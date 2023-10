Sonen Capital anuncia investimento estratégico minoritário da Macquarie Asset Management

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Sonen Capital, uma das empresas pioneiras de investimento de impacto mais reconhecidas, anunciou hoje que a Macquarie Asset Management fez um investimento minoritário na empresa. A Sonen Capital presta serviços de consultoria e investimento de impacto para famílias, fundações, instituições e consultores. A empresa está comprometida em integrar o impacto social e ambiental no processo de investimento para cumprir as metas financeiras e de impacto dos clientes.

O investimento da Macquarie Asset Management apoiará as iniciativas estratégicas da Sonen, trazendo capital de balanço adicional para apoiar o crescimento contínuo dos serviços de diretor de investimentos terceirizado (OCIO) de impacto global da empresa. O investimento apoiará ainda mais o crescimento contínuo da Sonen nas suas capacidades de medição e relatórios de impacto, incluindo as ferramentas de relatórios abrangentes da Sonen que fornecem aos clientes relatórios financeiros e de impacto integrados líderes da indústria.

De acordo com os termos da transação, a Sonen manterá a gestão e as operações diárias da empresa. O processo de investimento e tomada de decisão da empresa também não serão alterados.

Raul Pomares, sócio fundador da Sonen Capital, afirmou: “Este investimento estratégico nos permitirá dimensionar ainda mais nossa capacidade de fornecer soluções aos clientes, desde a estratégia até a implementação, para seus objetivos de impacto específicos”. Ele acrescentou: “Dados os compromissos de liderança do setor e os objetivos de gestão da Macquarie Asset Management, há um forte alinhamento de valores para a mobilização de capital a fim de obter um impacto positivo”.

“Os investidores têm expectativas cada vez maiores em relação seus portfólios, incluindo saber como seus investimentos afetam a sociedade”, disse Graeme Conway, diretor comercial da Macquarie Asset Management. “A Sonen possui um longo histórico de fornecimento de soluções para clientes que medem o impacto financeiro e social. Estamos entusiasmados em apoiar os esforços de criação de campo da Sonen nesta área.”

Este investimento reforça o foco contínuo da Sonen em avançar sua visão estratégica para ser a parceira de confiança preferida dos proprietários de ativos que procuram soluções de investimento para enfrentar os desafios mais urgentes do mundo.

Sobre a Sonen Capital

A Sonen Capital é uma empresa líder em consultoria e gestão de investimento de impacto registrada na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Fundada em 2011, a Sonen Capital presta serviços de consultoria e investimento de impacto para famílias, fundações, instituições e consultores. A Sonen acredita que investir para gerar retornos financeiros e impacto social e ambiental duradouro não são apenas objetivos compatíveis, mas também que se reforçam mutuamente.

Uma Empresa B certificada com uma pontuação de impacto de 149,6 B, a equipe da Sonen possui – em conjunto – mais de 150 anos de conhecimento e experiência em investimentos sustentáveis. A empresa trabalha com clientes para desenvolver e gerenciar estratégias e portfólios de investimento de impacto em todas as áreas de investimento e classes de ativos.

Sobre a Macquarie Asset Management

A Macquarie Asset Management é uma gestora de ativos global que tem como objetivo gerar um impacto positivo para todos. Com a confiança de instituições, fundos de pensões, governos e pessoas para administrar cerca de US$ 582 bilhões em ativos a nível mundial, oferecemos acesso a conhecimentos especializados em investimentos em uma série de capacidades, incluindo infraestruturas, investimentos ecológicos e energias renováveis, imobiliário, agricultura e ativos naturais, finanças, crédito privado, ações, renda fixa e soluções multiativos.

A Macquarie Asset Management faz parte do Grupo Macquarie, um grupo financeiro diversificado que oferece aos clientes soluções de gestão de ativos, finanças, serviços bancários, consultoria e risco e capital em dívida, ações e commodities. Fundado em 1969, o Grupo Macquarie emprega mais de 20,5 mil pessoas em 34 mercados e está listado na Australian Securities Exchange.

Todos os valores são de 31 de março de 2023. Para mais informações, acesse Macquarie.com.

Além do Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”), qualquer entidade do Grupo Macquarie mencionada neste comunicado à imprensa não é uma instituição autorizada a receber depósitos para os fins da Lei Bancária de 1959 (Comunidade da Austrália). As obrigações dessas outras entidades do Grupo Macquarie não representam depósitos ou outras responsabilidades do Macquarie Bank. O Macquarie Bank não garante nem fornece garantia em relação às obrigações dessas outras entidades do Grupo Macquarie. Além disso, se este documento estiver relacionado a um investimento, (a) o investidor estará sujeito a riscos de investimento, incluindo possíveis atrasos no reembolso e perda de rendimento e principal investido e (b) nenhum Macquarie Bank ou qualquer outra entidade do Grupo Macquarie garante qualquer taxa específica de retorno ou desempenho do investimento, nem garantem o reembolso do capital relativo ao investimento.

