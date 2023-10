Salute erweitert seine europäische Präsenz mit der Akquisition von OBMG Ltd.

FRANKLIN, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Salute Mission Critical, ein weltweit führender Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen, freut sich, die Übernahme von OBMG Ltd. bekannt zu geben, einem europäischen Unternehmen für die Inbetriebnahme und QA/QC im missionskritischen Bereich.

Die strategische Übernahme erweitert die internationalen Kapazitäten von Salute in den Bereichen Inbetriebnahme und QA/QC, um die kontinuierlichen Wachstumspläne seiner globalen Kunden zu unterstützen. OBMG Ltd. mit Sitz in Athlone, Irland, hat einen soliden Ruf im Bereich der Inbetriebnahmeservices und ist damit ein idealer Partner, um Teil des europäischen Serviceangebots von Salute zu werden und dieses zu erweitern.

Diese Nachricht folgt auf die Übernahme von AMS Helix durch Salute im November 2022, einem in Großbritannien ansässigen Anbieter von digitalen Infrastrukturlösungen, der Projektmanagement- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen in der gesamten EMEA-Region anbietet, und stellt einen weiteren bedeutenden Schritt im Engagement von Salute dar, erstklassige Dienstleistungen in der EMEA-Region zu erbringen. Im Dezember 2022 erwarb Salute außerdem Iconicx, einen führenden Anbieter von Inbetriebnahme- und QA/QC-Dienstleistungen in den USA mit starken Beziehungen zu Kunden von Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren.

Erich Sanchack, CEO von Salute Mission Critical, sagte: „ Wir freuen uns sehr, OBMG Ltd. in der Salute-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme ist ein Beweis für unser Engagement für die Bereitstellung von branchenführenden Support-Services für Einrichtungen auf der ganzen Welt. OBMGs fundiertes Fachwissen in den Bereichen Inbetriebnahme und QA/QC ergänzt unser bestehendes Angebot und ermöglicht es uns, unseren Kunden in Europa noch umfassendere Lösungen zu bieten.“

Gareth McGowan, Mitbegründer und Director von OBMG Ltd, sagte: „ Der Beitritt zu Salute Mission Critical ist eine aufregende Gelegenheit für OBMG Ltd. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten und den Standard der Inbetriebnahme- und QA/QC-Dienstleistungen in der Branche weiter zu erhöhen.“

Über Salute Mission Critical

Salute Mission Critical ist der weltweit größte Anbieter von Rechenzentrumsdienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, der kritische Facility-Management-Services für führende Unternehmen im Hyperscale-, Colocation- und Edge-Bereich anbietet. Kunden auf der ganzen Welt verlassen sich auf Salute, wenn es um den nachhaltigen Betrieb von Rechenzentren mit militärischer Präzision geht.

Über OBMG Ltd

OBMG Ltd. ist ein führender Anbieter von Mission Critical Commissioning Agents, Commissioning Managers und QAQC Services. OBMG Ltd. verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit unternehmenskritischen Anlagen und gewährleistet die erfolgreiche Inbetriebnahme und Qualitätskontrolle dieser lebenswichtigen Anlagen, von der Planung bis zur Übergabe an den Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.obmg.ie/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.