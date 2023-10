Canva feiert sein 10-jähriges Bestehen mit der Einführung des weltweit ersten All-in-One-KI-Designangebots für jeden und jedes Unternehmen

Magic Switch: An industry-first offering that instantly converts designs into a range of formats with one click. Turn a presentation into an executive summary or create a blog post from a whiteboard of ideas, plus, translate it into various languages in the process.

Canva AI tools including Magic Edit have been used over 3 billion times. (Graphic: Business Wire)

Magic Design: Turn a prompt or your own media into captivating and fully designed videos, presentations and more. Speed up the creation process by simply entering your idea, selecting color schemes and watching complete designs come to life ready to be shared or further customized to your liking. (Graphic: Business Wire)

Amidst explosion of AI design tools, Magic Studio introduces 10 new interoperable products in one easy to use offering that democratizes visual communication for the 99% of the world without pro design skills. (Graphic: Business Wire)

Canva, the world’s only all-in-one visual communication platform, celebrates 10 years of innovation with the launch of Canva’s Magic Studio. (Graphic: Business Wire)

Reinforcing Canva’s mission to democratize design, Magic Studio is the world’s most comprehensive AI-design platform empowering individuals, teams and organizations to boost their creativity, supercharge their productivity and scale their brands.

Reinforcing Canva’s mission to democratize design, Magic Studio is the world’s most comprehensive AI-design platform empowering individuals, teams and organizations to boost their creativity, supercharge their productivity and scale their brands.

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, die einzige All-in-One-Plattform für visuelle Kommunikation der Welt, feiert mit der Einführung von Canvas Magic Studio 10 Jahre Innovation. Magic Studio ist die weltweit umfassendste KI-Designplattform, die Einzelpersonen, Teams und Unternehmen hilft, ihre Kreativität zu entfalten, ihre Produktivität zu steigern und ihre Marken zu skalieren und unterstützt damit die Mission von Canva, Design zu demokratisieren.

„Vor einem Jahrzehnt begann Canva damit, die Welt in die Lage zu versetzen, Designs zu entwerfen, indem es das komplexe und fragmentierte Design-Ökosystem vereinfachte. Nun, da wir das nächste Jahrzehnt unserer Reise antreten, freuen wir uns unglaublich, mit der Einführung von Magic Studio einen gewaltigen Sprung nach vorne zu machen, der ersten All-in-One-Suite von Design-KI-Tools, die entwickelt wurde, um die Art und Weise zu optimieren, wie Teams visuelle Inhalte erstellen und skalieren“, so Melanie Perkins, Mitgründerin und CEO von Canva. „Der Fokus von Magic Studio liegt darauf, komplexe Dinge zu vereinfachen. Magic Studio wurde für die 99 % der Menschen auf der Welt entwickelt, die keine umfassende Designausbildung haben. Mit dem Launch schlagen wir ein neues, aufregendes Kapitel auf, in dem wir über 150 Millionen Menschen und Tausende von Unternehmen dabei unterstützen werden, ihre Kreativität zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen.“

Magic Studio markiert den jüngsten in einer Reihe von wichtigen Produktmeilensteinen der letzten 12 Monate, darunter die Einführung der auf Unternehmen ausgerichteten Visual Suite von Canva im September 2022 und die Einführung neuer KI- und Marketing-Tools bei Create im März dieses Jahres. Durch die zunehmende Verbreitung der visuellen Kommunikation am Arbeitsplatz haben im letzten Jahr über 65 Millionen neue Nutzer mit der Nutzung von Canva begonnen – ein Meilenstein, den das Unternehmen erst nach acht Jahren erreicht hatte. Derzeit hat Canva 16 Millionen zahlende Abonnenten und über 150 Millionen Nutzer weltweit. Die ersten KI-gestützten Designprodukte des Unternehmens wurden bereits mehr als 3 Milliarden Mal genutzt.

Magic Studio – Die KI-Design-Plattform für die anderen 99 %

Der enorme Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz bietet Einzelpersonen und Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, ihr ureigenes kreatives Potenzial zu nutzen. Trotz einer Flut neuer Tools ist KI-gestütztes Design immer noch vornehmlich auf Design-Profis zugeschnitten und agiert in einem hochkomplexen und fragmentierten Markt, was das unglaubliche Potenzial dieser Technologie für die 99 % der Arbeitnehmer einschränkt, die ohne fortgeschrittene Designkenntnisse mehr Inhalte denn je erstellen müssen.

Magic Studio ist eine einzigartige Suite an KI-Tools, die auf proprietären Modellen und in Zusammenarbeit mit Branchengrößen sowie durch das schnell wachsende App-Ökosystem entwickelt wurde. Magic Studio vereint das Beste der KI in jedem einzelnen Bereich von Canva und ist das erste und einzige wirklich interoperable All-in-One-Designangebot auf dem Markt. Wenn die Zeit knapp ist und in Sachen Produktivität keine Kompromisse gemacht werden können, kann Magic Studio überzeugende Inhalte generieren, schnell erste Entwürfe liefern, alltägliche Aufgaben automatisieren, auf Expertenniveau designen, den Erstellungsprozess massiv beschleunigen und vieles mehr.

Ab heute bietet Magic Studio unter anderem die folgenden Möglichkeiten:

Magic Switch: Ein in der Branche einzigartiges Angebot, das Designs mit nur einem Klick in eine Reihe von Formaten umwandelt. Sie können eine Präsentation in eine Zusammenfassung umwandeln oder aus einem Whiteboard mit Ideen einen Blogbeitrag erstellen und ihn dabei in verschiedene Sprachen übersetzen.

Ein in der Branche einzigartiges Angebot, das Designs mit nur einem Klick in eine Reihe von Formaten umwandelt. Sie können eine Präsentation in eine Zusammenfassung umwandeln oder aus einem Whiteboard mit Ideen einen Blogbeitrag erstellen und ihn dabei in verschiedene Sprachen übersetzen. Magic Media (Text-zu-Bild- und Text-zu-Video-Funktion): Verwandeln Sie Text in faszinierende Fotos und erkunden Sie mit dem neuesten Update eine Vielzahl von neuen Stiloptionen für jedes Ergebnis. Oder erstellen Sie eindrucksvolle Videos aus einem Bild oder Text mit Gen-2, einem KI-Modell zur Videogenerierung von Runway.

Verwandeln Sie Text in faszinierende Fotos und erkunden Sie mit dem neuesten Update eine Vielzahl von neuen Stiloptionen für jedes Ergebnis. Oder erstellen Sie eindrucksvolle Videos aus einem Bild oder Text mit Gen-2, einem KI-Modell zur Videogenerierung von Runway. Magic Design: Verwandeln Sie eine Vorlage oder Ihre eigenen Medien in faszinierende und komplett designte Videos, Präsentationen und mehr. Beschleunigen Sie den Gestaltungsprozess, indem Sie einfach Ihre Idee eingeben, ein Farbschema auswählen und zusehen, wie komplette Designs zum Leben erweckt werden, die Sie anschließend mit anderen teilen oder nach Ihren Wünschen weiter anpassen können.

Verwandeln Sie eine Vorlage oder Ihre eigenen Medien in faszinierende und komplett designte Videos, Präsentationen und mehr. Beschleunigen Sie den Gestaltungsprozess, indem Sie einfach Ihre Idee eingeben, ein Farbschema auswählen und zusehen, wie komplette Designs zum Leben erweckt werden, die Sie anschließend mit anderen teilen oder nach Ihren Wünschen weiter anpassen können. Brand Voice: Magic Write, der Texterstellungsassistent von Canva, wurde um eine neue Markenstimme erweitert. Es ist jetzt einfacher denn je, jedes Design oder Dokument in der Tonalität Ihrer Marke zu verfassen. Ergänzen Sie einfach die Richtlinien in Ihrem Brand Kit, um jedes Mal markentreue Inhalte zu kreieren.

Magic Write, der Texterstellungsassistent von Canva, wurde um eine neue Markenstimme erweitert. Es ist jetzt einfacher denn je, jedes Design oder Dokument in der Tonalität Ihrer Marke zu verfassen. Ergänzen Sie einfach die Richtlinien in Ihrem Brand Kit, um jedes Mal markentreue Inhalte zu kreieren. Magic Morph: Verwandeln Sie Ihr gewöhnliches Design in etwas Außergewöhnliches, indem Sie Wörter und Formen mit einem einfachen Befehl in neue Farben, Texturen, Muster und Stile verwandeln.

Verwandeln Sie Ihr gewöhnliches Design in etwas Außergewöhnliches, indem Sie Wörter und Formen mit einem einfachen Befehl in neue Farben, Texturen, Muster und Stile verwandeln. Magic Grab: Eine vollkommen neue Art, Ihre Bilder umzugestalten. Magic Grab kann jedes beliebige Motiv in Ihrem Foto auswählen und isolieren, damit Sie es bearbeiten, neu positionieren oder die Größe ändern können.

Eine vollkommen neue Art, Ihre Bilder umzugestalten. Magic Grab kann jedes beliebige Motiv in Ihrem Foto auswählen und isolieren, damit Sie es bearbeiten, neu positionieren oder die Größe ändern können. Magic Expand: Perfekte Fotos, nachdem sie geschossen wurden. Magic Expand kann herangezoomte Bilder speichern oder eine vertikale Aufnahme in eine horizontale Aufnahme umwandeln, indem der außerhalb des Rahmens liegende Bereich wiederhergestellt wird.

Perfekte Fotos, nachdem sie geschossen wurden. Magic Expand kann herangezoomte Bilder speichern oder eine vertikale Aufnahme in eine horizontale Aufnahme umwandeln, indem der außerhalb des Rahmens liegende Bereich wiederhergestellt wird. KI-Apps auf Canva: Im Canva Apps Marketplace stehen die besten KI-gestützten Design- und Produktivitäts-Tools auf dem Markt zentral an einem Ort zur Verfügung, darunter die weltweit führenden, erst kürzlich hinzugefügten KI-Apps Dall-E, Imagen by Google Cloud, MurfAI, Soundraw und mehr.

Canva Shield – Branchenführend in Sachen Sicherheit, Datenschutz und Schadloshaltung

Zusätzlich zu Magic Studio hat Canva auch die Einführung von Canva Shield angekündigt, einer branchenführenden Kollektion von robusten Vertrauens-, Sicherheits- und Datenschutzkontrollen für Unternehmen, die Teams und Organisationen bei der Erstellung von Inhalten unterstützen sollen. Team-Administratoren haben die volle Kontrolle darüber, wie die Magic Studio-Produkte am Arbeitsplatz aktiviert und verwendet werden und können diese Funktionen jederzeit auf Basis der Mitarbeiterrollen ändern.

Canva Shield ist die jüngste der umfangreichen und kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens in Vertrauen und Sicherheit nach der Integration von leistungsstarker automatischer Content-Moderation, sofortiger Filterung, Berichtsfunktionen und der Einführung eines branchenweit einmaligen Debiasing-Modells, das sicherstellt, dass Magic Studio-Produkte sichere und umfassende Ergebnisse liefern. Canva Shield für Unternehmenskunden beinhaltet außerdem eine Schadloshaltung, die Organisationen, die Inhalte mit KI erstellen, zusätzliche Sicherheit bietet.

Ein führendes Creator Compensation Program

Als Würdigung der Bedeutung von Kreativen und Designern hat Canva außerdem angekündigt, in den nächsten drei Jahren 200 Millionen $ in Form von Content- und KI-Lizenzgebühren an die Kreativ-Community des Unternehmens zu zahlen. Das Creator Compensation Program wird Canva-Kreative vergüten, die sich damit einverstanden erklären, dass ihre Inhalte zum Training der unternehmenseigenen KI-Modelle eingesetzt werden.

Als Beleg für sein Engagement für Transparenz wird Canva den Kreativen die Option einräumen, sich gegen die Verwendung ihrer Daten für Trainingszwecke zu entscheiden. Kreative, die sich für das Training von KI-Modellen anhand ihrer vorhandenen Inhalte entscheiden, werden eine erste Vergütung erhalten, gefolgt von monatlichen Zahlungen für die weitere Nutzung.

„Die Zukunft des Designs wird von der menschlichen Kreativität bestimmt, gleichzeitig aber auch durch ein bislang unerreichtes Maß an KI-Innovation vorangetrieben werden“, so Danny Wu, Head of AI bei Canva. „Die Kreativen bilden das Herzstück unserer Community, weshalb wir unsere Verantwortung ernst nehmen und sicherstellen, dass wir ihnen KI-gestützte Tools anbieten, die bei jedem ihrer Arbeitsschritte auf Transparenz sowie auf ethischen und fairen Praktiken beruhen.“

Visuelle Kommunikation im Unternehmen fördern

Mit dem Eintritt in das nächste Jahrzehnt konzentriert sich Canva weiterhin auf die Demokratisierung des Designs am Arbeitsplatz. Ein Jahr nach der Einführung der Visual Suite von Canva, die gemeinsame Dokumente, Websites, Präsentationen, Whiteboards, Datenvisualisierung und vieles mehr einführte, erlebt Canva ein beispielloses Wachstum und eine beispiellose Akzeptanz am Arbeitsplatz. So sind innerhalb nur eines Jahres über 65 Millionen neue monatlich aktive Nutzer hinzugekommen, während sich die Zahl der zahlenden Abonnenten auf über 16 Millionen fast verdoppelt hat.

Man erwartet von Fachkräften immer mehr, dass sie bei der Arbeit visuell kommunizieren. Inzwischen geben bereits mehr als eine Million Menschen Canva als Kernkompetenz in ihrem LinkedIn-Profil an, was einem Anstieg von 72 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und zeigt, dass visuelle Kommunikation zum Status Quo geworden ist. Daher gewinnt Canva in Unternehmen immer mehr an Bedeutung und große Unternehmen wie FedEx, Starbucks, Colgate-Palmolive, Zoom, Reddit und andere verlassen sich auf Canva als das visuelle Kommunikationswerkzeug ihrer Wahl.

Die All-in-One-Plattform von Canva, die jetzt mit zusätzlichen KI-basierten Design-Tools ausgestattet ist, eröffnet völlig neue Möglichkeiten der Kreativität und ermöglicht es Einzelpersonen, Teams und Unternehmen, visuelle Kommunikation in einem bisher nicht gekannten Umfang zu erstellen. Weitere Informationen über alle Funktionen des Magic Studio von Canva finden Sie im Canva Newsroom hier.

Über Canva

Das 2013 gegründete Unternehmen Canva ist eine kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit, deren Mission darin besteht, allen Menschen auf der Welt die Möglichkeit zu geben, Designs zu erstellen. Mit einer einfachen Drag-and-Drop-Benutzeroberfläche und einer riesigen Auswahl an Vorlagen, angefangen bei Präsentationen, Dokumenten, Websites, Social-Media-Grafiken, Postern, Kleidung bis hin zu Videos, sowie einer umfangreichen Bibliothek mit Schriftarten, Stockfotos, Illustrationen, Videomaterial und Audioclips kann jeder eine Idee umsetzen und etwas Schönes schaffen.

Herunterladbare Assets

Hier klicken

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.