Samsung Engineering與Svante攜手簽署合作備忘錄，推動亞洲和中東地區碳捕集科技的發展

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Samsung Engineering和Svante Technologies Inc. (Svante)今天宣布，雙方已簽署一份合作備忘錄(MoU)，利用Svante以固體吸附劑為基礎的新型碳捕集過濾科技，在亞洲和中東地區合作確定、開發和交付商業碳捕集、利用和封存(CCUS)專案，重點關注水泥、鋼鐵、氫氣、化肥等難減排的重工業。兩家公司還將探索Svante燃燒後碳捕集裝置的設計迭代。該合作備忘錄於2023年10月4日在阿拉伯聯合大公國阿布達比舉行的ADIPEC 2023會議期間簽署。

Samsung Engineering是世界領先的工程設計、採購、施工(EPC)和專案管理公司之一，引領能源轉型是其宏偉目標。Samsung Engineering擁有豐富的經驗，曾執行過多個專案，加上Svante在碳捕集與消除方面的新穎科技，使此次合作成為尋求脫碳的重工業客戶的創新解決方案。

Samsung Engineering的一個重要目標是成為「超越EPC的綠色解決方案供應商」。該公司正在努力轉型，不僅扮演傳統EPC企業的角色，還要成為綠色解決方案供應商，採取有意義的行動來達成自身營運的低碳化。Samsung Engineering總裁兼執行長Hong Namkoong表示：「CCUS產業價值鏈的參與者現在應該重新思考如何以更快、更便宜、更高效的方式交付專案。在使用同一EPC承包商的同時並行展開多個專案，將大大提高專案績效。」

Svante開發了一種獨特的、對環境負責的碳捕集與消除科技。該科技採用所謂的「結構化吸附床」，即「過濾器」。該公司的過濾器表面塗有奈米工程固體吸附材料，可用於捕獲工業排放的二氧化碳。這些排放來自於難以脫碳的且被嚴重依賴的大宗商品生產，包括水泥、鋼鐵、化肥、氫氣等。該公司的過濾科技還可用於直接空氣捕集(DAC)，即直接從環境空氣中捕獲並移除已排放到大氣中的二氧化碳。

Svante總裁兼執行長Claude Letourneau表示：「我們很高興Samsung與我們的其他策略價值鏈合作夥伴和投資人一起，成為Svante的策略商業合作夥伴和投資人。Samsung Engineering在能源和工業領域擁有50多年的執行經驗，這對我們繼續快速擴大營運規模和過濾製造能力將非常寶貴。」

兩家公司將攜手合作，在亞洲和中東市場確定、開發和交付商業規模的碳捕集專案，確保這些地區的重工業有更可行的途徑來達成減排目標。此外，雙方預期還將能夠為客戶提供碳捕集工廠的綜合專案交付模式，從而有效地推動工業專案管理和績效最佳化。

關於Samsung Engineering：

在Samsung Engineering，我們旨在依託全世界最佳的科技能力來創造價值，為客戶、社會和人類做出貢獻。作為世界首屈一指的工程總承包和專案管理公司之一，Samsung Engineering為煉油、天然氣加工、石油化工、基礎設施和環境領域以及生物產業等多個產業的客戶提供服務。該公司提供從專業可行性研究到設計、採購、施工、調試、維護和營運的整個專案週期的專業服務。Samsung Engineering已在全球完成了1000多個專案。

為了迎接以環境、社會和治理(ESG)為基礎的未來生態友好型業務，我們將價值鏈擴大到水處理設施和焚化爐等綠色基礎設施的營運業務，以及能源最佳化和碳中和的綠色解決方案業務。為了主動因應全球能源產業的變化，率先解決全球變暖問題，我們將以我們的科技和專長為基礎，提供最佳解決方案。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.samsungengineering.com

關於Svante：

Svante總部位於加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華，是一家以目標為導向的領先碳捕集與消除解決方案供應商。公司生產奈米工程過濾器和模組化旋轉接觸器，以對環境負責的方式捕集和去除工業排放和空氣中的二氧化碳。 Svante入選了2023年全球100大清潔科技公司、XPRIZE Foundation的XB100——世界100大深度科技公司，並在Corporate Knights的加拿大未來50家成長最快的永續發展公司中名列私人公司第二位。如欲瞭解有關Svante的更多資訊，請造訪www.svanteinc.com ，並在LinkedIn或Twitter @svantesolutions上關注Svante。

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