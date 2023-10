Canva célèbre son 10e anniversaire en lançant la toute première suite de design tout-en-un à base d’IA pour tous et pour toutes les entreprises

Magic Switch: An industry-first offering that instantly converts designs into a range of formats with one click. Turn a presentation into an executive summary or create a blog post from a whiteboard of ideas, plus, translate it into various languages in the process.

Canva AI tools including Magic Edit have been used over 3 billion times. (Graphic: Business Wire)

Magic Design: Turn a prompt or your own media into captivating and fully designed videos, presentations and more. Speed up the creation process by simply entering your idea, selecting color schemes and watching complete designs come to life ready to be shared or further customized to your liking. (Graphic: Business Wire)

Amidst explosion of AI design tools, Magic Studio introduces 10 new interoperable products in one easy to use offering that democratizes visual communication for the 99% of the world without pro design skills. (Graphic: Business Wire)

Canva, the world’s only all-in-one visual communication platform, celebrates 10 years of innovation with the launch of Canva’s Magic Studio. (Graphic: Business Wire)

Reinforcing Canva’s mission to democratize design, Magic Studio is the world’s most comprehensive AI-design platform empowering individuals, teams and organizations to boost their creativity, supercharge their productivity and scale their brands.

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, la seule plateforme de communication visuelle tout-en-un au monde, fête 10 ans d’innovation en lançant le Magic Studio de Canva pour renforcer sa mission : démocratiser le design. Magic Studio, la plateforme de design basée sur l’IA la plus complète au monde, permet aux personnes, aux équipes et aux entreprises de stimuler leur créativité, d’augmenter leur productivité et de faire évoluer leurs marques.

« Il y a dix ans, Canva avait pour objectif de donner à tout le monde les moyens de se lancer dans le design en simplifiant un écosystème de la création complexe et fragmenté. À l’heure où nous abordons notre deuxième décennie d’existence, nous sommes très heureux de faire une grande avancée en lançant Magic Studio, la première suite tout-en-un d’outils de design à base d’IA créée pour dynamiser la façon dont les équipes créent du contenu visuel et le mettent à l’échelle, a déclaré Melanie Perkins, co-fondatrice et PDG de Canva. Axé sur la simplification de choses complexes, Magic Studio a été conçu pour les 99% d’utilisateurs du monde sans formation en design sophistiqué. Avec Magic Studio, Canva ouvre une nouvelle page passionnante de son histoire, au moment où nous redoublons d’efforts pour offrir à plus de 150 millions de particuliers et à des milliers d’entreprises les moyens de libérer leur créativité et d’atteindre leurs objectifs. »

Magic Studio est la dernière d’une série d’étapes majeures franchies au cours des 12 derniers mois en matière de produits, notamment avec le lancement en septembre 2022 de Canva Visual Suite pour les entreprises et le déploiement de nouveaux outils d’IA et de marketing lors de l’événement Canva Create en mars dernier. Stimulés par la prolifération de la communication visuelle dans leur profession, plus de 65 millions de nouveaux utilisateurs ont commencé à utiliser Canva l’année dernière – une étape qui avait initialement pris huit ans à l’entreprise. Canva compte actuellement 16 millions d’abonnés payants et plus de 150 millions d’utilisateurs dans le monde. Les premiers produits de design basés sur l’IA de Canva ont été utilisés plus de 3 milliards de fois.

Magic Studio – La plateforme de design basée sur l’IA qui ne nécessite pas de compétences

Les progrès rapides de l’intelligence artificielle offrent aux personnes et aux entreprises la possibilité extraordinaire de réaliser leur potentiel créatif inné. Cependant, malgré l’avalanche de nouveaux outils, le design basé sur l’IA reste destiné aux professionnels et il est disponible sur un marché très complexe et très fragmenté, ce qui limite l’incroyable potentiel de cette technologie pour les 99% de travailleurs qui ont besoin plus que jamais de créer du contenu sans posséder de compétences avancées en matière de design.

Unique en son genre, Magic Studio est une suite d’outils à base d’IA construite sur des modèles exclusifs en partenariat avec des leaders du secteur et grâce à son écosystème d’applications en croissance rapide. Première et unique offre de design à base d’IA véritablement tout-en-un et interopérable disponible sur le marché, Magic Studio insuffle le meilleur de l’IA dans chaque partie de Canva. Lorsque le temps presse et que la productivité ne peut être compromise, Magic Studio génère un contenu convaincant, accélère la création des premières ébauches, automatise les tâches banales, conçoit comme un expert et accélère considérablement le processus de création, entre autres avantages.

Dès aujourd’hui, Magic Studio offre les fonctionnalités suivantes :

Magic Switch : Première offre du secteur à convertir instantanément les designs dans toute une gamme de formats, en un seul clic. Transformez une présentation en résumé ou créez un article de blog à partir d’un tableau blanc d’idées et traduisez-le en différentes langues au cours du processus.

Première offre du secteur à convertir instantanément les designs dans toute une gamme de formats, en un seul clic. Transformez une présentation en résumé ou créez un article de blog à partir d’un tableau blanc d’idées et traduisez-le en différentes langues au cours du processus. Magic Media (fonction de conversion de texte en image et de texte en vidéo) : Transformez un texte en photos attrayantes et, avec la dernière mise à jour, explorez un large éventail de nouvelles options de style pour toutes sortes de résultats. Ou créez des vidéos convaincantes à partir d’une image ou d’un texte à l’aide de Gen-2, l’outil de génération de vidéos à base d’IA de Runway.

Transformez un texte en photos attrayantes et, avec la dernière mise à jour, explorez un large éventail de nouvelles options de style pour toutes sortes de résultats. Ou créez des vidéos convaincantes à partir d’une image ou d’un texte à l’aide de Gen-2, l’outil de génération de vidéos à base d’IA de Runway. Magic Design : Transformez une invite ou votre propre média en vidéos, en présentations ou autres, captivantes et entièrement élaborées. Accélérez le processus de création simplement en saisissant votre idée, en sélectionnant des combinaisons de couleurs, et regardez des conceptions complètes prendre vie, prêtes à être partagées ou personnalisées à votre guise.

Transformez une invite ou votre propre média en vidéos, en présentations ou autres, captivantes et entièrement élaborées. Accélérez le processus de création simplement en saisissant votre idée, en sélectionnant des combinaisons de couleurs, et regardez des conceptions complètes prendre vie, prêtes à être partagées ou personnalisées à votre guise. Brand Voice : L’assistant de rédaction Magic Write de Canva a été enrichi et inclut maintenant le ton de la marque. Il est plus facile que jamais de rédiger n’importe quel projet ou document avec le ton de votre marque. Il vous suffit d’ajouter des instructions à votre Brand Kit pour générer à chaque fois du contenu personnalisé.

L’assistant de rédaction Magic Write de Canva a été enrichi et inclut maintenant le ton de la marque. Il est plus facile que jamais de rédiger n’importe quel projet ou document avec le ton de votre marque. Il vous suffit d’ajouter des instructions à votre Brand Kit pour générer à chaque fois du contenu personnalisé. Magic Morph : Faites de votre projet ordinaire un design extraordinaire en transformant instantanément les mots et les formes en de nouvelles couleurs, textures, motifs et styles grâce à une simple invite.

Faites de votre projet ordinaire un design extraordinaire en transformant instantanément les mots et les formes en de nouvelles couleurs, textures, motifs et styles grâce à une simple invite. Magic Grab : Une toute nouvelle façon de réimaginer vos images. Magic Grab peut sélectionner et isoler n’importe quel élément de votre photo pour que vous puissiez le modifier, le repositionner ou le redimensionner.

Une toute nouvelle façon de réimaginer vos images. Magic Grab peut sélectionner et isoler n’importe quel élément de votre photo pour que vous puissiez le modifier, le repositionner ou le redimensionner. Magic Expand : Des photos parfaites après avoir été prises. Magic Expand peut enregistrer des images agrandies ou transformer une prise de vue verticale en une photo horizontale en récupérant tout ce qui se trouve en dehors du cadre.

Des photos parfaites après avoir été prises. Magic Expand peut enregistrer des images agrandies ou transformer une prise de vue verticale en une photo horizontale en récupérant tout ce qui se trouve en dehors du cadre. Apps Marketplace de Canva : L’Apps Marketplace de Canva rassemble les meilleurs outils de design et de productivité basés sur l’IA du marché en un seul endroit ; des applications d’IA de pointe y ont été récemment ajoutées, notamment Dall-E, Imagen by Google Cloud, MurfAI, Soundraw, etc.

Canva Shield – Un bouclier anti-soucis à la pointe du secteur

En plus de Magic Studio, Canva a également annoncé le lancement de Canva Shield, un ensemble de contrôles robustes de la fiabilité, de la sécurité et de la confidentialité, à la pointe du secteur et de niveau professionnel, qui permet aux équipes et aux entreprises de créer du contenu en toute tranquillité d’esprit. Les gestionnaires d’équipe ont un contrôle total sur la façon dont les produits Magic Studio sont activés et utilisés sur le lieu de travail et peuvent à tout moment activer ou désactiver ces fonctionnalités en fonction des rôles des employés.

Canva Shield est le dernier né des investissements importants et permanents de la Société dans la confiance et la sécurité. Canva Shield intègre un puissant système de modération automatisée du contenu, un filtrage rapide, des fonctionnalités de reporting, ainsi qu’un modèle de débiaisement, le premier du secteur, le tout garantissant que les produits Magic Studio génèrent des résultats sûrs et inclusifs. Pour les entreprises clientes, Canva Shield inclut également une procédure d’indemnisation qui augmente encore la tranquillité d’esprit des entreprises qui créent du contenu en utilisant l’IA.

Un programme phare de rémunération pour les créateurs

En reconnaissance de l’importance des créateurs et des designers, Canva a également annoncé la création d’une enveloppe de 200 millions USD en redevances de contenu et d’IA à verser à la communauté des créateurs de la Société au cours des trois prochaines années. Ce « Creator Compensation Program » paiera les créateurs Canva qui consentiront à ce que leur contenu soit utilisé pour former les modèles d’IA exclusifs de la Société.

Pour souligner son engagement en faveur de la transparence, Canva offrira aux créateurs le choix de refuser que leurs données soient utilisées à des fins de formation. Ceux qui choisiront de former des modèles d’IA sur la base de leur contenu recevront un paiement initial, puis un paiement mensuel pour une utilisation continue.

« L’avenir du design dépend de la créativité humaine ; mais il sera également stimulé par des niveaux d’innovation sans précédent en matière d’IA, a déclaré Danny Wu, responsable de l’IA chez Canva. Les créateurs sont au cœur de notre communauté ; c’est pourquoi il nous incombe de garantir que nous leur proposons des outils basés sur l’IA pleinement transparents et qui respectent strictement des pratiques éthiques et équitables à chaque étape du processus. »

Stimuler la communication visuelle dans l’entreprise

À l’heure où Canva aborde sa deuxième décennie d’existence, la Société continue à se concentrer sur la démocratisation du design sur le lieu de travail. Un an après le lancement de la Visual Suite de Canva, qui introduisait des documents collaboratifs, des sites Web, des présentations, des tableaux blancs, la visualisation de données et de nombreux autres outils, Canva connaît une croissance et un succès sans précédent sur le lieu de travail. En un an, la Société a acquis plus de 65 millions de nouveaux utilisateurs actifs mensuels et quasiment doublé le nombre de ses abonnés payants, qui atteint plus de 16 millions.

Les professionnels sont de plus en plus invités à communiquer visuellement au travail. Plus d’un million de personnes indiquent désormais Canva comme compétence essentielle sur leur profil LinkedIn, soit une augmentation de 72% d’une année sur l’autre à mesure que la communication visuelle devient la norme. Cela explique l’influence croissante de Canva dans de grandes entreprises comme FedEx, Starbucks, Colgate-Palmolive, Zoom, Reddit et d’autres, qui comptent sur Canva comme outil de communication visuelle privilégié.

Désormais dotée d’outils de conception davantage basés sur l’IA, la plateforme tout-en-un de Canva ouvre de tous nouveaux horizons de créativité tout en permettant aux personnes, aux équipes et aux entreprises de créer une communication visuelle à une échelle jamais vue auparavant. Pour plus d’informations sur toutes les fonctionnalités incluses dans Magic Studio de Canva, visitez la Newsroom de Canva ici.

À propos de Canva

Lancée en 2013, Canva est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et propose une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par des documents, des sites Internet, des infographies pour les réseaux sociaux, des affiches et des vêtements, ainsi qu’une immense bibliothèque de polices, de photos, d’illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n’importe qui peut sélectionner une idée et en faire quelque chose de beau.

