Akta anuncia que está alimentando os canais AVOD, SVOD, de transmissão ao vivo e Fast para o ViX, o serviço de streaming de língua espanhola da TelevisaUnivision

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--A TelevisaUnivision, a principal empresa de mídia em espanhol do mundo, anunciou que está utilizando a plataforma de vídeo Akta para o ViX, o maior serviço de streaming no idioma espanhol do mundo. A plataforma de vídeo em nuvem da Akta está alimentando os canais AVOD, SVOD, ao vivo e Fast para o VIX, que está preparado para redefinir a forma como o público de língua espanhola se envolve com o conteúdo digital.

O serviço ViX oferece mais de 75.000 horas de conteúdo sob demanda e mais de 100 canais de streaming, todos em espanhol. O aplicativo está disponível em dois níveis de acesso, um gratuito, com anúncios, e em um plano premium, com assinatura, nos Estados Unidos, México e na maior parte da América Latina de língua espanhola, em todas as principais plataformas móveis, dispositivos de TV conectados e via Web no site vix.com. A plataforma de vídeo em nuvem pronta para uso da Akta oferece conteúdo para todas as plataformas de dispositivos, gerencia o fluxo de trabalho de vídeos, desde a ingestão de conteúdo e programação de canais até a reprodução e monetização por meio da inserção dinâmica de anúncios.

“A Akta não é apenas uma solução completa para fluxos de trabalho de vídeo, transmissão ao vivo, programação de canais FAST e inserção dinâmica de anúncios, mas também tem a capacidade para escalabilidade de forma dinâmica e contínua”, disse Michael Cerda, diretor de produto do VIX. “O ViX está crescendo rápido e a Akta tem sido fundamental para o nosso trabalho até o momento, e a capacidade nativa da nuvem da plataforma para dimensionar automaticamente a infraestrutura de vídeo com DRM e inserção dinâmica de anúncios foi um critério definitivo para a seleção de seus serviços.”

"O ViX vai além do streaming. É a fonte mais inovadora para a cultura e entretenimento em língua espanhola. A Akta tem orgulho de ser o parceiro tecnológico que traz inovação técnica e ferramentas de vídeo em nuvem para a programação de fluxos de trabalho, streaming e inserção dinâmica de anúncios", disse Alper Turgut, presidente da Akta.

O sucesso do ViX marca um avanço significativo no mundo do entretenimento em língua espanhola ao proporcionar uma experiência de visualização envolvente e imersiva para públicos do mundo inteiro. Com sua rica biblioteca de conteúdo, recursos de streaming inovadores e uma interface amigável, o ViX cativa espectadores de língua espanhola em todas as plataformas.

Sobre o ViX

O ViX é o primeiro serviço de streaming em grande escala do mundo que atende exclusivamente ao público de língua espanhola. De propriedade da TelevisaUnivision, o ViX celebra culturas latinas e narradores do idioma espanhol com 75.000 horas sem precedentes de conteúdo gratuito e premium pago em todos os gêneros, incluindo filmes, séries de comédia, novelas, séries dramáticas e conteúdo infantil, assim como notícias e esportes ao vivo. Aproveitando mais de 300.000 horas da biblioteca de conteúdo da Televisa e um robusto catálogo de propriedade intelectual para criar uma oferta incomparável, o novo serviço global de streaming ilumina o entretenimento em espanhol, ultrapassando limites e despertando alegria com seu conteúdo incomparável. O ViX inclui um nível gratuito e um plano de assinatura premium. Ao dar aos assinantes acesso a vários conteúdos e uma oferta premium em espanhol nunca vista antes em um serviço de streaming, o plano premium oferece entretenimento sem anúncios, incluindo mais de 7.000 horas de esportes ao vivo, com mais de 70 séries e filmes originais ViX+ em seu primeiro ano.

Sobre a TelevisaUnivision

Como a principal empresa de conteúdo e mídia em espanhol no mundo, a TelevisaUnivision possui a maior biblioteca de conteúdo próprio e recursos de produção líderes do setor que alimentam suas ofertas de streaming, televisão digital e linear, assim como suas plataformas de rádio. O portfólio de mídia da empresa inclui as redes de transmissão de maior audiência Univision e UniMás nos Estados Unidos e Las Estrellas e Canal 5 no México. A TelevisaUnivision abriga 36 redes de TV a cabo em espanhol, incluindo a Galavisión e TUDN, o principal canal de esportes em espanhol nos Estados Unidos e no México. Com um dos portfólios mais atraentes do mundo de direitos de eventos esportivo em espanhol, a TelevisaUnivision consolidou sua posição como a Casa do Futebol. A TelevisaUnivision também possui e administra 59 estações de televisão nos Estados Unidos e quatro canais de transmissão no México com 222 estações de televisão afiliadas, o estúdio Videocine e o Uforia, o Lar da Música Latina, que abrange 40 estações de rádio próprias ou operadas nos Estados Unidos, uma série de eventos ao vivo e uma forte presença de áudio digital. A TelevisaUnivision abriga o serviço premium de streaming digital ViX, que hospeda mais de 50.000 horas de programação original de alta qualidade em espanhol de produtores renomados e grandes talentos​. Os ativos mais importantes da empresa incluem o Univision.com, Univision NOW, além de vários aplicativos digitais de primeira linha. Para mais informações, acesse televisaunivision.com

Sobre a Akta Tech:

A Akta é a plataforma de vídeo digital de ponta para alimentar as ofertas de TV Everywhere e OTT para emissoras e empresas de mídia para transmissão ao vivo e vídeo sob demanda. A tecnologia pronta para uso da Akta simplifica o vídeo desde a ingestão até a reprodução e monetização. A Akta foi aperfeiçoada para atuar em escala extrema; é a solução de streaming preferida para eventos de alto valor, como o Super Bowl e a Copa do Mundo. Além do SVOD (streaming baseado em assinatura), a inserção de anúncios no servidor da Akta garante a entrega da mais alta qualidade não apenas do conteúdo, mas também da publicidade direcionada em todos os dispositivos. A Akta é a principal escolha para ofertas do AVOD (streaming baseado em publicidade) e de canais FAST (streaming de TV gratuito com apoio de anúncios). Os clientes incluem a CBS Viacom, estações de TV Fox, Nexstar, DPG Media, Televisa Univision etc.

Nota aos editores: imagens e informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação.

