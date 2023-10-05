Sonen Capital宣布獲得Macquarie Asset Management的少數股權策略投資

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 享有盛譽的先鋒影響力投資公司Sonen Capital今天宣布，Macquarie Asset Management已對該公司進行了少數股權投資。Sonen Capital為家庭、基金會、機構和顧問提供影響力投資和顧問服務。他們致力於將社會和環境影響融入投資過程，以達成客戶的財務和影響力目標。

Macquarie Asset Management的投資將支持Sonen的策略舉措，帶來額外的資產負債表資本，以支持該公司的全球影響力外包投資長(OCIO)服務的持續成長。這筆投資將進一步支持Sonen繼續強化其影響力衡量和報告的能力，包括為客戶提供業界領先的綜合影響力和財務報告的Sonen綜合報告工具。

根據交易條款，Sonen將保留公司的日常管理和營運。該公司的投資和決策過程也將保持不變。

Sonen Capital的創始合夥人Raul Pomares表示：「這項策略投資將使我們能夠進一步擴大能力，為客戶提供從策略到實施的解決方案，以達成其特定的影響力目標。」他補充道：「鑑於Macquarie Asset Management業界領先的承諾和管理目標，我們在調動資本產生正向影響方面具有很強的價值觀一致性。」

Macquarie Asset Management商務長Graeme Conway表示：「投資人對其投資組合的期望不斷提高，包括希望瞭解其投資如何影響社會。Sonen在為客戶提供衡量財務和社會影響力的解決方案方面有著悠久的歷史。我們很高興能支持Sonen在這一領域的實地建設工作。」

這項投資證明了Sonen持續致力於推進其策略願景，即成為資產所有者尋求投資解決方案以因應全球最緊迫挑戰的首選可信賴合作夥伴。

關於Sonen Capital

Sonen Capital是一家在美國證券交易委員會(SEC)註冊的領先影響力投資管理和顧問公司。Sonen成立於2011年，為家庭、基金會、機構和其他顧問提供創新的影響力投資和顧問解決方案。Sonen相信，透過投資產生財務回報和持久的社會及環境影響是一致且相輔相成的目標。

Sonen是獲得B型企業認證、B影響力評分為149.6的公司，其團隊累計擁有超過150年的永續投資學習經歷和經驗。公司與客戶合作，在所有投資領域和資產類別中開發和管理影響力投資策略和投資組合。

關於Macquarie Asset Management

Macquarie Asset Management是一家跨國資產管理公司，其目標是為每個人帶來積極的影響。我們在基礎設施、綠色投資與再生能源、房地產、農業與自然資產、資產融資、私人信貸、股票、固定收益和多元資產解決方案等領域提供專業投資知識，深受機構、養老基金、政府和個人的信賴，在全球管理約5820億美元的資產。

Macquarie Asset Management隸屬於Macquarie Group。後者是一家多元化的金融集團，為客戶提供資產管理、金融、銀行、顧問以及風險和資本解決方案，業務涵蓋債務、股權和大宗商品。Macquarie Group成立於1969年，在34個市場擁有超過2.05萬名員工，並在澳洲證券交易所上市。

所有資料截至2023年3月31日。如欲瞭解更多資訊，請造訪Macquarie.com。

除了Macquarie Bank Limited（澳洲商務號碼：46 008 583 542，簡稱「Macquarie Bank」）之外，本新聞稿中提及的任何Macquarie Group實體均非《1959年銀行法》（澳洲聯邦）規定的授權存款機構。這些其他Macquarie Group實體的義務不代表Macquarie Bank的存款或其他債務。Macquarie Bank不為這些其他Macquarie Group實體的債務提供擔保或其他保證。此外，如果本文件與投資有關，則(a)投資人須承受投資風險，包括可能出現的還款延遲以及收入和投資本金的損失；(b) Macquarie Bank或任何其他Macquarie Group實體均不保證投資的任何特定回報率或表現，也不保證償還投資本金。

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