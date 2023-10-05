Armis宣布擴大與CrowdStrike的合作夥伴關係

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資產情報網路安全公司Armis今天宣布與CrowdStrike的兩項全新整合，以幫助企業強化其物聯網(IoT)和營運科技(OT)環境的安全態勢。新整合將為企業提供全面的網路風險管理功能和可操作的即時資產情報，以查看和管理整個擴展攻擊面的威脅並提供安全保障和保護。

隨著IT和OT的融合，安全團隊比以往任何時候都更有必要透過收集和利用特定資產環境來推動量身打造的擴展物聯網(XIoT)威脅防禦策略和高保真偵測，從而確保其關鍵基礎設施系統的安全。

憑藉Armis與CrowdStrike之間的新合作，客戶現在可以使用CrowdStrike Falcon Insight for IoT以及Armis Centrix™來：

對任何環境和垂直領域的所有代管和非代管IT和IoT/OT設備進行全面的資產情報分析

為IoT/OT資產自動進行優先設備漏洞和風險評估

強化關鍵任務IoT/OT資產的威脅偵測和緩解能力

Armis還宣布，公司正在運用CrowdStrike Falcon LogScale（一款具有極速搜索和自訂儀表板的新一代安全資訊和事件管理(SIEM)系統），使客戶能夠快速且順暢地從Armis為未代管設備生成的資料中獲得更深層次的IoT/OT安全洞察。

Armis技術長兼共同創辦人Nadir Izrael表示：「連接到企業網路的資產數量正以指數級速度成長，從而擴大了企業的攻擊面，使安全團隊越來越難以管理威脅。至關重要的是，各行各業的全球組織都必須具備即時的環境洞察力，以有效降低風險。Armis和CrowdStrike正在共同幫助客戶管理網路風險，保護整個攻擊面，確保客戶的安全和保障。」

CrowdStrike首席商務官Daniel Bernard表示：「我們的使命是杜絕一切漏洞，與Armis擴大合作可確保客戶在快速發展的威脅環境中保持領先。透過結合我們兩個平台無與倫比的能力，各種規模的組織都能立即受惠于業界領先的人工智慧生成的強大洞察，使他們的安全團隊能夠積極主動地保護他們的IoT/OT資產，並迅速補救潛在風險。」

如欲瞭解有關Armis與CrowdStrike整合的更多資訊，請閱讀解決方案簡介：https://www.armis.com/solution-briefs/armis-crowdstrike/

Armis Centrix™可在CrowdStrike Marketplace購買。CrowdStrike Marketplace是一站式採購地和第三方安全產品的世界級生態系統。在此購買Armis Centrix™：https://marketplace.crowdstrike.com/partners/armis

Armis是CrowdStrike CrowdXDR Alliance的成員。該聯盟是一個統一、開放的延伸式偵測及回應(XDR)聯盟，由安全和IT營運領導者組成，提供各種最佳解決方案。點選此處瞭解更多資訊：https://www.crowdstrike.com/partners/crowdxdr-alliance/

關於Armis

資產情報網路安全公司Armis可對整個攻擊面提供保護，並可即時管理各個組織的網路風險。在一個快速發展、無邊界的世界中，Armis確保組織能夠持續查看、防護、保護和管理所有關鍵資產。Armis為《財星》100大、200大和500大公司以及國家政府、州和地方實體提供保護，以幫助保持關鍵基礎設施、經濟和社會全天候的安全。Armis是一家總部位於加州的私人公司。

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