Samsung Engineering与Svante携手签署谅解备忘录，推动亚洲和中东地区碳捕集技术的发展

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Samsung Engineering和Svante Technologies Inc. (Svante)今天宣布，双方已签署一份谅解备忘录(MoU)，利用Svante基于固体吸附剂的新型碳捕集过滤技术，在亚洲和中东地区合作确定、开发和交付商业碳捕集、利用和封存(CCUS)项目，重点关注水泥、钢铁、氢气、化肥等难减排的重工业。两家公司还将探索Svante燃烧后碳捕集设备的设计迭代。该谅解备忘录于2023年10月4日在阿联酋阿布扎比举行的ADIPEC 2023会议期间签署。

Samsung Engineering是世界领先的工程设计、采购、施工(EPC)和项目管理公司之一，引领能源转型是其宏伟目标。Samsung Engineering拥有丰富的经验，曾执行过多个项目，加上Svante在碳捕集与消除方面的新颖技术，使此次合作成为寻求脱碳的重工业客户的创新解决方案。

Samsung Engineering的一个重要目标是成为“超越EPC的绿色解决方案提供商”。该公司正在努力转型，不仅扮演传统EPC企业的角色，还要成为绿色解决方案提供商，采取有意义的行动来实现自身运营的低碳化。Samsung Engineering总裁兼首席执行官Hong Namkoong表示：“CCUS行业价值链的参与者现在应该重新思考如何以更快、更便宜、更高效的方式交付项目。在使用同一EPC承包商的同时并行开展多个项目，将大大提高项目绩效。”

Svante开发了一种独特的、对环境负责的碳捕集与消除技术。该技术采用所谓的“结构化吸附床”，即“过滤器”。该公司的过滤器表面涂有纳米工程固体吸附材料，可用于捕获工业排放的二氧化碳。这些排放来自于难以脱碳的且被严重依赖的大宗商品生产，包括水泥、钢铁、化肥、氢气等。该公司的过滤技术还可用于直接空气捕集(DAC)，即直接从环境空气中捕获并移除已排放到大气中的二氧化碳。

Svante总裁兼首席执行官Claude Letourneau表示：“我们很高兴Samsung与我们的其他战略价值链合作伙伴和投资者一起，成为Svante的战略商业合作伙伴和投资者。Samsung Engineering在能源和工业领域拥有50多年的执行经验，这对我们继续快速扩大运营规模和过滤制造能力将是非常宝贵的。”

两家公司将携手合作，在亚洲和中东市场确定、开发和交付商业规模的碳捕集项目，确保这些地区的重工业有更可行的途径来实现减排目标。此外，双方预计还将能够为客户提供碳捕集工厂的综合项目交付模式，从而有效地推动工业项目管理和绩效优化。

关于Samsung Engineering：

在Samsung Engineering，我们旨在依托全世界最佳的技术能力来创造价值，为客户、社会和人类做出贡献。作为世界领先的工程总承包和项目管理公司之一，Samsung Engineering为炼油、天然气加工、石油化工、基础设施和环境领域以及生物产业等多个行业的客户提供服务。该公司提供从专业可行性研究到设计、采购、施工、调试、维护和运营的整个项目周期的专业服务。Samsung Engineering已在全球完成了1000多个项目。

为了迎接以环境、社会和治理(ESG)为基础的未来生态友好型业务，我们将价值链扩展到水处理设施和焚化炉等绿色基础设施的运营业务，以及能源优化和碳中和的绿色解决方案业务。为了主动应对全球能源产业的变化，率先解决全球变暖问题，我们将以我们的技术和专长为基础，提供最佳解决方案。

如需了解更多信息，请访问www.samsungengineering.com

关于Svante：

Svante总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，是一家以目标为导向的领先碳捕集与消除解决方案供应商。公司生产纳米工程过滤器和模块化旋转接触器，以对环境负责的方式捕集和去除工业排放和空气中的二氧化碳。 Svante入选了2023年全球清洁技术100强、XPRIZE Foundation的XB100——世界100强深度技术公司，并在Corporate Knights的加拿大未来50家成长最快的可持续发展公司中名列私营公司第二位。如需了解有关Svante的更多信息，请访问www.svanteinc.com，并在LinkedIn或Twitter @svantesolutions上关注Svante。

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