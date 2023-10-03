Mavenir在英國政府的開放網路生態系統競賽中贏得兩個5G聯盟專案

英国雷丁--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mavenir是一家利用可在任何雲端上執行的雲端原生解決方案來建構未來網路的網路軟體供應商。該公司贏得英國政府開放網路生態系統競賽（Open Networks Ecosystem Competition）中的兩個世界首創的5G開放式無線接取網路（Open RAN）專案，該競賽專注於開放和可互通網路技術的應用。

專案已獲得了科學、創新和技術部（DSIT）提供的政府資助，並將重點展示在高需求密度（HDD）環境中最佳化Open RAN網路效能的創新方法。HDD站點（包括城市、機場、體育場館和重大公共活動）對行動網路的技術性提出了最嚴格的要求。

Mavenir接取網路、平台和MDE總裁BG Kumar表示：「我們很高興能夠透過兩個聯盟獲得DSIT對兩個突破性專案的資助，這兩個專案旨在展示在高密度行動流量場景中，Open RAN與Three和Virgin Media O2連接的適應性和影響。我們與合作夥伴攜手加速開發並推動5G Open RAN網絡的採用，以創造更為互聯互通、強大和永續的未來。」

有關獲獎專案的更多資訊：

SCONDA: Mavenir是被選中交付SCONDA（密集區域小型基地台ORAN）的聯盟成員，該世界首創專案旨在解決高密度需求區域的獨特技術和商業挑戰。

SCONDA在高需求的城市熱點地區創建了小型基地台緻密化層，以卸載宏觀流量並提供更好的客戶體驗。該專案將進一步在格拉斯哥市中心充滿挑戰的無線電環境中實現網路效能的自動化，展示如何在格拉斯哥廣泛的Three行動網路中部署、整合和管理Open RAN，同時評估Open RAN相比於傳統RAN網路的品質和容量。

SCONDA專案的其他聯盟成員包括AWTG、Three、Boldyn、薩里大學、PI Works、Scotland 5G Centre、格拉斯哥大學和Accenture。

5G MoDE (HDD on wheels): 5G MoDE (HDD on wheels) 專案由Mavenir、Virgin Media O2、VMWare和薩里大學共同交付。Mavenir是該專案的技術領導者，也是核心Open RAN硬體、軟體和服務的提供者。5G MoDE（高密度環境的行動O-RAN）將利用先進技術和智慧設計來展示5G MoDE概念在真實的高密度移動流量場景中的效能。

此專案的重點領域包括Open RAN智慧控制器（O-RIC）、節能和容量最佳化、集中式雲端單元、零空間佔用實作以及O-RAN大規模MIMO主動天線單元（AAU）。透過這些要素的結合，聯盟夥伴的目標是提高頻譜效率、降低能源消耗、最佳化網路容量、最大限度減少環境影響，並在人口非常稠密的地區提供高品質服務。

該競賽已授予19個開放網路生態系統專案，如需瞭解更多資訊，請造訪GOV.UK網站。

關於Mavenir:

Mavenir以建構網路的未來並開拓先進技術為己責，致力於打造一種能夠在任何雲端上執行的單一、軟體定義的自動化網路。身為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir投注全力於改變世界相連的方式，為逾120個國家的300多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商和企業服務全球50%以上的訂戶。www.mavenir.com

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