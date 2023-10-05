Armis宣布扩大与CrowdStrike的合作伙伴关系

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 资产情报网络安全公司Armis今天宣布与CrowdStrike的两项全新集成，以帮助企业加强其物联网(IoT)和运营技术(OT)环境的安全态势。新集成将为企业提供全面的网络风险管理功能和可操作的实时资产情报，以查看和管理整个扩展攻击面的威胁并提供安全保障和保护。

随着IT和OT的融合，安全团队比以往任何时候都更有必要通过收集和利用特定资产环境来推动量身定制的扩展物联网(XIoT)威胁防御策略和高保真检测，从而确保其关键基础设施系统的安全。

凭借Armis与CrowdStrike之间的新合作，客户现在可以使用CrowdStrike Falcon Insight for IoT以及Armis Centrix™来：

对任何环境和垂直领域的所有托管和非托管IT和IoT/OT设备进行全面的资产情报分析

为IoT/OT资产自动进行优先设备漏洞和风险评估

增强任务关键型IoT/OT资产的威胁检测和缓解能力

Armis还宣布，公司正在运用CrowdStrike Falcon LogScale（一款具有极速搜索和自定义仪表板的新一代安全信息和事件管理(SIEM)系统），使客户能够快速且无缝地从Armis为未托管设备生成的数据中获得更深层次的IoT/OT安全洞察。

Armis首席技术官兼联合创始人Nadir Izrael表示：“ 连接到企业网络的资产数量正以指数级速度增长，从而扩大了企业的攻击面，使安全团队越来越难以管理威胁。至关重要的是，各行各业的全球组织都必须具备实时的环境洞察力，以有效降低风险。Armis和CrowdStrike正在共同帮助客户管理网络风险，保护整个攻击面，确保客户的安全和保障。”

CrowdStrike首席商务官Daniel Bernard表示：“ 我们的使命是杜绝一切漏洞，与Armis扩大合作可确保客户在快速发展的威胁环境中保持领先。通过结合我们两个平台无与伦比的能力，各种规模的组织都能立即受益于行业领先的人工智能生成的强大洞察，使他们的安全团队能够积极主动地保护他们的IoT/OT资产，并迅速补救潜在风险。”

如需了解有关Armis与CrowdStrike集成的更多信息，请阅读解决方案简介：https://www.armis.com/solution-briefs/armis-crowdstrike/

Armis Centrix™可在CrowdStrike Marketplace购买。CrowdStrike Marketplace是一站式采购地和第三方安全产品的世界级生态系统。在此购买Armis Centrix™：https://marketplace.crowdstrike.com/partners/armis

Armis是CrowdStrike CrowdXDR Alliance的成员。该联盟是一个统一、开放的扩展检测和响应(XDR)联盟，由安全和IT运营领导者组成，提供各种最佳解决方案。点击此处了解更多信息：https://www.crowdstrike.com/partners/crowdxdr-alliance/

关于Armis

资产情报网络安全公司Armis可对整个攻击面提供保护，并可实时管理各个组织的网络风险。在一个快速发展、无边界的世界中，Armis确保组织能够持续查看、防护、保护和管理所有关键资产。Armis为《财富》100强、200强和500强公司以及国家政府、州和地方实体提供保护，以帮助保持关键基础设施、经济和社会全天候的安全。Armis是一家总部位于加利福尼亚州的私营公司。

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