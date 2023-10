Quectel et Amarisoft favorisent l’adoption des capacités NTN

Quectel and Amarisoft support increased adoption of NTN capabilities (Photo: Business Wire)

BELGRADE, Serbie--(BUSINESS WIRE)--Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IdO, et Amarisoft, fournisseur de technologies logicielles 4G/5G, ont uni leurs forces dans le cadre d’une collaboration stratégique visant à révolutionner le paysage des réseaux non terrestres (NTN). Ayant pour ambition commune de doter les entreprises des moyens nécessaires pour tirer parti du potentiel des NTN, Quectel et Amarisoft ont collaboré afin d’offrir des solutions d’essai et de mesure qui répondent aux besoins du déploiement continu de technologies et de l’amélioration de l’expérience utilisateur, solidifiant ainsi leurs positions à l’avant-garde du marché en expansion rapide des NTN.

L’intégration des réseaux non terrestres (NTN) dans la version 17 de la norme 3GPP marque une étape importante pour l’industrie des télécommunications. Cette avancée permet d’utiliser des technologies de communication par satellite pour répondre à la demande croissante de connectivité dans les régions reculées et mal desservies du monde entier.

Les services étaient auparavant limités aux technologies propriétaires, mais aujourd’hui, avec l’adoption généralisée de la technologie NTN intégrée dans la norme 3GPP, un marché a fait son apparition pour les NTN, offrant des possibilités de croissance substantielles pour le secteur de l’IdO. La capacité de s’appuyer sur des solutions par satellite garantit que même les régions les plus reculées de la planète peuvent désormais bénéficier d’options de connectivité améliorées. Cela devrait, par conséquent, avoir un effet positif significatif sur la communication et l’accessibilité mondiales.

“Les NTN prennent de l’ampleur alors qu’ils sont de plus en plus reconnus comme une option intéressante pour connecter de nombreux types de dispositifs de l’IdO différents. Nous voulons contribuer à ce marché grâce à notre gamme de modules adaptés aux NTN”, a commenté Norbert Muhrer, président et directeur général des ventes de Quectel Wireless Solutions. “Nous sommes ravis de travailler avec Amarisoft pour rendre possibles ses solutions de déploiement de réseaux et d’essai et de mesure, qui font du concept théorique des NTN une réalité.”

Amarisoft propose la série Amari Callbox pour l’essai des dispositifs 4G LTE, NB-IOT, LTE-M et 5G NR et l’AMARI UE Simbox pour l’essai des réseaux 4G et 5G, désormais toutes deux adaptées au NB-IoT NTN et au 5G NR NTN. Ces produits sont couramment utilisés par l’industrie pour la validation, la preuve de concept et la démonstration en laboratoire. L’entreprise fournit également une technologie logicielle de qualité opérateur, utilisée par plus de 40 partenaires pour construire des produits et services 4G 5G couvrant les réseaux privés, les opérateurs de télécommunications, les systèmes DAS, les systèmes fixes sans fil, les villes intelligentes, et bien d’autres encore.

Quectel répond au marché des NTN avec son module BG770 qui prend en charge le NTN par NB-IoT. Le module Cat M1/NB1/NB2, qui offre un facteur de forme compact et une très basse consommation électrique, est utilisé dans les Amari Callboxes, et Amarisoft utilise également des modules Quectel dans ses laboratoires. L’avantage pour les clients est qu’ils peuvent ainsi accéder aux fonctionnalités NTN et rationaliser le développement de leurs solutions. Le BG770 mesure à peine 14,9mm x 12,9mm x 1,9mm et est équipé d’un moteur GNSS intégré. Le module est en outre doté d’une fonctionnalité de sécurité matérielle complète appelée Integrated Security Elements (ISE), ou éléments de sécurité intégrés.

“Nous sommes ravis de nous allier à Quectel dans le domaine des NTN. Grâce au nouveau module BG770 de Quectel commercialisé plus tôt cette année, nous avons pu réaliser des essais d’interopérabilité NTN NB-IoT sur un UE commercial et démontrer que les deux entreprises étaient prêtes à aider leurs clients à déployer la technologie NTN”, a déclaré Karim Boutihane, directeur des ventes d’Amarisoft.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l’innovation dans l’IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions d’IdO, soutenues par d’excellents services de soutien et d’assistance. Forte de plus de 5 900 professionnels, notre équipe mondiale en croissance donne le ton à l’innovation en matière de connectivité cellulaire, GNSS, Wi-Fi et modules Bluetooth ainsi que les antennes et services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d’un service d’assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est axé sur l’avancement de l’IdO et la construction d’un monde plus intelligent.

À propos d'Amarisoft

Fondée en 2012 par Fabrice BELLARD et Franck SPINELLI, Amarisoft est une société de logiciels non conventionnelle dédiée à l’industrie des télécommunications. Nous sommes ravis d’offrir des solutions de qualité supérieure abordables à la communauté 4G/5G afin de donner libre cours à la créativité et, en définitive, de développer les communications entre les personnes.

La technologie accessible constitue le fondement des succès d’Amarisoft. L’entreprise a pour objectif de mettre au point une technologie qui améliore considérablement la vie du plus grand nombre où que ce soit dans le monde. Nous nous attelons à aider les entreprises de toutes tailles à devenir des acteurs des réseaux mobiles des générations actuelles et à venir.

