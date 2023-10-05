Sonen Capital宣布获得Macquarie Asset Management的少数股权战略投资

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 享有盛誉的先锋影响力投资公司Sonen Capital今天宣布，Macquarie Asset Management已对该公司进行了少数股权投资。Sonen Capital为家庭、基金会、机构和顾问提供影响力投资和咨询服务。他们致力于将社会和环境影响融入投资过程，以实现客户的财务和影响力目标。

Macquarie Asset Management的投资将支持Sonen的战略举措，带来额外的资产负债表资本，以支持该公司的全球影响力外包首席投资官(OCIO)服务的持续增长。这笔投资将进一步支持Sonen继续加强其影响力衡量和报告的能力，包括为客户提供行业领先的综合影响力和财务报告的Sonen综合报告工具。

根据交易条款，Sonen将保留公司的日常管理和运营。该公司的投资和决策过程也将保持不变。

Sonen Capital的创始合伙人Raul Pomares表示：“这项战略投资将使我们能够进一步拓展能力，为客户提供从战略到实施的解决方案，以实现其特定的影响力目标。”他补充道：“鉴于Macquarie Asset Management行业领先的承诺和管理目标，我们在调动资本产生积极影响方面具有很强的价值观一致性。”

Macquarie Asset Management首席商务官Graeme Conway表示：“投资者对其投资组合的期望不断提高，包括希望了解其投资如何影响社会。Sonen在为客户提供衡量财务和社会影响力的解决方案方面有着悠久的历史。我们很高兴能支持Sonen在这一领域的实地建设工作。”

这项投资证明了Sonen持续致力于推进其战略愿景，即成为资产所有者寻求投资解决方案以应对全球最紧迫挑战的首选可信赖合作伙伴。

关于Sonen Capital

Sonen Capital是一家在美国证券交易委员会(SEC)注册的领先影响力投资管理和咨询公司。Sonen成立于2011年，为家庭、基金会、机构和其他顾问提供创新的影响力投资和咨询解决方案。Sonen相信，通过投资产生财务回报和持久的社会及环境影响是一致且相辅相成的目标。

作为一个获得共益企业认证、B影响力评分为149.6的公司，Sonen的团队累计拥有超过150年的可持续投资学习经历和经验。公司与客户合作，在所有投资领域和资产类别中开发和管理影响力投资战略和投资组合。

关于Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management是一家跨国资产管理公司，其目标是为每个人带来积极的影响。我们在基础设施、绿色投资与可再生能源、房地产、农业与自然资产、资产融资、私人信贷、股票、固定收益和多元资产解决方案等领域提供专业投资知识，深受机构、养老基金、政府和个人的信赖，在全球管理约5820亿美元的资产。

Macquarie Asset Management隶属于Macquarie Group。后者是一家多元化的金融集团，为客户提供资产管理、金融、银行、咨询以及风险和资本解决方案，业务涵盖债务、股权和大宗商品。Macquarie Group成立于1969年，在34个市场拥有超过2.05万名员工，并在澳大利亚证券交易所上市。

所有数据截至2023年3月31日。如需了解更多信息，请访问Macquarie.com。

除了Macquarie Bank Limited（澳大利亚商业号码：46 008 583 542，简称“Macquarie Bank”）之外，本新闻稿中提及的任何Macquarie Group实体均非《1959年银行法》（澳大利亚联邦）规定的授权存款机构。这些其他Macquarie Group实体的义务不代表Macquarie Bank的存款或其他债务。Macquarie Bank不为这些其他Macquarie Group实体的债务提供担保或其他保证。此外，如果本文件涉及投资，(a)投资者须承受投资风险，包括可能出现的还款延迟以及收入和投资本金的损失；(b) Macquarie Bank或任何其他Macquarie Group实体均不保证投资的任何特定回报率或表现，也不保证偿还投资本金。

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