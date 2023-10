Samsung Engineering e Svante assinam memorando de entendimento para avançar captura de carbono na Ásia e Oriente Médio

Samsung Engineering and Svante Signing Ceremony at ADIPEC in Abu Dhabi on October 4th, 2023. (Photo: Business Wire)

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos)--(BUSINESS WIRE)--A Samsung Engineering e a Svante Technologies Inc. (Svante) anunciaram hoje que assinaram um memorando de entendimento (MoU) para colaborar na identificação, desenvolvimento e entrega de projetos comerciais de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) na Ásia e no Oriente Médio. O acordo é direcionado a indústrias pesadas difíceis de reduzir – incluindo cimento, aço, hidrogênio, fertilizantes e muito mais – e usará a nova tecnologia de filtro de captura de carbono à base de adsorvente sólido da Svante. As duas empresas também explorarão iterações de design das plantas de captura de carbono pós-combustão da Svante. O MoU foi assinado durante a conferência ADIPEC 2023 em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) na última quarta-feira, 4 de outubro.

A Samsung Engineering é uma das principais empresas do mundo nos campos de engenharia, aquisição e construção (EPC) e gestão de projetos (PM), com a ambição de liderar a transição energética. A vasta experiência da Samsung Engineering na execução de projetos, aliada à nova abordagem da Svante na captura e remoção de carbono, tornam esta colaboração uma solução inovadora para clientes em indústrias pesadas que almejam descarbonizar.

Um objetivo importante da Samsung Engineering é se tornar um “Beyond EPC – Green Solution Provider”. A empresa está trabalhando para se transformar não apenas em um agente EPC convencional, mas também em um fornecedor de soluções ecológicas, tomando medidas significativas para descarbonizar suas próprias operações. “Chegou o momento de todos os participantes da cadeia de valor da indústria de CCUS repensarem como abordam os projetos para entregá-los de forma mais rápida, barata e eficiente. A realização de vários projetos em paralelo usando a mesma empresa contratada de EPC melhorará muito o desempenho do projeto”, afirmou Hong Namkoong, presidente e CEO da Samsung Engineering.

A Svante desenvolveu uma tecnologia única e ambientalmente responsável de captura e remoção de carbono, que emprega o que chama de “leitos adsorventes estruturados”, conhecidos como “filtros”. Os filtros da empresa são revestidos com materiais adsorventes sólidos de nanoengenharia e podem ser usados para capturar CO 2 de emissões industriais provenientes da produção de produtos básicos difíceis de descarbonizar e que dependemos muito, como o cimento, aço, fertilizantes, hidrogênio e muito mais. A tecnologia de filtragem da empresa também pode ser usada para captura direta de ar (DAC), na qual o CO 2 já emitido na atmosfera é retido e removido do ar ambiente.

“É uma grande satisfação ter a Samsung como colaboradora comercial estratégica e investidora na Svante, juntamente com nossos outros parceiros e investidores estratégicos da cadeia de valor”, comentou Claude Letourneau, presidente e CEO da Svante. “Os mais de 50 anos de experiência de execução da Samsung Engineering nos setores energético e industrial serão inestimáveis à medida que continuamos escalando rapidamente nossas operações e capacidade de fabricação do filtros.”

As duas empresas trabalharão juntas para identificar, desenvolver e implementar projetos de captura de carbono à escala comercial nos mercados da Ásia e do Oriente Médio, garantindo assim que as indústrias pesadas dessas regiões tenham caminhos mais viáveis para cumprir suas metas de redução de emissões. Além disso, a expectativa é de que elas sejam capazes de fornecer aos clientes um modelo integrado de realização de projetos para plantas de captura de carbono que seja eficaz no gerenciamento de projetos industriais e na otimização do desempenho.

Sobre a Samsung Engineering:

Na Samsung Engineering, nosso objetivo é criar valor com base na melhor competência tecnológica do mundo e contribuir para nossos clientes, a sociedade e as pessoas. A Samsung Engineering, como uma das principais empresas do mundo em EPC&PM e já prestou serviços a clientes em diversos setores, como refino de petróleo, processamento de gás, petroquímico, setor de infraestrutura e meio ambiente e bioindústria. A empresa fornece serviços profissionais em todo o ciclo do projeto, desde estudos de viabilidade profissionais até projeto, aquisição, construção, comissionamento, manutenção e operação. A Samsung Engineering concluiu mais de 1 mil projetos ao redor do mundo.

Para nos prepararmos para os negócios ecológicos baseados em ESG para o futuro, expandimos a nossa cadeia de valor para o negócio de operação de infraestruturas verdes, como instalações de tratamento de água e incineradores, e negócios de soluções verdes para otimização energética e neutralidade de carbono. Para responder preventivamente às mudanças na indústria energética internacional e assumir a liderança na resolução do aquecimento global, forneceremos soluções ideais com base nas nossas tecnologias e conhecimentos.

Para mais informações, acesse www.samsungengineering.com

Sobre a Svante:

Com sede em Vancouver (Canadá), a Svante é uma fornecedora líder de soluções de captura e remoção de carbono, voltada para um propósito específico. A empresa fabrica filtros de nanoengenharia e máquinas rotativas de contator modular que capturam e removem CO 2 de maneira ambientalmente responsável das emissões industriais e do ar. A Svante está no 2023 Global Cleantech 100, no XB100 -- World’s Top 100 Deep Tech Companies da Fundação XPRIZE e ficou em segundo lugar entre as empresas privadas no Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies in Canada da Corporate Knights. Para saber mais sobre a empresa, acesse www.svanteinc.com e siga a Svante no LinkedIn ou Twitter @svantesolutions.

