevõtte aastaaruandes, mis on SEC-ile 15. märtsil 2023 esitatud vormil 10-K ja sarnaste pealkirjade all varasemates SEC-ile esitatud dokumentides ning (c) teistelt Ettevõttega seotud ettevõtetelt, mis energiatööstuses tegutsevad. Ettevõtte viidatud SEC-i dokumendid on saadaval kas avalikult või nõudmisel NuScale'i investorsuhete osakonnast aadressilir@nuscalepower.com. Ettevõte loobub igasugustest v.a seadusega nõutud kavatsustest või kohustustest ajakohastada oma tulevikku suunatud avaldusi uue teabe või tulevaste sündmuste valguses.

Selle teadaande originaaltekst on ametlik ja kaitstud autoriõigusega. Tõlge on tehtud vaid mugavusotstarbel. Teksti kasutamisel tuleb viidata originaaltekstile, kuna vaid see on õiguslikult kehtiv.