Deutsche Telekom和Mavenir公布5G独立网络切片服务应用的重大进展

德国波恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 网络软件提供商Mavenir致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案构建网络未来。该公司今天与Deutsche Telekom共同宣布已在两个项目上取得重大进展，并且这两个项目均专注于推进5G独立网络切片技术带来的盈利机会，而Mavenir的云原生Converged Packet Core则提供技术支持。

与RTL Deutschland合作的5G Live Video Production Service（5G直播视频制作服务），利用5G独立和网络切片技术稳定进行赛事直播。这项新服务已由Deutsche Telekom实现商业化应用，帮助专业视频或媒体制作公司通过5G网络可靠传输实时高清视频流，甚至无需卫星转播车等特殊设备。为了进一步扩大服务范围，该用例还可以扩展到移动新闻领域，普通消费者可以使用自己的智能手机传输自发的视频作品。

演示通过开放API实现多域编排概念验证 (PoC)，实现按需提供5G动态网络切片服务。该协作PoC展示了企业可以轻松通过Deutsche Telekom的客户界面提交服务请求，启动受保护的定制5G网络切片的设置，确保根据客户的特定连接需求定制提供卓越的服务质量 (QoS)。从下订单的那一刻起，到将该订单转换为网络功能的精确部署和配置详细信息，整个客户流程能够实现具有自定义服务级别协议 (SLA) 的专用端到端网络切片。

Mavenir Core Networks总裁Ashok Khuntia表示：“ Mavenir致力于通过实现动态网络切片来支持Deutsche Telekom的5G独立业务目标。Mavenir的云原生5G Core公开了开放API，帮助Deutsche Telekom的企业客户无缝请求部署和配置专用5G Core用户和控制平面网络功能，并通过编排层提供相应的用户配置文件。”

Deutsche Telekom的Tribe Head Data（Network Data Core）副总裁Torsten Griesche表示：“ 我们的企业客户需要定制且灵活的连接服务。让我们感到自豪的是，随着客户推出5G直播视频，他们现在可以体验到我们在5G SA切片方面的开创性工作，而这只是利用切片和自动化5G服务之旅的开始。”

编者注：网络切片工作方式

借助Deutsche Telekom展示的用于多域编排PoC的网络切片解决方案，企业能够根据其所在位置的切片可用性预订用于视频制作或任何其他用例的网络切片。从订购到实例化、配置到管理的整个网络切片生命周期都是自动进行。

业务支持系统 (BSS) 接受客户订单并调用切片管理器/协调器。 Mavenir Digital Cloud Automation（Mavenir数字云自动化，MDCA) 提供网络功能管理功能 (NFMF)，向切片编排器公开REST API以接收切片创建和配置请求。为了实现与第3方协调器的无缝集成，Mavenir公开了API规范。 作为Mavenir的CICD框架，MDCA使用GitOps实践来自动创建和配置切片。作为此过程的一部分，切片所需的网络功能 (NF)被实例化，并配置特定于切片的NF和其他相关NF。一旦切片被激活，切片特定的KPI就会被发送到操作支持系统 (OSS) 层，从而能够监控网络切片的性能，并且为Slice Assurance（切片保证）采取的任何反馈操作都遵循与创建相同的路径，即通过MDCA。

5G直播视频制作服务和多域编排PoC使用Mavenir的云原生Converged Packet Core组件和充当NFMF的MDCA来实现。 Mavenir的端到端网络切片解决方案由RAN、Core、Mavenir Digital Enablement（Mavenir数字支持）组成，而MDE充当BSS，并且基于MDCA的自动化套件提供与Deutsche Telekom解决方案相同的客户流程和切片生命周期管理。 MDE公布了基于 TMF的开放API，因此简化了与第三方管理接口的集成。

该解决方案为CSP、消费者和企业提供了多项优势，包括：

提高敏捷性和灵活性：企业可以快速轻松地部署和管理网络切片以满足其特定需求。

提高效率并节省成本：企业可以通过针对特定应用程序或用例使用网络切片来优化其网络资源。

增强安全性和隔离性：网络切片可以相互隔离，以提高安全性和性能。

新的收入机会：企业可以通过使用网络切片为客户提供新的创新服务。

支持材料：

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的300多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商和企业服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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