SGP BioEnergy garante compromisso de capital no valor de US$ 250 milhões de mercados emergentes globais (“GEM”) para a sua Biorrefinaria Golden City no Panamá e para o Ecossistema Zero-Waste, sinalizando um compromisso financeiro transformador para o crescimento da energia sustentável.

SGP BioEnergy (“SGP”) anuncia compromisso de capital de $250 milhões de Mercados Emergentes Globais (GEM), um grupo europeu de investimento alternativo privado, para apoiar o desenvolvimento da Biorrefinaria Golden City em Colón, Panamá, e estabelecer as bases para o Ecossistema transformador Zero-Waste da SGP.

A Biorrefinaria Golden City: um farol global

A Biorrefinaria Golden City está prestes a se tornar uma das maiores biorrefinarias avançadas do planeta e deve revolucionar o desenvolvimento no setor de biocombustíveis avançados. Localizada no Canal do Panamá, a biorrefinaria deve produzir até 180.000 barris por dia e gerar até 405.000 toneladas métricas de hidrogênio verde por ano - com acesso imediato a mais de 1.900 portos internacionais.

Como parte da plataforma Ecossistema Zero-Waste da SGP, o projeto da Biorrefinaria Golden City almeja alcançar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. O modelo visionário da SGP combina lucro, acesso e impacto para todos para estabelecer uma base sólida para os ecossistemas globais de biocombustíveis.

Compromisso do GEM

O compromisso de US$ 250 milhões do GEM pode ser sacado após listagem pública da SGP. Randy Delbert Letang, CEO da SGP BioEnergy, declarou enfaticamente: "Garantir um compromisso de equidade desta escala é um dos muitos marcos financeiros necessários para acelerar a nossa jornada no sentido de cumprir os compromissos políticos das Nações Unidas, entregando a implementação necessária para cumprir estes mandatos". Além do seu compromisso de equidade com a SGP, o GEM está ativamente focado na identificação e financiamento de potenciais parceiros sinérgicos que possam apoiar o desenvolvimento da biorrefinaria.

Um movimento para impacto econômico, social e pacífico

A Biorrefinaria Golden City é mais do que um projeto industrial, é um projeto é um projeto que incorpora a essência de uma Cultura de Paz e tem a intenção de criar mais de 3 milhões de empregos com salários dignos. A refinaria alinha o impacto econômico com o crescimento industrial, promove a sustentabilidade ambiental e apoia a coexistência pacífica com a natureza e nações. "Este projeto terá um impacto retumbante, não só no Panamá, mas globalmente", enfatizou Mariano Rivera, arremessador do Hall da Fama do New York Yankees.

Um acordo histórico entre a SGP e a Latino Farmers and Ranchers International (LFRI)

O anúncio de hoje vem logo após a assinatura de um acordo definitivo e inovador da SGP e da organização Latino Farmers and Ranchers International (LFRI) durante a 78a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde a SGP e a LFRI assumiram o compromisso para desenvolver um mínimo de 10 milhões de acres de cânhamo industrial para os esforços de biorrefinaria e biofabricação da SGP. A Latinos Farmers and Ranchers International (LFRI) representa os agricultores, pecuaristas e produtores latinos em todos os EUA e administra mais de 32 milhões de acres de produção.

Cronograma do projeto

O desenvolvimento da instalação está dentro do cronograma para a produção da Fase 1 começar no início de 2027. Quando estiver totalmente operacional, a biorrefinaria deve produzir até 180.000 barris por dia (2,6 bilhões de galões por ano) de biocombustível avançado, principalmente Combustível de Aviação Sustentável (SAF), e até 405.000 toneladas métricas de hidrogênio verde por ano.

Sobre a SGP BioEnergy

A SGP BioEnergy é pioneira no desenvolvimento de bioenergia com a missão de revolucionar a forma como o mundo consome energia de forma sustentável. Fundada pelo pioneiro em bioenergia, Randy Delbert Letang, a SGP BioEnergy é uma empresa de desenvolvimento de produtos integrada e com sede em Nova York que tem um plano para abastecer o mundo com combustíveis, energia e produtos com baixas emissões de carbono durante os próximos 100 anos por meio de um sistema inteligente e integrado. Livre de laços com o setor petrolífero tradicional, reunimos uma poderosa rede de parceiros em agricultura, finanças, manufatura e tecnologia. Não estamos só imaginando um futuro mais limpo; estamos fazendo isso acontecer para uma lista crescente de clientes com visão de futuro e que assumiram um compromisso com a sustentabilidade.

Mas a nossa visão vai além dos biocombustíveis, da energia e dos produtos. Estamos empenhados em alcançar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É por isso que idealizamos o nosso emblemático projeto da Biorrefinaria Golden City como parte de nossa estratégia de Ecossistema Zero-Waste com cinco pilares de impacto fundamentais: inovação industrial, empoderamento econômico, impacto humanitário, responsabilidade e propriedade compartilhada. Cada pilar segue rigorosamente os mais altos padrões ESG para a criação de uma plataforma coesa que atenda de forma abrangente às metas globais de sustentabilidade.

Para mais informações sobre a SGP BioEnergia: www.SGPBioEnergy.com

Para mais informações sobre o recente acordo da SGP e da LFRI: https://www.newswire.com/news/sgp-bioenergy-launches-its-ready-grow-feedstock-development-program-22131656

Sobre a GEM

O Global Emerging Markets (“GEM”) é um grupo privado de investimentos alternativos avaliado em US$ 3,4 bilhões e com sede em Luxemburgo, além de escritórios em Paris, Nova York e Bahamas. A GEM administra um conjunto diversificado de veículos de investimento com foco em mercados emergentes e concluiu mais de 560 transações em mais de 70 países.

Para obter mais informações sobre os mercados emergentes globais: http://www.gemny.com

