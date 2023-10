Le Fonds Saoudien pour le Développement participe à l’inauguration du réseau d'électricité de 33 kilovolts pour la région sud de l'île de Mahé en République des Seychelles

SFD CEO Sultan Al-Marshad and Seychelles government officials inaugurate the 33 KV Transmission Network Project (Photo AETOSWire)

SFD CEO Sultan Al-Marshad and Seychelles government officials inaugurate the 33 KV Transmission Network Project (Photo AETOSWire)

VICTORIA, Seychelles--(BUSINESS WIRE)--Le Fonds saoudien pour le développement (FSD) a aujourd’hui participé à l’inauguration officielle du projet de réseau de transport et de distribution d'électricité de 33 kilovolts pour le sud de l'île de Mahé en République des Seychelles, en présence de Son Excellence le Président de la République des Seychelles, M. Wavel Ramkalayan, Son Excellence le vice-président de la République, Ahmed Afif, le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement des Seychelles, l'hon. Flavien P. Joubert, et le PDG du Fonds saoudien pour le développement (FSD), S.E. Sultan Al-Marshad. Étaient présents à la cérémonie d'inauguration un nombre de ministres, le représentant désigné de la Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique (BADEA) et des responsables gouvernementaux des deux côtés.

Le Fonds avait ultérieurement contribué au financement du projet grâce à un prêt de développement d'une valeur de 20 millions de dollars, destiné à améliorer le réseau de transport et de distribution d'électricité dans le sud de l'île afin d’assurer un approvisionnement fiable en énergie électrique pour la population et soutenir les activités dans les secteurs primordiaux de l'économie.

Ce projet jouera un rôle crucial qui consiste à améliorer les conditions de vie des habitants de la région sud de l'île de Mahé. Il fournira de l’électricité à un prix abordable à des milliers de foyers et d’entreprises, stimulant l’activité économique et offrant de nouveaux emplois. Il soutiendra également les secteurs de la santé publique et de l’éducation, garantissant ainsi un avenir plus durable pour l’île.

Ce projet contribuera également à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier l'ODD 7, visant à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

Le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement des Seychelles, l'hon. Flavien P Joubert, a déclaré : « Nous sommes profondément reconnaissants envers le FSD pour son généreux soutien concernant le financement de ce projet. Sa contribution a joué un rôle déterminant puisqu’elle nous permet de moderniser notre infrastructure électrique et améliorer la fiabilité et l’efficacité de notre réseau de transport et de distribution d’électricité. Nous aspirons à poursuivre notre partenariat avec les fonds de développement internationaux alors que nous œuvrons à réaliser notre objectif ; fournir aux Seychelles un avenir plus durable et plus prospère ».

Pour sa part, le PDG du FSD, S.E Sultan Al-Marshad, a déclaré : « Ce projet est étroitement lié à la volonté du Fonds saoudien pour le développement de soutenir le développement durable dans les pays en développement du monde entier. L'électricité est un service essentiel au développement de toute nation et nous sommes fiers d'avoir contribué à améliorer la vie des habitants de la région sud de Mahé. Les familles, les entreprises et les particuliers ont désormais accès à une électricité fiable et abordable, ce qui contribue à assurer un avenir radieux au sud de Mahé ».

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Source : AETOSWire