Salute breidt haar Europese aanwezigheid uit met de overname van OBMG Ltd

FRANKLIN, Wis.--(BUSINESS WIRE)--Salute Mission Critical, een toonaangevende wereldwijde leverancier van datacenterdiensten, kondigt met trots de overname aan van OBMG Ltd, een Europese onderneming voor inbedrijfstelling en kwaliteitsborging en -controle in de missiekritische sector.

De strategische overname breidt Salute's internationale capaciteiten voor inbedrijfstelling en QA/QC uit om de voortdurende groeiplannen van haar wereldwijde klanten te ondersteunen. OBMG Ltd, gevestigd in Athlone, Ierland, heeft een solide reputatie op het gebied van inbedrijfstelling, waardoor het een ideale partner is om deel uit te maken van Salute's dienstenaanbod in Europa en dit te versterken.

Het nieuws volgt op Salute's overname in november 2022 van AMS Helix, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier van digitale infrastructuuroplossingen die projectmanagement- en duurzaamheidsdiensten aanbiedt in heel EMEA. Het betekent opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in Salute's streven om diensten van topniveau te leveren in EMEA. In december 2022 nam Salute ook Iconicx over, een toonaangevende leverancier van inbedrijfstelling en QA/QC in de VS met sterke relaties met klanten van hyperscale en colocatie datacenters.

Erich Sanchack, CEO van Salute Mission Critical, zegt: " We zijn verheugd OBMG Ltd te verwelkomen in de Salute-familie. Deze overname is een bewijs van onze toewijding aan het leveren van toonaangevende ondersteunende diensten aan faciliteiten wereldwijd. OBMG's diepgaande expertise in inbedrijfstelling en QA/QC vult ons bestaande aanbod aan, waardoor we nog uitgebreidere oplossingen kunnen leveren aan onze klanten in Europa."

Gareth McGowan, mede-oprichter en directeur van OBMG Ltd, zegt: " De samenwerking met Salute Mission Critical is een opwindende kans voor OBMG Ltd. Samen kunnen we een breder scala aan diensten leveren aan onze klanten en de standaard van inbedrijfstelling en QA/QC-diensten in de industrie verder verhogen."

Over Salute Mission Critical

Salute Mission Critical is de grootste wereldwijde leverancier van datacenterdiensten gedurende de hele levenscyclus die cruciale installatiebeheerdiensten levert aan leiders op het gebied van hyperscale, colocatie en edge. Klanten over de hele wereld vertrouwen op Salute voor de duurzame exploitatie van datacenters met militaire precisie.

Volg ons op Twitter (X), Facebook en LinkedIn.

Over OBMG Ltd

OBMG Ltd is een vooraanstaande leverancier van mission-critical commissioning agents, commissioning managers en QAQC-diensten. Met een schat aan ervaring in missiekritische faciliteiten is OBMG Ltd toegewijd aan het verzekeren van de succesvolle inbedrijfstelling en kwaliteitscontrole van deze vitale faciliteiten, van ontwerp tot oplevering aan de klant. Ga voor meer informatie naar https://www.obmg.ie/.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.