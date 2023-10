Armis annonce un partenariat élargi avec CrowdStrike

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, l’entreprise de cybersécurité spécialisée dans l’intelligence des actifs, annonce aujourd'hui deux nouvelles intégrations avec CrowdStrike visant à aider les entreprises à améliorer leurs stratégies de sécurité pour leurs environnements de l'Internet des objets (IdO) et de la technologie opérationnelle (TO). Les nouvelles intégrations offrent aux entreprises des fonctionnalités complètes de gestion des cyber-risques et leur fournissent des informations pertinentes en temps réel qui leur permettent de détecter les menaces sur l'ensemble de leur surface d'attaque étendue et de sécuriser, protéger et gérer leurs ressources.

Avec la convergence de l'informatique et des technologies de l'information, les équipes de sécurité sont plus que jamais invitées à protéger leurs systèmes d'infrastructure critiques en comprenant et en utilisant le contexte spécifique de l'installation pour développer des politiques personnalisées de prévention des menaces de l'Internet étendu des objets (XIoT) et des techniques de détection hautement fiables.

Grâce à ce nouveau partenariat entre Armis et CrowdStrike, les clients peuvent désormais utiliser CrowdStrike Falcon Insight for IoT en conjonction avec Armis Centrix™ pour :

Créer une intelligence complète des actifs pour tous les équipements informatiques et IdO/TO gérés et non gérés, dans tous les environnements et secteurs verticaux

Évaluer et hiérarchiser automatiquement les vulnérabilités et les risques des équipements pour les ressources IdO/TO

Améliorer la détection et de la prévention des menaces pour les ressources IdO/TO critiques

Armis a également annoncé qu'elle utilisait CrowdStrike Falcon LogScale, un SIEM de nouvelle génération avec des recherches ultra-rapides et des tableaux de bord personnalisés, pour permettre à ses clients d'obtenir rapidement et de manière transparente des informations approfondies sur la sécurité IdO/TO à partir des données générées par Armis pour les appareils non gérés.

« Le nombre de ressources connectées aux réseaux d'entreprise augmente de manière exponentielle, ce qui accroît la surface d'attaque des entreprises et rend de plus en plus difficile la gestion des menaces par les équipes de sécurité », déclare Nadir Izrael, CTO et cofondateur d'Armis. « Il est donc essentiel que les organisations mondiales, tous secteurs confondus, disposent d'une visibilité en temps réel et contextuelle pour atténuer efficacement les risques. Conjointement, Armis et CrowdStrike aident leurs clients à gérer les cyber-risques et à protéger l'ensemble de la surface d'attaque, afin qu'ils soient en sécurité. »

« Notre mission est de prévenir les violations de sécurité partout, et ce partenariat élargi avec Armis garantit que nos clients auront toujours une longueur d'avance sur l'évolution rapide des menaces », déclare Daniel Bernard, directeur commencial de CrowdStrike. « En combinant le potentiel unique de nos deux plateformes, les entreprises de toutes tailles bénéficient immédiatement de renseignements puissants générés par l'IA, à la pointe du secteur, qui permettent à leurs équipes de sécurité de protéger de manière proactive leurs ressources IdO/TO et d'écarter rapidement les risques potentiels. »

Pour plus d'informations sur l'intégration d'Armis et de CrowdStrike, consulter la présentation de la solution : https://www.armis.com/solution-briefs/armis-crowdstrike/

Armis Centrix™ est disponible à l'achat sur CrowdStrike Marketplace, le point d'accès unique et l'écosystème de premier ordre pour les produits de sécurité tiers. Obtenir Armis Centrix™ ici : https://marketplace.crowdstrike.com/partners/armis

Armis est membre de CrowdStrike CrowdXDR Alliance, une coalition unifiée et ouverte pour la détection et la réponse étendues (Extended Detection and Response, XDR), qui regroupe des entreprises leaders dans le domaine de la sécurité et des opérations informatiques et dont les solutions sont parmi les meilleures du secteur. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.crowdstrike.com/partners/crowdxdr-alliance/

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l’intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans frontières qui évolue rapidement, Armis garantit que les entreprises peuvent identifier, sécuriser, protéger et gérer en permanence toutes leurs ressources critiques. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500 , les gouvernements nationaux ainsi que les institutions gouvernementales et locales font confiance à Armis pour protéger et sécuriser les infrastructures critiques, l'économie et la société 24 h/24 et 7 j/7. Armis est une société privée établie en Californie.

