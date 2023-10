Samsung Engineering et Svante s’unissent dans un protocole d’accord pour progresser dans le captage de carbone en Asie et au Moyen-Orient

Samsung Engineering and Svante Signing Ceremony at ADIPEC in Abu Dhabi on October 4th, 2023. (Photo: Business Wire)

ABOU DABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Samsung Engineering et Svante Technologies Inc. (Svante) ont annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole d’accord pour collaborer afin d’identifier, de développer et de réaliser des projets commerciaux de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) en Asie et au Moyen-Orient, ciblant les industries lourdes difficiles à réduire, notamment le ciment, l’acier, l’hydrogène et les engrais, en utilisant la nouvelle technologie de filtre de captage du carbone de Svante, basée sur des sorbants solides. Les deux entreprises étudieront également les itérations de conception des usines de captage de carbone par postcombustion de Svante. Le protocole d’accord a été signé lors de la conférence ADIPEC 2023 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 4 octobre 2023.

Samsung Engineering est l’une des principales sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) et de gestion de projets dans le monde, avec l’ambition de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique. La vaste expérience de Samsung Engineering dans l’exécution de nombreux projets, associée à l’approche novatrice de Svante en matière de captage et d’élimination du carbone, fait de cette collaboration une solution innovante pour les clients de l’industrie lourde qui cherchent à se décarboner.

L’un des objectifs majeurs de Samsung Engineering est de devenir un « Beyond EPC – Green Solution Provider ». L’entreprise s’efforce de se transformer non seulement en un acteur EPC conventionnel, mais aussi en un fournisseur de solutions vertes, en prenant des mesures significatives pour décarboner ses propres opérations. « Le moment est venu pour les acteurs de la chaîne de valeur de l’industrie CCUS de repenser leur approche des projets afin de les réaliser plus rapidement, à moindre coût et de manière plus efficace. Entreprendre plusieurs projets en parallèle tout en utilisant le même entrepreneur EPC améliorera considérablement les performances du projet », déclare Hong Namkoong, président-directeur général de Samsung Engineering.

Svante a mis au point une technologie unique de captage et d’élimination du carbone, respectueuse de l’environnement, qui utilise ce qu’elle appelle des « lits adsorbants structurés », connus sous le nom de « filtres ». Les filtres de l’entreprise sont recouverts de matériaux adsorbants solides issus de la nanotechnologie et peuvent être utilisés pour capter le CO 2 des émissions industrielles provenant de la production de produits de base difficiles à décarboner et fortement dépendants, notamment le ciment, l’acier, les engrais et l’hydrogène. La technologie de filtrage de l’entreprise peut également être utilisée pour le captage direct de l’air, qui consiste à piéger le CO 2 déjà émis dans l’atmosphère et à le retirer de l’air ambiant.

« Nous sommes ravis d’accueillir Samsung à la fois comme collaborateur commercial stratégique et comme investisseur dans Svante, aux côtés de nos autres partenaires stratégiques de la chaîne de valeur et de nos investisseurs », déclare Claude Letourneau, président-directeur général de Svante. « L’expérience de plus de 50 ans de Samsung Engineering dans les secteurs de l’énergie et de l’industrie nous sera précieuse pour continuer à développer rapidement nos opérations et notre capacité de filtrage. »

Les deux entreprises travailleront ensemble pour identifier, développer et fournir des projets de captage de carbone à l’échelle commerciale sur les marchés d’Asie et du Moyen-Orient, en veillant à ce que les industries lourdes de ces régions disposent de voies plus viables pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. Elles devraient en outre être en mesure de fournir à leurs clients un modèle de livraison de projet intégré pour les usines de captage de carbone qui soit efficace en matière de gestion de projet industriel et d’optimisation des performances.

Samsung Engineering, l'une des principales sociétés EPC&PM au monde, a servi des clients dans une variété d'industries telles que le raffinage du pétrole, le traitement du gaz, la pétrochimie, l'infrastructure, le secteur environnemental et la bio-industrie. Elle fournit des services professionnels tout au long du cycle du projet, des études de faisabilité professionnelles à la conception, l'approvisionnement, la construction, la mise en service, la maintenance et l'exploitation. Samsung Engineering a mis en œuvre plus de 1 000 projets dans le monde entier.

Pour préparer les activités écologiques futures basées sur les critères ESG, nous avons étendu notre chaîne de valeur à l’exploitation d’infrastructures vertes, telles que les installations de traitement des eaux et les incinérateurs, et à l’exploitation de solutions vertes pour l’optimisation de l’énergie et la neutralité carbone. Pour répondre de manière préventive aux changements dans le secteur énergétique mondial et prendre les devants dans la résolution du réchauffement climatique, nous fournirons des solutions optimales basées sur nos technologies et notre expertise.

www.samsungengineering.com

Svante, dont le siège social se trouve à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, est un fournisseur de premier plan de solutions de captage et d'élimination du carbone. L'entreprise fabrique des filtres nanotechnologiques et des contacteurs rotatifs modulaires qui captent et éliminent le CO 2 des émissions industrielles et de l'air de façon respectueuse de l'environnement.

