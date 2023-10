OpenX s'associe à Cedara pour devenir la première plateforme de technologie publicitaire à proposer une solution complète d'émissions de campagnes programmatiques

PASADENA, Californie--(BUSINESS WIRE)--OpenX Technologies, Inc, l'une des principales plates-formes omnicanales d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui un partenariat important avec Cedara, la plate-forme d'intelligence carbone. Grâce à cette intégration, OpenX devient la première société de publicité numérique à offrir une mesure automatisée des émissions sur les campagnes, une réduction des émissions des campagnes et une solution personnalisée de portefeuille de compensation carbone pour les émissions restantes des campagnes via la plateforme de Cedara.

En associant les capacités de réduction et de compensation des émissions des médias de Cedara au statut d'OpenX en tant que première société de technologie publicitaire Net-Zero, ce partenariat mène l'initiative de durabilité de l'industrie avec les meilleures solutions pour mesurer et réduire les émissions à la fois au niveau de l'entreprise et dans la distribution des médias.

Cette solution entièrement intégrée permettra aux acheteurs de :

synchroniser les données sur les émissions de l'organisation avec les achats de médias

accéder à des projets hautement sélectionnés et certifiés par des tiers

assurer la transparence et la personnalisation de la manière dont les compensations sont utilisées et du type de compensations, grâce à la création de portefeuilles de compensations personnalisés

embarquer et mesurer de manière transparente les émissions des campagnes d'OpenX

Cedara fournit aux annonceurs et à la chaîne d'approvisionnement des médias une mesure automatisée des émissions omnicanales et une veille économique approfondie sur les émissions au niveau de l'organisation et de la campagne. Associé aux données complètes d'OpenX sur l'activité des médias, ce partenariat permet de mesurer les émissions de manière transparente et précise afin d'offrir aux acheteurs un circuit d'approvisionnement véritablement durable.

« Nous sommes ravis de nous associer à OpenX, qui s'est engagé à long terme en faveur de la durabilité et qui est un innovateur constant. Notre partenariat offre aux acheteurs un produit programmatique durable de bout en bout qu'ils ne peuvent tout simplement pas obtenir ailleurs », a déclaré Eric Shih, Directeur de l'exploitation chez Cedara.

« Avec Cedara, nous sommes en mesure d'offrir une solution de bout en bout qui permet aux marques de mesurer l'impact de leur activité numérique et fournit un contrôle et une transparence sur la façon et le lieu où les compensations de qualité sont utilisées tout en offrant des performances à travers notre portefeuille d'éditeurs », a déclaré Joseph Worswick, vice-président EMEA et responsable du développement durable mondial chez OpenX. « Conformément à l'engagement d'OpenX pour notre propre réduction des émissions, nous sommes ravis de voir plus d'entreprises construire avec succès des solutions de durabilité, car cela montre que la demande de la publicité numérique est en croissance ».

À propos de Cedara

Cedara, fondée en 2021, a pour mission d'aider les entreprises à se décarboniser et à construire un avenir plus durable pour la société. Grâce à sa plateforme logicielle de gestion du climat, Cedara permet aux organisations de toute taille, ainsi qu'à leurs employés, de mesurer, de réduire, de compenser et de rendre compte de toutes les émissions de carbone. Cedara adopte une approche à fort impact et axée sur les données pour développer des solutions transformatrices pour les entreprises et leurs partenaires afin d'accélérer le passage à une économie respectueuse du climat. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cedara.io.

À propos de OpenX

OpenX est une plateforme d'approvisionnement qui est leader dans le domaine de la technologie publicitaire et qui contribue à créer un monde où le web ouvert prospère. La société gère la publicité sur le web, le mobile et les formats de télévision connectés, permettant aux spécialistes du marketing d'atteindre leur public cible à travers le réseau mondial d'éditeurs d'OpenX. OpenX travaille avec plus de 130 000 domaines d'éditeurs premium et reçoit plus de 300 milliards de requêtes publicitaires par jour. OpenX est une entreprise certifiée CarbonNeutral® et est vérifiée pour avoir atteint ses objectifs SBTi Net-Zero. Rendez-vous sur le site web de la société sur www.openx.com.

