Deutsche Telekom 和 Mavenir 公布 5G 獨立網路切片服務重大進展

德國波恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mavenir 是一家網路軟體供應商，專心致力以雲端原生解決方案打造網路的未來。Mavenir 與 Deutsche Telekom 在今天宣布了兩大專案進展，而這兩個專案主要以 5G 獨立網路切片技術推動商業化的機會，並由 Mavenir 的雲原生融合分封核心提供支援。

5G 即時影片製作服務，與 RTL Deutschland 合作，使用 5G 獨立和網路切片技術讓現場轉播更加穩定。Deutsche Telekom 現已開始提供將這項新服務用於商業應用，讓專業影片或媒體製作公司即使在沒有特殊設備 (例如衛星車) 的情況下，仍能透過 5G 網路可靠地傳輸即時高畫質影片串流。為了進一步擴大服務範圍，這個使用案例還可以擴展到行動新聞，讓一般的消費者也能使用自己的智慧手機傳輸自己製作的影片。

透過開放式 API 展示多網域編排概念性驗證 (PoC)，按需求提供 5G 動態網路切片服務。這個合作的概念性驗證展示了企業可以如何透過 Deutsche Telekom 的客戶介面輕鬆提交服務請求，開始設定受保護且量身訂製的 5G 網路切片，確保客戶特定的連接需求量身訂製的卓越服務品質 (QoS)。下訂單的那一刻起，直到將訂單轉換為網路功能上的精確部署和詳細配置資訊，客戶全程都會啟動具有自定義服務級別協定 (SLA) 的專用端到端網路切片。

Mavenir 核心網路總裁 Ashok Khuntia 表示：「Mavenir 致力於啟用動態網路切片來支持 Deutsche Telekom 的 5G 獨立業務目標。Mavenir 的雲原生 5G 核心公開了開放式 API，讓 Deutsche Telekom 的企業用戶能夠無縫接軌地部署及設定專用的 5G 核心使用者和控制平面網路功能，並透過編排層提供相應的使用者設定檔。」

Deutsche Telekom 的網路資訊核心副總裁 Torsten Griesche 表示：「我們的企業用戶需要量身訂製的彈性連接服務。隨著 5G 直播影片製作推出，我們很自豪客戶現在可以體驗我們在 5G SA 切片的開創性工作。這是 5G 服務運用切片和自動化技術的開始。」

編輯備註：運作方式

Deutsche Telekom 為多網域編排概念性驗證 (PoC) 所展示的網路切片解決方案，讓企業能夠根據位置切片可用性為影片製作或任何其他使用案例預訂網路切片。從訂購到實例化、從配置到管理，整個網路切片生命週期全都是自動化。

業務支援系統 (BSS) 接受客戶訂單並呼叫切片管理/編排程式。Mavenir 數位雲自動化 (MDCA) 作為網路功能管理功能 (NFMF)，向切片編排程式公開 REST API，以接收切片建立的設定請求。為了無縫與第三方編排程式接軌整合，Mavenir 公開了 API 規範。MDCA 是 Mavenir 的 CICD 框架，運用 GitOps 來做切片的自動化建立和設定。將實例化切片所需的網路功能 (NF)，設定特定切片的網路功能是進程的其中一步。切片一旦啟用，特定切片的 KPI 將會發送到營運支援系統 (OSS)層。這樣可以監控網路切片的效能，並為切片保證採取的任何回饋操作皆遵循並建立相同的路徑，即通過MDCA。

5G 直播影片製作服務和多網域編排概念性驗證使用的是 Mavenir 雲原生融合分封核心元件，且 MDCA 作為 NFMF。Mavenir 的端到端網路切片解決方案包括了 RAN、Core、Mavenir 數位支援 (MDE作為 BSS) 和以 MDCA 為主的自動化套件，提供與Deutsche Telekom 解決方案相同的客戶歷程以及切片生命週期管理。MDE 公開了 TMF 導向的開放式 API，簡化了第三方管理介面上的整合。

這個解決方案為 CSP、消費者和企業提供了多項優勢，包括：

提高敏捷性和靈活性：企業可以快速輕鬆地部署和管理網路切片，滿足特定需求。

提高效率並節省成本：企業可以透過特定應用程式或使用案例來運用網路切片，以便優化網路資源。

安全性和隔離性增強：網路切片可以相互隔離，提高安全性和效能。

新營收機會：企業可以使用網路切片為客戶提供全新的創新服務。

支援資料：

Deutsche Telekom 關於動態切片/編排的概念性驗證新聞稿

多網域 5G 動態切片編排展示 | Deutsche Telekom

關於 Mavenir：

Mavenir 正打造網路的未來並開創先進技術。公司專注於實現自身願景，打造能在任何雲端上執行的單一、軟體端自動化網路。作為業界唯一的端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir 致力於改變世界連結的方式，為逾 120 個國家的 300 多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商和企業服務於全球 50% 以上的用戶。www.mavenir.com

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