Deutsche Telekom et Mavenir dévoilent des avancées dans les opportunités de services de découpage de réseau autonome 5G

BONN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau qui construit le futur des réseaux avec des solutions de cloud fonctionnant sur n’importe quel cloud, et Deutsche Telekom annoncent aujourd’hui des avancées significatives dans deux projets, tous deux axés sur le développement des opportunités de monétisation permises par les technologies de découpage de réseau autonome 5G et fonctionnant avec le Converged Packet Core de Mavenir basé sur le cloud.

Service de production en direct 5G, avec RTL Deutschland, pour la diffusion stable d’événements en direct en utilisant les technologies de 5G autonome et de découpage réseau. Ce nouveau service, désormais disponible commercialement auprès de Deutsche Telekom, permet aux sociétés de production vidéo ou médiatique professionnelles de transmettre des flux vidéo HD en direct de manière fiable sur le réseau 5G, même sans équipement spécial (par ex. un fourgon satellite). Pour davantage accroître la portée du service, ce cas d’utilisation peut également être étendu au journalisme mobile, où les consommateurs ordinaires peuvent transmettre des productions vidéo spontanées à l’aide de leurs propres smartphones.

Démonstration d’un concept d’orchestration multi-domaine avec des API ouvertes pour les services de découpage dynamique du réseau 5G à la demande. Le PoC collaboratif illustre la facilité avec laquelle les entreprises peuvent soumettre une demande de service via l’interface client de Deutsche Telekom, initiant la mise en place d’une tranche de réseau 5G protégée et personnalisée qui assure une qualité de service (QoS) supérieure adaptée aux besoins de connectivité spécifiques d’un client. Le parcours complet du client, de la commande à la mise en œuvre de cette commande en détails précis de déploiement et de configuration des fonctions du réseau, aboutit à l’activation d’une tranche de réseau dédiée de bout en bout avec un accord de niveau de service (SLA) personnalisé.

Ashok Khuntia, président des réseaux centraux chez Mavenir, déclare : « Mavenir s’engage à soutenir les objectifs commerciaux de 5G autonome de Deutsche Telekom en permettant un découpage dynamique du réseau. Le 5G Core de Mavenir, basé sur le cloud, expose des API ouvertes permettant aux entreprises clientes de Deutsche Telekom de demander de manière transparente le déploiement et la configuration de fonctions réseau dédiées au 5G Core pour les utilisateurs et le plan de commande, ainsi que de fournir les profils d’abonnés correspondants par le biais d’une couche d’orchestration. »

Torsten Griesche, vice-président Tribe Head Data (réseau de données central) chez Deutsche Telekom : « Nos entreprises clientes exigent des services de connectivité sur mesure et flexibles. Nous sommes fiers que notre travail révolutionnaire sur le découpage 5G SA puisse maintenant être découvert par nos clients avec le lancement du service de production vidéo en direct 5G. Ce n’est que le début du parcours de services 5G qui s’appuieront sur le découpage et l’automatisation. »

Notes de l’éditeur : comment ça marche

La solution de découpage de réseau présentée par Deutsche Telekom pour le PoC d’orchestration multi-domaine permet aux entreprises de réserver une tranche de réseau pour la production vidéo ou tout autre cas d’utilisation, en fonction de la disponibilité de la tranche sur leur site. L’ensemble du cycle de vie des tranches de réseau est automatisé, de la commande à l’instanciation, en passant par la configuration et la gestion.

Le système de prise en charge commerciale (BSS) prend la commande du client et invoque le gestionnaire/orchestrateur de tranches. Le Mavenir Digital Cloud Automation (MDCA), qui sert de fonction de gestion de la fonction réseau (NFMF), expose l’API REST à l’orchestrateur de tranches pour recevoir les demandes de création et de configuration de tranches. Mavenir a rendu publique la spécification de l’API afin de permettre une intégration transparente avec des orchestrateurs tiers. Le MDCA, qui est la structure CICD de Mavenir, utilise des pratiques GitOps pour automatiser la création et la configuration de la tranche. Dans le cadre de cette procédure, la fonction réseau (NF) requise pour la tranche est instanciée, et les NF spécifiques à la tranche et autres NF dépendantes sont configurées. Une fois la tranche activée, les indicateurs de performance clés spécifiques à la tranche sont envoyés à la couche du système d’aide à l’exploitation (OSS). Cela permet de surveiller les performances de la tranche de réseau, et toute action de retour d’information pour l’assurance de la tranche suit le même chemin que la création, c’est-à-dire via MDCA.

Le service de production vidéo en direct 5G et le PoC d’orchestration multi-domaine ont été mis en œuvre en utilisant les composants Converged Packet Core de Mavenir, basés sur le cloud, et le MDCA servant de NFMF. La solution de découpage de réseau de bout en bout de Mavenir, comprenant RAN, Core, Mavenir Digital Enablement (MDE servant de BSS) et la suite d’automatisation basée sur MDCA, fournit le même parcours client et la même gestion du cycle de vie des tranches que la solution de Deutsche Telekom. MDE expose des API ouvertes basées sur TMF, ce qui facilite l’intégration avec des interfaces de gestion tierces.

Cette solution offre plusieurs avantages aux FSC, aux consommateurs et aux entreprises, notamment :

Agilité et flexibilité accrues : les entreprises peuvent rapidement et facilement déployer et gérer des tranches de réseau pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Efficacité accrue et réduction des coûts : les entreprises peuvent optimiser leurs ressources réseau en utilisant des tranches de réseau pour des applications ou des cas d’utilisation spécifiques.

Amélioration de la sécurité et de l’isolation : les tranches de réseau peuvent être isolées les unes des autres pour améliorer la sécurité et les performances.

Nouvelles opportunités de revenus : les entreprises peuvent offrir des services nouveaux et innovants à leurs clients en utilisant le découpage de réseau.

