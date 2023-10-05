總部位於阿布達比的IHC對Adani Enterprises寄予厚望，稱其必將受益於印度經濟成長

印度艾哈邁達巴德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於阿布達比的IHC於2023年10月3日表示，已將其在Adani Group旗艦孵化器Adani Enterprises Ltd (AEL)的持股比例增加到5%以上。過去幾個月，IHC一直在公開市場上買入該公司股票。根據週三的收盤價，其持股價值超過17億美元。

IHC於2022年5月首次投資該公司，以10億美元的價格買入3.53%的股份。股票價值現已達到12億美元。該基金透過公開市場買入，使其增持至5.04%。這一增量投資的價值超過5億美元。

這超過了公司出售Adani Green Energy和Adani Energy Solutions股票的預期收益。該公司分別持有Adani Green Energy 1.26%的股份和Adani Energy Solutions 1.41%的股份。根據週三收盤價，這些股份的價值約為3.8億美元。

IHC表示，出售股權是其投資組合再平衡策略的一部分，並補充稱，其與Adani的合作關係將繼續下去。「我們特此通知，International Holding Company (IHC) 已將其在AEL的持股比例增加到5%以上。這體現了IHC對AEL孵化模式的信賴，我們相信其孵化的機場、資料中心、綠色氫能等垂直領域的內在力量。AEL將以獨特的方式，充分利用印度強勁的成長進程。」

Adani Group發言人表示:「我們很高興IHC決定加強對AEL的投資，這進一步證實了AEL在孵化新業務方面的全球領導者地位，特別是在永續基礎設施、發展全球航空基礎設施和公平能源轉型方面。我們認為，IHC增持股份是對我們穩健的資本支出計畫、治理和透明度的有力認可。與IHC的代際關係充分反映了印度蓬勃的成長潛力，並將為我們的利益相關者帶來豐厚回報。」

此前，法國巨擘Total Energies向Adani Green Energy Ltd (AGEL)投資了3億美元。主權基金卡達投資局(QIA)投資5億美元買入AGEL 2.7%的股份，GQG Capital Partners投資9億美元買入AGEL 6.4%的股份。

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