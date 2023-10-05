Canva歡慶十週年，發行全球第一款適合任何人、任何企業的All-In-One人工智慧輔助設計產品

Magic Switch：提供業界首見的功能，只需輕輕一點，就可以將設計轉換為多種格式、將簡報轉為執行摘要，或利用白板上的想法完成部落格文章。此外，在此過程中將內容翻譯成多國語言。

Magic Design：可將提示或您自己的媒體轉變成動人且極具設計感的影片、簡報等媒材。它能夠加速創作流程。只需輸入您的想法、選擇配色方案，完整的設計瞬間呈現眼前，還能夠與他人分享或根據個人喜好加以調整。（圖片來源：美國商業資訊）

在這個人工智慧輔助設計工具爆炸的年代，Canva推出的「Magic Studio」將10款可互通全新產品整合於單一平台，嘉惠佔全球99%人口的不諳專業設計技能人士，視覺傳達不再是少數人的權利。（圖片來源：美國商業資訊）

Magic Studio是全世界最完善的人工智慧平台，進一步促成Canva讓任何人都能做設計的使命。無論是個人、團隊還是公司，都能利用它馳騁創意、提高生產力，擴大品牌版圖。

Magic Studio是全世界最完善的人工智慧平台，進一步促成Canva讓任何人都能做設計的使命。無論是個人、團隊還是公司，都能利用它馳騁創意、提高生產力，擴大品牌版圖。

雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球獨一無二的all-in-one視覺傳達平台Canva為歡慶該公司在設計創新領域深耕10年，推出「Magic Studio」。Magic Studio是全世界最完善的人工智慧平台，將進一步促成Canva讓任何人都可以做設計的使命。無論是個人、團隊還是公司，都能利用它馳騁創意、提高生產力，擴大品牌版圖。

「Canva在十年前踏上為全球賦予設計能力之路，竭力簡化原本複雜而各行其事的設計生態系統。就在開展下一個十年的旅程之際，我們以無比興奮之情向前躍進一大步，推出全球第一款all-in-one人工智慧輔助設計工具套組『Magic Studio』，提升團隊創造和拓展視覺內容的方式。」Canva共同創辦人暨執行長Melanie Perkins說，「Magic Studio聚焦於化繁為簡，專為全球99%未受過設計訓練的人口而打造。它的推出為我們翻開了一個精采的新篇章。我們將加倍努力，幫助超過1.5億的個人和數千家企業解鎖創造力，實現目標。」

Canva在過去12個月間陸續推出多項產品，締造了一連串的重大里程碑，包括在2022年9月推出側重企業需求的Visual Suite，以及今年三月面世的全新人工智慧和行銷工具Create。Magic Studio是繼這一系列產品之後的最新力作。由於涉及視覺傳達的工作份量激增，去年一年間共有超過6500萬新用戶開始使用Canva——該公司用了最初八年的時間才達到這個指標性的用戶量。Canva目前有1600萬名付費訂戶，全球用戶則突破了1.5億。該公司在早期推出的一套人工智慧輔助設計產品的使用人次已超過30億次。

Magic Studio——為全球另外99%人口設計的人工智慧輔助設計軟體

對個人和企業來說，與日俱進的人工智慧無異為一個絕佳機會，可釋放他們與生俱來的創造潛能。儘管新的工具不斷問世，各類人工智慧輔助設計仍將設計專業人士設定為其使用者，而且市場高度複雜、各行其事。現今有99%的工作者欠缺高階設計技能，卻必須創作比以往更多的內容。然而，這個現況令他們處處掣肘，無法善用這項技術的巨大潛力。

全球第一款人工智慧輔助工具套組Magic Studio建立在該公司的專屬模型之上，與產業領航者合作、並應用快速發展的應用程式生態系統。Magic Studio將最佳人工智慧灌注到整個Canva中，成為市場上第一也是唯一的all-in-one可互通人工智慧輔助設計產品。當時間緊迫但品質無法妥協時，Magic Studio可以產出精彩絕倫的內容、快速追蹤初稿、自動執行日常任務、交出專業級設計，從而大幅加速創作流程。

從今天起，您可以從Magic Studio獲得以下功能：

Magic Switch： 只需輕點一下，即可將設計瞬間轉換為多種格式，其功能在業界尚屬首見。它能將簡報轉為執行摘要，或將概念白板上的內容轉為部落格文章。此外，還能在這個過程中將內容翻譯成多國語言。

只需輕點一下，即可將設計瞬間轉換為多種格式，其功能在業界尚屬首見。它能將簡報轉為執行摘要，或將概念白板上的內容轉為部落格文章。此外，還能在這個過程中將內容翻譯成多國語言。 Magic Media（將文字轉為圖像和文字轉為影片）： 可將文字轉換為動人圖片，並透過其最新更新，查看各類全新樣式選擇。或者，使用Gen-2（Runway開發的一款視訊生成式人工智慧模型），將圖像或文字製成精彩紛呈的影片。

可將文字轉換為動人圖片，並透過其最新更新，查看各類全新樣式選擇。或者，使用Gen-2（Runway開發的一款視訊生成式人工智慧模型），將圖像或文字製成精彩紛呈的影片。 Magic Design： 可將提示或您自己的媒體轉變成動人且極具設計感的影片、簡報等媒材。它能夠加速創作流程。只需輸入您的想法、選擇配色方案，完整的設計瞬間呈現眼前，還能夠與他人分享或根據個人喜好加以調整。

可將提示或您自己的媒體轉變成動人且極具設計感的影片、簡報等媒材。它能夠加速創作流程。只需輸入您的想法、選擇配色方案，完整的設計瞬間呈現眼前，還能夠與他人分享或根據個人喜好加以調整。 Brand Voice： 「Brand Voice」強化了Canva「Magic Write」文案助理的功能，為任何設計或文件賦上與品牌一致的調性從未這麼簡單！只需將指示加入「Brand Kit」中，即可生成符合品牌特性的內容。

「Brand Voice」強化了Canva「Magic Write」文案助理的功能，為任何設計或文件賦上與品牌一致的調性從未這麼簡單！只需將指示加入「Brand Kit」中，即可生成符合品牌特性的內容。 Magic Morph： 只須一則簡單的提示，就能立即以不同顏色、紋理、圖案和風格呈現文字和形狀，設計華麗轉身。

只須一則簡單的提示，就能立即以不同顏色、紋理、圖案和風格呈現文字和形狀，設計華麗轉身。 Magic Grab： Magic Grab以全新方式重構影像。您可以選擇並分離照片中的任何物件，加以編輯、移動或調整大小。

Magic Grab以全新方式重構影像。您可以選擇並分離照片中的任何物件，加以編輯、移動或調整大小。 Magic Expand： 您可以利用Magic Expand為照片修圖，儲存放大的影像，或是恢復取景框外的背景，將垂直鏡頭變成水平影像。

您可以利用Magic Expand為照片修圖，儲存放大的影像，或是恢復取景框外的背景，將垂直鏡頭變成水平影像。 AI Apps on Canva：Canva Apps Marketplace將市面上的最佳人工智慧輔助設計生產工具齊聚一處，最近又加入了全球領先的人工智慧應用程式如Dall-E、Google Cloud的Imagen、MurfAI, Soundraw等。

Canva Shield——領先同業的安全、私密及保障

除了Magic Studio，Canva還同時推出「Canva Shield」這款領先同業的產品。它整合了企業級的強大可信度、安全性和私密控制，讓團隊和企業心無旁鶩地創建內容。團隊管理員可以全面掌控整個工作場所啟動和使用Magic Studio產品的方式，還可以隨時根據員工的職務切換這些功能。

Canva持續投入大量資本開發可信度和安全性，Canva Shield是這份努力的最新成果。它整合了強大的自動內容審查、提示過濾、報告功能，並推出業界首個去偏差模型，確保Magic Studio產生的內容兼具安全性和包容性。Canva Shield還對企業客戶提供保障，讓使用人工智慧創建內容的企業高枕無憂。

首開先河的創作者補償計劃

Canva為尊重創作者和設計者，宣布在接下來三年間成立價值兩億美元的內容及人工智慧權利金，償付該公司的創作群。這個「創作者補償計劃」(Creator Compensation Program) 將支付同意讓Canva利用他們的創作訓練該公司專屬人工智慧模型的Canva創作者。

Canva重申該公司對透明性的承諾，創作者可選擇拒絕將其資料用於培訓。同意用既有內容訓練人工智慧模型的創作者將先收到一筆頭款，然後按月收到繼續使用其內容的使用費。

「人類的創造力將決定設計的未來走勢，但人工智慧創新將把設計帶上一個前所未見的高度。」Canva人工智慧負責人Danny Wu說，「創作者是我們這個社群的核心，因此，我們樂意擔下責任，確保我們在向前邁進的每一步中，所提供的人工智慧輔助工具都建立在透明性、道德和公平的堅實基礎之上。」

促進企業擴大運用視覺傳達

Canva在下一個十年中，將繼續普及視覺傳達在工作場作的應用。具備協作文件、網站、簡報、白板、資料視覺化等功能的Visual Suite推出一年後，Canva在工作場所的應用以前所未見的速度急遽成長，一年內新增的每月活躍用戶超過65億，付費訂戶數量近於兩倍之多，超過了1,600萬名。

運用視覺傳達逐漸成為專業人士的必備能力。目前有超過100萬人將Canva加入LinkedIn個人資料的核心技能清單——隨著視覺傳達炙手可熱，這一數字與去年同期相比，飆升了72%。因此，Canva對企業的吸引力大幅成長，聯邦快遞、星巴克、高露潔–棕欖、Zoom、Reddit等大公司都選擇Canva為其視覺傳達工具。

Canva的all-in-one平台現在挾更強大的人工智慧輔助設計工具，為創造力開放一個全新的層次，同時使個人、團隊和企業能夠以前所未見的規模創造視覺傳達內容。如需深入瞭解Canva「Magic Studio」的全部功能，請造訪Canva新聞編輯室。

關於Canva

2013年問世的Canva是一個免費線上視覺傳達和協作平臺，以讓世上任何人都能做設計自許。它提供簡單的拖放式使用者介面，以及從簡報文稿、文件、網站、社群媒體圖形、海報、服裝到視訊的大量範本，還有龐大的字體庫、照片庫、插圖、影視素材和音訊片段。任何人都可以用它發揮創意，創作賞心悅目的作品。

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