NxtPort International et Intertrust vont révolutionner la sécurité de la chaîne d’approvisionnement avec une plateforme portuaire numérique

ANVERS, Belgique et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Intertrust, le principal fournisseur mondial de technologies de sécurité et d’interopérabilité pour les services IT/OT distribués, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec NxtPort International, une coentreprise entre l’opérateur de stockage mondial Vopak et l’opérateur de plateforme numérique du port d’Anvers NxtPort, qui fournira une plateforme sécurisée pour une transparence et une automatisation accrues pour les ports compatibles IoT. Ce partenariat permettra aux opérateurs portuaires mondiaux d’intégrer en toute sécurité dans leurs ports des services de données numériques multipartites et des appareils IoT fabriqués par différents fabricants, tels que des capteurs et des caméras. La plateforme permettra aux ports du monde entier d’établir des opérations basées sur des données fiables, une fonction essentielle pour le système de transport maritime rapide d’aujourd’hui des carburants essentiels, du GNL à l’hydrogène en passant par l’ammoniac.

« Le système maritime mondial est essentiel à l’économie mondiale et constitue la quintessence de l’interopérabilité », déclare Talal G. Shamoon, PDG d’Intertrust. « À l’heure où les ports passent au numérique, l’interopérabilité des données et la sécurisation des opérations des appareils IoT sont essentielles à notre mission et nous sommes impatients de travailler avec NxtPort International pour garantir des opérations ouvertes et sécurisées basées sur les données. »

La plateforme NxtPort International permettra aux opérateurs portuaires de combiner et de sécuriser les données confidentielles et publiques au sein d’un seul système intelligent pour permettre une prise de décision plus rapide et plus fluide et pour transmettre des informations de commande aux capteurs et appareils du port. En utilisant la technologie de la plateforme d’Intertrust, les opérateurs portuaires peuvent choisir parmi une large gamme d’appareils et permettre à l’IA de tiers de fonctionner de manière sécurisée et fiable sur un jumeau numérique de n’importe quel port donné, permettant ainsi à tous les participants de la chaîne de valeur, des compagnies maritimes aux opérateurs portuaires en passant par les compagnies d’énergie, d’avoir des opérations fiables à la minute près.

« Les appareils d’IA et d’IoT constituent une aubaine pour les opérateurs portuaires, mais les formats propriétaires, les réglementations en matière de données et les dispositions en matière de confidentialité font de l’interconnexion de ces technologies un cauchemar », déclare Geert DeWilde, PDG de NxtPort International. « Intertrust nous permet de regrouper toutes ces technologies sur une seule plateforme, tout en donnant à nos clients la possibilité de choisir le meilleur appareil et la meilleure IA pour une tâche donnée. »

À propos d’Intertrust

Intertrust, pionnier et innovateur dans le domaine de l’informatique distribuée de confiance, crée des solutions pour protéger les services IoT et les actifs de données de manière persistante, que ce soit en transit, en cours d’utilisation ou au repos. Basée dans la Bay Area, avec des centres de développement en Inde et en Estonie, Intertrust développe et octroie des licences pour ses technologies pour l’IoT, l’IA et le Web3. Sa technologie de gestion des droits numériques (DRM) a révolutionné l’industrie du divertissement et a ouvert la voie aux services de streaming vidéo et musical, ainsi qu’aux marchés Web3 d’aujourd’hui. La solution de gestion numérique de l’énergie (DEM) de l’entreprise utilise les mêmes techniques sécurisées d’IoT et d’interopérabilité des données pour aider les entreprises énergétiques dans la décarbonisation, la modernisation du réseau et l’automatisation des opérations. Pour plus d’informations, rendez-vous sur intertrust.com ou suivez-nous sur LinkedIn, X ou Facebook.

À propos de NxtPort International :

En 2021, NxtPort International a été lancée à Anvers par l’intermédiaire de ses sociétés fondatrices NxtPort Belgium et Vopak Ventures. La plateforme NxtPort International est une solution d’échange de données basée sur une API conçue pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics de la chaîne d’approvisionnement. Son expérience éprouvée en matière de fiabilité et de sécurité est illustrée par sa mise en œuvre réussie au port d’Anvers Bruges. Complétée par son marketplace intégré, la plateforme permet une intégration rapide et sécurisée des partenaires industriels et des fournisseurs de solutions, offrant la possibilité de standardiser les données, garantissant ainsi l’uniformité et la cohérence à tous les niveaux des processus de la chaîne d’approvisionnement. Desservant 4 continents (Europe, Asie, Amériques et Océanie) et disponible dans différents hotspots logistiques reliant tous les acteurs de l’écosystème. NxtPort permet la connectivité grâce à un partage de données fiable, des coffres-forts numériques et une connaissance du secteur qui accéléreront la création de valeur dans les ports grâce à une numérisation et une collaboration avancées.

