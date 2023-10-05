Canva庆祝世界首个面向普通人和普通企业的一站式人工智能设计产品面世十周年

Magic Switch：首开业界先河，您只需轻点一下，便可瞬间将设计方案转换为多种格式。可将演示文稿变为执行摘要，或将白板上的创意转换为博客文章，还可在此过程中将其翻译成多种语言。

Magic Design：可将提示或你自己的媒体转换为迷人且设计丰富的视频、演示文稿等等。只需输入想法，选择配色方案，即可看到完整的设计，可随时分享或根据自己的喜好进一步自定义，从而加快创作过程。（图片来源：美国商业资讯）

随着人工智能设计工具的爆发，Magic Studio一站式推出10款可互操作的新产品，让全世界99%的人无需专业设计技能即可轻松使用，实现视觉传播的平民化。（图片来源：美国商业资讯）

作为世界首屈一指的一站式视觉传播平台，Canva推出了Magic Studio以庆祝该公司的10年创新史。（图片来源：美国商业资讯）

Magic Studio 强化了 Canva 实现设计民主化的使命，它是世界上最全面的人工智能设计平台，帮助个人、团队和组织提高创造力、提高生产力并扩大品牌规模。

Magic Studio 强化了 Canva 实现设计民主化的使命，它是世界上最全面的人工智能设计平台，帮助个人、团队和组织提高创造力、提高生产力并扩大品牌规模。

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为世界首屈一指的一站式视觉传播平台，Canva推出了Magic Studio以庆祝该公司的10年创新史。Magic Studio是全世界最全面的人工智能设计平台，可助力个人、团队和组织提升创造力、生产力，并可帮助推广品牌，进一步落实了Canva实现设计民主化的使命。

Canva联合创始人兼首席执行官Melanie Perkins表示：“十年前，Canva立志使复杂无序、各自为政的设计生态系统化繁为简，让世界都能掌握设计之力。随着我们迈入下一个十年，我们无比振奋地宣布在此方面迈出了巨大的一步，这就是Magic Studio推出，这是全世界首个一站式的设计人工智能工具套件，旨在给团队创作和扩展视觉内容的方式带来天翻地覆的变化。Magic Studio专注于让复杂的事务简单化，面向全世界99%的人设计，无需复杂的设计培训即可使用。该平台的推出，标志着一个全新的篇章的开始，我们将继续大力支持超过 1.5亿个人和数以千计的企业解锁创造力，实现目标。”

过去12个月来，该公司走过了一系列的重大产品里程碑，Magic Studio只是最新的一个。这包括推出Canva在2022年9月推出面向企业客户的Visual Suite，以及在今年3月的Create上发布新的人工智能和营销工具。随着视觉传播在工作中的普及，去年有超过6500万新用户开始使用Canva，该公司最初历时八年才实现这一里程碑。Canva目前在全球拥有1600万付费订户和超过1.5亿用户。该公司首批推出的人工智能助力设计产品已被使用30亿次。

Magic Studio – 面向99%大众的人工智能设计平台

人工智能的飞速发展，为个人和组织带来了极为难得的机会，让他们也能展现自己天生的创造潜能。尽管各种新工具不断涌现，但人工智能助力的设计依然主要面向设计专业人员，市场纷繁复杂、各自为政，让99%的劳动者尽管需要创作前所未有的更多内容，但苦于缺乏高级的设计技能，无法发挥这一技术的不可思议潜力。

Magic Studio是全世界首款基于专有模型，与行业领军企业合作，并通过快速发展的应用生态系统构建的人工智能工具套件。Magic Studio是市场上首个且唯一名副其实的一站式可互操作人工智能设计平台，发扬Canva各部门在人工智能技术方面的专长。即使时间紧迫，生产力也不容妥协，Magic Studio也能生成引人入胜的内容，快速完成初稿，自动化完成日常任务，像专家一样设计，大规模加速创造过程等等。

即日起，Magic Studio将提供的功能包括但不限于：

Magic Switch： 这款行业首创的产品可即时将设计一键转换为多种格式。它可将演示文稿转换为摘要，利用理念白板创建博客文章，甚至可在过程中翻译为多种语言。

这款行业首创的产品可即时将设计一键转换为多种格式。它可将演示文稿转换为摘要，利用理念白板创建博客文章，甚至可在过程中翻译为多种语言。 Magic Media（文本转图像和文本转视频功能）： 可将文本转换为引人入胜的照片，并且可利用最近更新的功能，针对任何结果探索多种新的风格。此外还可使用Gen-2从图像或文本创建高质量的视频。Gen-2是Runway的一个视频生成人工智能模型。

可将文本转换为引人入胜的照片，并且可利用最近更新的功能，针对任何结果探索多种新的风格。此外还可使用Gen-2从图像或文本创建高质量的视频。Gen-2是Runway的一个视频生成人工智能模型。 Magic Design： 可将提示或你自己的媒体转换为迷人且设计丰富的视频、演示文稿等等。只需输入想法，选择配色方案，即可看到完整的设计，可随时分享或根据自己的喜好进一步自定义，从而加快创作过程。

可将提示或你自己的媒体转换为迷人且设计丰富的视频、演示文稿等等。只需输入想法，选择配色方案，即可看到完整的设计，可随时分享或根据自己的喜好进一步自定义，从而加快创作过程。 Brand Voice： 为Canva的Magic Write文案助手增加了品牌语气功能。更加方便在任何设计或文档中撰写品牌的语气。每次只需为品牌套件添加指南即可生成品牌专属的内容。

为Canva的Magic Write文案助手增加了品牌语气功能。更加方便在任何设计或文档中撰写品牌的语气。每次只需为品牌套件添加指南即可生成品牌专属的内容。 Magic Morph： 根据简单的提示操作即可即时将文字和形状转化为新的颜色、纹理、模式和风格，从而让设计从普通变为非凡。

根据简单的提示操作即可即时将文字和形状转化为新的颜色、纹理、模式和风格，从而让设计从普通变为非凡。 Magic Grab： 以全新的方式重新构想你的图像。Magic Grab可以选择并分离照片中的任何对象，从而方便编辑、调整位置或大小。

以全新的方式重新构想你的图像。Magic Grab可以选择并分离照片中的任何对象，从而方便编辑、调整位置或大小。 Magic Expand： 在拍摄照片后进行精修。Magic Expand可以保存放大后的图像，或恢复画框之外的元素，从而将竖向拍摄的照片转换为横向。

在拍摄照片后进行精修。Magic Expand可以保存放大后的图像，或恢复画框之外的元素，从而将竖向拍摄的照片转换为横向。 Canva上的AI应用：Canva应用市场一站式展示各种优质的人工智能助力设计和生产力工具，最近新增的世界领先AI应用包括Dall-E、Imagen by Google Cloud、MurfAI、Soundraw等等。

Canva Shield——行业领先的安全性、隐私保护和补偿工具

除Magic Studio之外，Canva还推出了Canva Shield。这是一款行业领先的企业级稳健信任、安全和隐私保护工具，旨在让团队和组织能够安心创作内容。团队的管理员完全掌控Magic Studio产品在工作场所的启用和使用方式，并且可以随时根据员工的角色切换功能。

继整合强大的自动化内容审核、提示过滤和报告功能，以及推出行业首个去偏向模型后，该公司持续大力投资信任和安全产品，以确保Magic Studio产品能够生成安全、全面的结果，Canva Shield是其中最新的一个。Canva Shield还针对企业客户提供了补偿功能，确保企业能够更放心地使用人工智能创作内容。

领先的创作者补偿计划

Canva深知创作者和设计者的重要性，为此宣布承诺在未来三年向公司的创作者社区支付2亿美元的内容和AI特许权使用费。创作者补偿计划将为同意将其内容用于训练公司的专有人工智能模型的Canva创作者付费。

为落实公司的透明性承诺，Canva将让创作者能够选择停止将其数据用于训练目的。同意将其现有内容用于训练人工智能模型的创作者将收到初始付款，并且后续使用将按月收到付款。

Canva人工智能负责人Danny Wu指出：“设计的未来由人的创造力决定，不过前所未有的人工智能创新水平将为此锦上添花。创作者是我们社区的核心，因此我们毫不犹豫地履行责任，确保在完全透明的基础上为他们提供人工智能助力的工具，并且在每个环节确保符合道德和公正要求。”

助力视觉传播在企业的采用

迈入下一个十年，Canva继续专注于实现工作场所的设计平民化。一年之前，Canva推出了Visual Suite，其中包括协作文档、网站、演示文稿、白板、数据可视化等丰富的功能。如今，Canva在工作场所的增长和采用率前所未有地增加，在一年内就新增了超过6500万用户，其中付费订户数量接近翻一番，达到超过1600万。

越来越多的专业人员预计将在工作中通过可视方式沟通。随着视觉传播的普及，目前已有超过一百万人在其LinkedIn个人资料中将Canva列为一项核心技能，相比一年前猛增72%。由于这一原因，Canva在企业的采用率也快速提升，联邦快递、星巴克、高露洁、Zoom、Reddit等大企业纷纷将Canva作为其首选的视觉传播工具。

Canva的一站式平台现在更有人工智能助力工具加持，将解锁全新层次的创造力，同时助力个人、团队和企业以前所未有的规模创建视觉传播。要详细了解Canva的Magic Studio平台所含功能，请点击此处访问Canva新闻中心。

关于Canva

始创于2013年的Canva是一个免费的在线视觉传播和协作平台，以赋予世界设计的力量为使命。平台采用简单易用的拖放式用户界面，提供庞大丰富的模板，包括演示文稿、文档、网站、社交媒体图形、海报、服装到视频等，此外还有海量的字体库、照片库、示例、视频录像和音频剪辑等，任何人都可发扬创意，创作美好的设计。

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