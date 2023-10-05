Mythical Games正式發布《Nitro Nation World Tour》，將街頭賽車和汽車所有權帶入Web3遊戲

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mythical Games今天在Android和iOS上正式發布《Nitro Nation World Tour》（NNWT），延續了其2023年以來勢不可擋的強勁勢頭。這款AAA級賽車遊戲與CM Games合作開發，後者是大受好評的《Nitro Nation》系列的創作者。《Nitro Nation World Tour》將帶領玩家在世界各地比賽，同時還能賺取、收集並以數位化方式擁有來自全球熱門汽車製造商的數百輛完全授權的賽車，其中包括Aston Martin、Jaguar、Pagani以及在第一季備受矚目的McLaren Automotive。

《Nitro Nation World Tour》 具有多種遊戲模式，包括即時PvP競速（玩家對決）、淘汰賽、季節性比賽、活動、挑戰賽、選拔賽以及幽靈競速。遊戲還包含了強大的戰役模式，提供身臨其境的故事和令人難忘的角色。為了獲得最高排名，玩家必須努力拓展其精選汽車藏品，提高賽車技能，並深入了解賽道長度和汽車改裝將如何影響比賽。

除CM Games之外，Mythical還與世界知名電子音樂人兼汽車發燒友deadmau5合作，將遊戲發布與其即將舉行的巡演相結合。巡演將於10月5日在日本東京開幕，屆時的現場表演將融入NNWT創意視覺效果。作為《Nitro Nation World Tour》的官方合作夥伴，deadmau5將成為遊戲內巡迴賽第一季的主角，玩家可以參加主題賽活動，並爭奪專屬的deadmau5主題遊戲內賽車。

deadmau5 (Joel Zimmerman)表示：「我一直熱衷於走在科技的最前沿，我很自豪能夠成為合作夥伴，並在即將到來的deadmau5演出中推廣這款遊戲。我之前說過，音樂的80%是樂趣，20%是工作。對我來說，電子遊戲就是為了樂趣。我希望大家能像我一樣喜歡玩這款遊戲。」

Mythical Games的共同創辦人兼創意長Jamie Jackson表示：「能夠與CM Games、McLaren Automotive和deadmau5等優秀的合作夥伴聯手發布《Nitro Nation World Tour》讓我倍感興奮。我們熱切期待看到社群將如何圍繞遊戲團結起來，以及玩家們為了賣個好價錢或與對手一決高下，將如何裝扮自己的座駕。」

《Nitro Nation World Tour》 以汽車和工作室的形式融入數位收藏品，玩家可以在整個遊戲過程中購買、持有或交易。對於競速賽車而言，工作室的存在是為了透過升級、維修和自訂來維持或提高汽車的效能。玩家還可以藉出自有汽車或租用其他玩家的車輛來體驗不同的品牌或型號。

《Nitro Nation World Tour》 包含社群網路功能，玩家能夠加入或創建自己的社團，將志同道合的玩家聚集在一起，一同努力實現共同的賽車目標，並提供團隊支援。

《Nitro Nation World Tour》建立在Mythos區塊鏈遊戲生態系統之上，並以Mythical的原生治理代幣——MYTH作為遊戲內貨幣。Mythos生態系統由Mythos DAO治理，並得到Web3遊戲產業領導者的支援，旨在實現遊戲民主化，讓玩家和創作者能夠透過Web3的優勢參與遊戲價值鏈。

《Nitro Nation World Tour》現已上線App Store和Google Play商店，供行動裝置下載。

點選收看《Nitro Nation World Tour》官方預告片。

若要瞭解更多資訊，請造訪《Nitro Nation World Tour》官網，並關注Twitter和Discord，以獲取最新動態。

關於Mythical Games

Mythical Games在2019年被《富比士》評為值得關注的顛覆性科技公司，並獲得《快公司》「2021年改變世界創意大獎」。作為新一代的遊戲科技公司，Mythical致力於打造世界級的遊戲，並利用區塊鏈技術讓玩家能夠擁有自己的遊戲內資產。

Mythical的「玩家至上」理念應運而生，在遊戲產業資深人士的領導下，團隊相繼開發了《決勝時刻》、《吉他英雄》、《DJ英雄》、《魔獸世界》、《爐石戰記》、《暗黑破壞神》、《鬥陣特攻》、《魔法風雲會》、《龍與地下城》、Oculus、《勁爆美式足球》、《漫威神威戰隊》和《寶貝龍世界》等主流遊戲系列。

Mythical Marketplace是iOS和Android上的首個遊戲內區塊鏈市集，為玩家提供了購買和銷售數位資產的所有權和控制權，同時Mythical Platform透過數位裝備託管錢包來保護區塊鏈新手玩家。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。