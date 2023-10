Salute consolide sa présence en Europe avec l’acquisition d’OBMG Ltd

FRANKLIN, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Salute Mission Critical, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de centres de données, a le plaisir d’annoncer l’acquisition d’OBMG Ltd, une société européenne de mise en service et d’AQ/CQ spécialisée dans les centres de données critiques.

Cette acquisition stratégique élargit les capacités internationales de Salute en matière de mise en service et d’AQ/CQ pour soutenir les plans de croissance continue de ses clients mondiaux. Basée à Athlone, en Irlande, OBMG Ltd s’est forgée une solide réputation dans le domaine des services de mise en service, ce qui en fait un partenaire idéal pour s’intégrer à l’offre de services européenne de Salute et l’enrichir.

Cette nouvelle intervient après l’acquisition par Salute, en novembre 2022, d’AMS Helix, un fournisseur de solutions d’infrastructure numérique basé au Royaume-Uni, qui propose des services de gestion de projet et de durabilité dans toute la zone EMEA, et représente une nouvelle étape importante dans l’engagement de Salute à fournir des services de premier plan dans la zone EMEA. En décembre 2022, Salute s’est également porté acquéreur d’Iconicx, un fournisseur de premier plan dans le domaine de la mise en service et de l’AQ/CQ aux États-Unis, qui entretient des relations étroites avec les clients des centres de données à grande échelle et de colocation.

Erich Sanchack, président-directeur général de Salute Mission Critical, indique : « Nous sommes très heureux d’accueillir OBMG Ltd dans la famille Salute. Cette acquisition témoigne de notre engagement à fournir des services d’assistance de premier plan aux installations du monde entier. L’expertise approfondie d’OBMG en matière de mise en service et d’AQ/CQ complète nos offres existantes, ce qui nous permet de fournir des solutions encore plus exhaustives à nos clients en Europe. »

Gareth McGowan, Co-fondateur et Directeur d’OBMG Ltd, indique : « Rejoindre Salute Mission Critical est une opportunité passionnante pour OBMG Ltd. À nous deux, nous serons en mesure de fournir une plus large gamme de services à nos clients et d’élever encore le niveau des services de mise en service et d’AQ/CQ dans l’industrie. »

À propos de Salute Mission Critical

Salute Mission Critical est le plus grand fournisseur mondial de services de data center à cycle de vie complet qui offre des services de gestion d’installations critiques aux leaders de l’hyperscale, de la colocation et de la périphérie. Des clients du monde entier font confiance à Salute pour exploiter durablement des centres de données avec une précision militaire.

À propos d’OBMG Ltd

OBMG Ltd est un important fournisseur d’agents de mise en service, de gestionnaires de mise en service et de services de contrôle de la qualité pour les missions critiques. Forte d’une vaste expérience dans le domaine des installations critiques, OBMG Ltd se consacre à la réussite de la mise en service et du contrôle de la qualité de ces installations vitales, depuis la conception jusqu’à la remise au client. Pour plus d’informations, visitez le site https://www.obmg.ie/.

