ABN AMRO et Motive Partners s’associent pour former un partenariat stratégique

Cette décision reflète l'engagement conjoint de deux investisseurs importants dans le domaine des technologies financières à soutenir l'innovation et la croissance continues dans le paysage en constante évolution des fintechs. Motive Ventures, la branche de Motive Partners spécialisée dans les investissements précoces, administrera l'ABN AMRO Ventures Fund (AAV), composé de 15 entreprises en phase de démarrage. En outre, ABN AMRO deviendra un investisseur important dans les véhicules gérés par Motive.

Le financement du secteur des services financiers diminuant de 70 % entre 2021 et 2022, et de nombreux investisseurs en capital-risque réduisant leurs programmes d’investissement, Motive Partners et ABN AMRO tracent une nouvelle voie. Leur partenariat regroupe deux plateformes de capital-risque de premier plan, chacune ayant des décennies d’expertise en matière de fintech et se consacrant à l’innovation dans les services financiers et le capital-risque. Leur objectif est de consolider le secteur de la fintech et de stimuler l’innovation en apportant l’écosystème et les experts de Motive Partners au portefeuille d’AAV et au réseau plus large d’ABN AMRO. Le portefeuille de Motive Ventures se compose de 21 investissements dans des entreprises en phase d’amorçage et de série A, aux États-Unis et en Europe. Le portefeuille combiné d’AAV et de Motive Ventures comptera donc 36 entreprises.

Le nouveau partenariat s’appuie sur deux piliers. Premièrement, Motive Ventures se chargera de la gestion d’AAV, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 150 millions d’euros, en tirant parti de l’étendue et de la profondeur de l’expertise de Motive Partners. Pour assurer la continuité des opérations d’AAV et renforcer les capacités de Motive Ventures, Hugo Bongers, directeur général et responsable d’ABN AMRO Ventures, et Tim Wanders, directeur exécutif d’ABN AMRO, rejoignent Motive Ventures en tant qu’associé et directeur, respectivement.

Deuxièmement, ABN AMRO prendra une part importante dans les fonds gérés par Motive Ventures. Cet investissement souligne l’appétit et l’engagement continu d’ABN AMRO à explorer de nouvelles frontières dans l’innovation fintech en partenariat avec Motive Partners.

Edwin van Bommel, Directeur de la stratégie et de l’innovation chez ABN AMRO, a commenté : « Notre collaboration avec Motive Ventures est une étape importante pour ABN AMRO. Nous pensons qu’en joignant nos forces à celles d’un leader incontesté dans le paysage en rapide évolution de la fintech, nous stimulerons non seulement l’innovation, mais nous renforcerons également notre avantage concurrentiel. Ce partenariat soutiendra fortement notre ambition stratégique d’être une banque personnelle à l’ère numérique pour nos clients. »

Ramin Niroumand, Partenaire chez Motive Partners et Directeur de Motive Ventures a commenté : « ABN AMRO a longtemps été un leader parmi les institutions financières dans l’investissement fintech européen. Avec des sociétés en portefeuille telles que Tink et Penta, elle a déjà fait preuve d’investissements et de sorties remarquables, ainsi que d’une profonde compréhension de la manière d’apporter une valeur stratégique à l’écosystème mondial. Nous avons déjà travaillé ensemble sur plusieurs co-investissements, c’est pourquoi nous nous réjouissons que Hugo et Tim rejoignent l’équipe de Motive Ventures. »

Le partenariat stratégique est censé être conclu au quatrième trimestre 2023, Hugo Bongers et Tim Wanders rejoignant l’équipe de Motive avant la fin de l’année.

À propos d’ABN AMRO

ABN AMRO est une banque du nord-ouest de l’Europe pour les particuliers, les entreprises et les clients de la banque privée, dont le siège se trouve à Amsterdam. Pour nos clients, nous visons à être une banque personnelle à l’ère numérique. Une banque qui façonne et permet la transition vers une société durable, en collaboration avec nos clients et nos partenaires. Nos efforts se fondent sur notre objectif : « Banking for better, for generations to come ». Nous nous concentrons sur l’Europe du Nord-Ouest. Avec plus de 20 000 collègues, dont environ 5 000 travaillent en dehors des Pays-Bas, nous servons plus de 5 millions de clients.

À propos de Motive Partners

Motive Partners est une entreprise spécialisée dans le capital-investissement, avec des bureaux à New York, Londres et Berlin, qui se concentre sur les investissements en capital-risque, en capital-développement et en rachat dans les entreprises de services financiers et commerciaux axés sur la technologie, basées en Amérique du Nord et en Europe, et desservant cinq sous-secteurs principaux : Banque et paiements, marchés des capitaux, données et analyses, gestion des investissements et assurance. Motive Partners apporte une expertise, une connectivité et des capacités différenciées pour créer de la valeur à long terme dans les entreprises de technologie financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.motivepartners.com.

À propos de Motive Ventures

Motive Ventures est la division d’investissement précoce de Motive Partners, qui se concentre sur les investissements dans les technologies financières, du pré-amorçage à la série A, en Amérique du Nord et en Europe. Motive Ventures est soutenu par des entrepreneurs technologiques mondialement reconnus, des vétérans de l’industrie ainsi que par des institutions et des investisseurs en capital-risque de premier plan. L’équipe compte aujourd’hui 13 employés répartis entre Berlin, Londres et New York.

