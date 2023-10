Sonen Capital annonce un investissement stratégique minoritaire de Macquarie Asset Management

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Sonen Capital, l’une des entreprises pionnières les plus reconnues en matière d’investissement à impact, a annoncé aujourd’hui que Macquarie Asset Management avait réalisé un investissement minoritaire dans l’entreprise. Sonen Capital propose des investissements à impact et des services de conseil aux familles, aux fondations, aux institutions et aux conseillers. Sonen Capital s’engage à intégrer l’impact social et environnemental dans le processus d’investissement afin d’atteindre les objectifs financiers et d’impact de ses clients.

L’investissement de Macquarie Asset Management soutiendra les initiatives stratégiques de Sonen en apportant des capitaux supplémentaires au bilan pour soutenir la croissance continue des services externalisés de directeur des investissements (OCIO) à impact mondial de la société. Cet investissement soutiendra également la croissance continue de Sonen de ses capacités de mesure d’impact et de reporting, y compris les outils de reporting complets de Sonen qui fournissent aux clients des rapports d’impact et financiers intégrés de pointe.

Conformément aux conditions de la transaction, Sonen conservera la gestion et les opérations quotidiennes de l’entreprise. Le processus d’investissement et de prise de décision de l’entreprise restera également inchangé.

Raul Pomares, associé fondateur de Sonen Capital, déclare : « Cet investissement stratégique nous permettra d’accroître davantage notre capacité à fournir des solutions aux clients, de la stratégie à la mise en œuvre, pour leurs objectifs d’impact spécifiques. » Il ajoute : « Compte tenu des engagements de pointe de Macquarie Asset Management et des objectifs de gestion de l’industrie, il existe un fort alignement des valeurs vers la mobilisation de capitaux pour un impact positif. »

« Les investisseurs continuent d’avoir des attentes croissantes à l’égard de leurs portefeuilles, notamment en matière de connaissance de l’impact de leurs investissements sur la société », déclare Graeme Conway, directeur commercial de Macquarie Asset Management. « Sonen propose depuis longtemps à ses clients des solutions mesurant leur impact financier et social. Nous sommes ravis de soutenir les efforts de Sonen dans ce domaine. »

Cet investissement confirme la volonté constante de Sonen de faire progresser sa vision stratégique : devenir le partenaire de confiance de choix pour les propriétaires d’actifs à la recherche de solutions d’investissement pour relever les défis mondiaux les plus urgents.

À propos de Sonen Capital

Sonen Capital est un gestionnaire d’investissement d’impact et une société de conseil de premier plan enregistrée auprès de la SEC. Fondée en 2011, Sonen fournit des solutions innovantes d’investissement à impact et de conseil aux familles, fondations, institutions et autres conseillers. Sonen estime qu’investir pour générer des rendements financiers et un impact social et environnemental durable sont des objectifs non seulement compatibles, mais qui se renforcent mutuellement.

Certifiée B Corp avec un score d’impact de 149,6 B, l’équipe de Sonen offre collectivement plus de 150 ans d’apprentissage et d’expérience en investissement durable. La société travaille avec ses clients pour développer et gérer des stratégies et des portefeuilles d’investissement à impact dans tous les domaines d’investissement et classes d’actifs.

À propos de Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management est un gestionnaire d’actifs mondial dont l’objectif est d’avoir un impact positif pour tous. Bénéficiant de la confiance d’institutions, de fonds de pension, de gouvernements et de particuliers pour la gestion d’environ 582 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale, nous offrons un accès à une expertise spécialisée en matière d’investissement à travers une gamme de capacités comprenant l’infrastructure, les investissements verts et les énergies renouvelables, l’immobilier, l’agriculture et les actifs naturels, le financement d’actifs, le crédit privé, les actions, les titres à revenu fixe et les solutions multi-actifs.

Macquarie Asset Management fait partie de Macquarie Group, un groupe financier diversifié qui propose à ses clients des solutions en matière de gestion d’actifs, de finance, de banque, de conseil, de risque et de capital dans les domaines de la dette, des actions et des matières premières. Fondé en 1969, Macquarie Group emploie plus de 20 500 personnes sur 34 marchés et est coté à l’Australian Securities Exchange.

Tous les chiffres sont arrêtés au 31 mars 2023. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Macquarie.com.

À l’exception de Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (« Macquarie Bank »), toute entité de Macquarie Group mentionnée dans le présent communiqué de presse n’est pas un établissement de dépôt autorisé aux fins de la loi bancaire de 1959 (Commonwealth d’Australie). Les obligations de ces autres entités de Macquarie Group ne représentent pas des dépôts ou d’autres engagements de Macquarie Bank. Macquarie Bank ne garantit pas les obligations de ces autres entités de Macquarie Group et ne donne pas d’assurance à cet égard. En outre, si le présent document concerne un investissement, (a) l’investisseur est soumis au risque d’investissement, y compris à d’éventuels retards de remboursement et à la perte des revenus et du capital investi et (b) ni Macquarie Bank ni aucune autre entité de Macquarie Group ne garantit un taux de rendement particulier ou la performance de l’investissement, ni ne garantit le remboursement du capital au titre de l’investissement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.